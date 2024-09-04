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На трассе Таврида – Джанкой – Красноперекопск ремонтируют мост - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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На трассе Таврида – Джанкой – Красноперекопск ремонтируют мост
На трассе Таврида – Джанкой – Красноперекопск ремонтируют мост - РИА Новости Крым, 04.09.2024
На трассе Таврида – Джанкой – Красноперекопск ремонтируют мост
47-метровый мост через реку Салгир на региональной трассе "Таврида – Джанкой – Красноперекопск" в Нижнегорском районе Крыма отремонтируют до конца года. Об этом РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T06:58
2024-09-04T06:58
ремонт и строительство дорог в крыму
нижнегорский район
новости крыма
антон кравец
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. 47-метровый мост через реку Салгир на региональной трассе "Таврида – Джанкой – Красноперекопск" в Нижнегорском районе Крыма отремонтируют до конца года. Об этом сообщил глава районной администрации Антон Кравец.К этому времени, по его словам, на объекте полностью отремонтировали балки пролетных строений, демонтировали конусы крайних опор, смонтировали каркас на центральной опоре, забетонировали нижнюю часть подпорной стены. Как подчеркнул чиновник, мост имеет большое социальное значение, поскольку обеспечивает транспортное сообщение между населенными пунктами района. Его ремонт ведут по национальному проекту "Безопасные качественные дороги"Читайте также на РИА Новости Крым:Какие улицы Симферополя будут ремонтировать в этом году – властиКогда перекроют "горбатый" мост в СимферополеВ Крыму впервые построят трассу с помощью цифровых технологий
нижнегорский район
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ремонт и строительство дорог в крыму, нижнегорский район, новости крыма, антон кравец, крым
На трассе Таврида – Джанкой – Красноперекопск ремонтируют мост

В Нижнегорском районе Крыма ремонтируют мост на трассе Таврида – Джанкой – Красноперекопск

06:58 04.09.2024
 
© ТГ-канал главы администрации Нижнегорского района Республики КрымНа трассе Таврида – Джанкой – Красноперекопск ремонтируют мост
На трассе Таврида – Джанкой – Красноперекопск ремонтируют мост
© ТГ-канал главы администрации Нижнегорского района Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. 47-метровый мост через реку Салгир на региональной трассе "Таврида – Джанкой – Красноперекопск" в Нижнегорском районе Крыма отремонтируют до конца года. Об этом сообщил глава районной администрации Антон Кравец.

"Работы по контракту включают восстановление опор, модернизацию системы отвода воды, ремонт лестниц, нанесение двухслойного покрытия на мосту, установку ограждений и выполнение других сопутствующих задач. По плану, все работы должны быть завершены до конца 2024 года", – написал Кравец в своем Telegram- канале.

К этому времени, по его словам, на объекте полностью отремонтировали балки пролетных строений, демонтировали конусы крайних опор, смонтировали каркас на центральной опоре, забетонировали нижнюю часть подпорной стены. Как подчеркнул чиновник, мост имеет большое социальное значение, поскольку обеспечивает транспортное сообщение между населенными пунктами района. Его ремонт ведут по национальному проекту "Безопасные качественные дороги"
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Ремонт и строительство дорог в КрымуНижнегорский районНовости КрымаАнтон КравецКрым
 
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