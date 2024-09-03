https://crimea.ria.ru/20240903/internat-v-kerchi-proveryat-posle-video-s-nasiliem-nad-podrostkom-1140092511.html

Интернат в Керчи проверят после видео с насилием над подростком

Интернат в Керчи проверят после видео с насилием над подростком - РИА Новости Крым, 03.09.2024

Интернат в Керчи проверят после видео с насилием над подростком

В социальных сетях появилось видео с физическим насилием над подростком в интернате Керчи. Проверкой займутся республиканская прокуратура и Следком Крыма и... РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T17:02

2024-09-03T17:02

2024-09-03T17:02

прокуратура республики крым

следком крыма и севастополя

новости крыма

происшествия

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В социальных сетях появилось видео с физическим насилием над подростком в интернате Керчи. Проверкой займутся республиканская прокуратура и Следком Крыма и Севастополя. Информация об этом размещена в официальных Telegram-каналах.По информации ведомства, установлено, что инцидент произошел в Керченском межрегиональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.Прокуратура Крыма уточняет, что воспитаннику, права которого нарушены, 15 лет. Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе организованных надзорных мероприятий. Также будет дана оценка действиям работников учреждения по обеспечению безопасности и надлежащих условий для проживания и обучения воспитанников."При установлении нарушений законодательства прокуратурой будут приняты исчерпывающие меры реагирования", – подчеркнули в надзорном ведомстве.Также процессуальная проверка по сведениям, опубликованным в телеграм-каналах о нарушении прав несовершеннолетнего, проводится по поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева.Читайте также на РИА Новости Крым:Инцидент с ребенком в школе Джанкоя - правоохранители раскрыли деталиВ Севастополе учитель применил физическую силу к восьмиклассникуСтало плохо из-за нагрузки: подробности трагедии в школе Симферополя

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, следком крыма и севастополя, новости крыма, происшествия, керчь