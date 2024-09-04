https://crimea.ria.ru/20240904/na-trasse-tavrida--dzhankoy--krasnoperekopsk-remontiruyut-most-1140093443.html

На трассе Таврида – Джанкой – Красноперекопск ремонтируют мост

На трассе Таврида – Джанкой – Красноперекопск ремонтируют мост - РИА Новости Крым, 04.09.2024

На трассе Таврида – Джанкой – Красноперекопск ремонтируют мост

47-метровый мост через реку Салгир на региональной трассе "Таврида – Джанкой – Красноперекопск" в Нижнегорском районе Крыма отремонтируют до конца года. Об этом РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T06:58

2024-09-04T06:58

2024-09-04T06:58

ремонт и строительство дорог в крыму

нижнегорский район

новости крыма

антон кравец

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. 47-метровый мост через реку Салгир на региональной трассе "Таврида – Джанкой – Красноперекопск" в Нижнегорском районе Крыма отремонтируют до конца года. Об этом сообщил глава районной администрации Антон Кравец.К этому времени, по его словам, на объекте полностью отремонтировали балки пролетных строений, демонтировали конусы крайних опор, смонтировали каркас на центральной опоре, забетонировали нижнюю часть подпорной стены. Как подчеркнул чиновник, мост имеет большое социальное значение, поскольку обеспечивает транспортное сообщение между населенными пунктами района. Его ремонт ведут по национальному проекту "Безопасные качественные дороги"Читайте также на РИА Новости Крым:Какие улицы Симферополя будут ремонтировать в этом году – властиКогда перекроют "горбатый" мост в СимферополеВ Крыму впервые построят трассу с помощью цифровых технологий

нижнегорский район

крым

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2024

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ремонт и строительство дорог в крыму, нижнегорский район, новости крыма, антон кравец, крым