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Интернат в Керчи проверят после видео с насилием над подростком
Интернат в Керчи проверят после видео с насилием над подростком - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Интернат в Керчи проверят после видео с насилием над подростком
В социальных сетях появилось видео с физическим насилием над подростком в интернате Керчи. Проверкой займутся республиканская прокуратура и Следком Крыма и... РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T17:02
2024-09-03T17:02
2024-09-03T17:02
прокуратура республики крым
следком крыма и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В социальных сетях появилось видео с физическим насилием над подростком в интернате Керчи. Проверкой займутся республиканская прокуратура и Следком Крыма и Севастополя. Информация об этом размещена в официальных Telegram-каналах.По информации ведомства, установлено, что инцидент произошел в Керченском межрегиональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.Прокуратура Крыма уточняет, что воспитаннику, права которого нарушены, 15 лет. Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе организованных надзорных мероприятий. Также будет дана оценка действиям работников учреждения по обеспечению безопасности и надлежащих условий для проживания и обучения воспитанников."При установлении нарушений законодательства прокуратурой будут приняты исчерпывающие меры реагирования", – подчеркнули в надзорном ведомстве.Также процессуальная проверка по сведениям, опубликованным в телеграм-каналах о нарушении прав несовершеннолетнего, проводится по поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева.Читайте также на РИА Новости Крым:Инцидент с ребенком в школе Джанкоя - правоохранители раскрыли деталиВ Севастополе учитель применил физическую силу к восьмиклассникуСтало плохо из-за нагрузки: подробности трагедии в школе Симферополя
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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прокуратура республики крым, следком крыма и севастополя, новости крыма, происшествия, керчь
Интернат в Керчи проверят после видео с насилием над подростком
Факт физического насилия над подростком в интернате в Керчи проверит прокуратура
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В социальных сетях появилось видео с физическим насилием над подростком в интернате Керчи. Проверкой займутся республиканская прокуратура и Следком Крыма и Севастополя. Информация об этом размещена в официальных Telegram-каналах.
"В ходе мониторинга соцсетей было выявлено видео, на котором мужчина применяет насилие в отношении подростка. Противоправные действия совершил воспитатель ночной смены", – говорится в сообщении следкома.
По информации ведомства, установлено, что инцидент произошел в Керченском межрегиональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.
Прокуратура Крыма уточняет, что воспитаннику, права которого нарушены, 15 лет. Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе организованных надзорных мероприятий. Также будет дана оценка действиям работников учреждения по обеспечению безопасности и надлежащих условий для проживания и обучения воспитанников.
"При установлении нарушений законодательства прокуратурой будут приняты исчерпывающие меры реагирования", – подчеркнули в надзорном ведомстве.
Также процессуальная проверка по сведениям, опубликованным в телеграм-каналах о нарушении прав несовершеннолетнего, проводится по поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева.
"Владимир Терентьев поручил тщательным образом установить все обстоятельства данного происшествия, причины конфликта и события, ему предшествующие, дав оценку персоналу и руководству реабилитационного центра", – говорится в сообщении Следкома.
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