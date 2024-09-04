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В Севастополе продлили ограничение на посещение лесов - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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В Севастополе продлили ограничение на посещение лесов
В Севастополе продлили ограничение на посещение лесов - РИА Новости Крым, 04.09.2024
В Севастополе продлили ограничение на посещение лесов
Ограничение на посещение лесов в Севастополе продлили до конца сентября, сообщает департамент природных ресурсов и экологии города (Севприроднадзор) в своем... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T14:50
2024-09-04T14:50
севастополь
природа
леса крыма
экология
пожароопасный сезон в крыму
общество
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Ограничение на посещение лесов в Севастополе продлили до конца сентября, сообщает департамент природных ресурсов и экологии города (Севприроднадзор) в своем Telegram-канале.Ограничения пребывания в лесах, а также въезд в них, в том числе на велосипедах, электро- или кроссовых мотоциклах или машинах, введены на всей территории Севастопольского лесничества."Большая Севастопольская Тропа, которая проходит в зоне Севастопольского лесничества, закрыта к посещению. Ее часть от Балаклавы до пляжа Серебряный доступна к посещению", - уточняют в Севприроднадзоре.В связи с неблагоприятной пожароопасной обстановкой под запретом использование мангальных зон на территории общедоступных мест в урочище "Аязьма" (Инжир) и на "Турецкой поляне".Для дополнительного патрулирования наиболее опасных и посещаемых лесных участков созданы мобильные группы. За нарушение ограничений предусмотрена административная ответственность.В августе на территории Республики Крым для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, приказом минэкологии Крыма было продлено ограничение пребывания граждан в лесах с 29 августа по 18 сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Глэмпинги горят в районе заповедной бухты Ласпи в Крыму - что известно"Жарко и тяжело дышать": почти 400 человек борются с огнем под Феодосией450 нарушителей пожарной безопасности наказали в Крыму с начала года
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севастополь, природа, леса крыма, экология, пожароопасный сезон в крыму, общество, севприроднадзор, новости крыма
В Севастополе продлили ограничение на посещение лесов

Ограничение на посещение лесов в Севастополе продлили до конца сентября

14:50 04.09.2024
 
© РИА Новости КрымПаутина
Паутина - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Ограничение на посещение лесов в Севастополе продлили до конца сентября, сообщает департамент природных ресурсов и экологии города (Севприроднадзор) в своем Telegram-канале.
"В целях охраны лесов от пожаров действие приказа об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств продлевается до 26 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.
Ограничения пребывания в лесах, а также въезд в них, в том числе на велосипедах, электро- или кроссовых мотоциклах или машинах, введены на всей территории Севастопольского лесничества.
"Большая Севастопольская Тропа, которая проходит в зоне Севастопольского лесничества, закрыта к посещению. Ее часть от Балаклавы до пляжа Серебряный доступна к посещению", - уточняют в Севприроднадзоре.
В связи с неблагоприятной пожароопасной обстановкой под запретом использование мангальных зон на территории общедоступных мест в урочище "Аязьма" (Инжир) и на "Турецкой поляне".
Для дополнительного патрулирования наиболее опасных и посещаемых лесных участков созданы мобильные группы. За нарушение ограничений предусмотрена административная ответственность.
В августе на территории Республики Крым для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, приказом минэкологии Крыма было продлено ограничение пребывания граждан в лесах с 29 августа по 18 сентября.
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СевастопольПриродаЛеса КрымаЭкологияПожароопасный сезон в КрымуОбществоСевприроднадзорНовости Крыма
 
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