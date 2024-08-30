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В Крыму создают первый профильный медицинский класс Роспотребнадзора

В Крыму создают первый профильный медицинский класс Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 30.08.2024

В Крыму создают первый профильный медицинский класс Роспотребнадзора

Ученикам первого в Крыму класса Роспотребнадзора будут рассказывать о том, как правильно соблюдать правила личной гигиены, чтобы оставаться бодрыми и здоровыми, РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T07:48

2024-08-30T07:48

2024-08-30T08:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Ученикам первого в Крыму класса Роспотребнадзора будут рассказывать о том, как правильно соблюдать правила личной гигиены, чтобы оставаться бодрыми и здоровыми, а также научат читать маркировку на товарах. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе профильного ведомства."В число предметов, изучаемых в этом учебном году в 5 классе, включен курс "Основы медицинских знаний и здорового образа жизни", при этом специальные темы внутри этого курса раскроют для ребят сотрудники Роспотребнадзора", - рассказали РИА Новости Крым в средней школе №12 города Евпатории.По информации пресс-службы Роспотребнадзора по Республике Крым, уже есть план работы, подобраны направления для тематических уроков.И уточнили, что открытие нового класса запланировано на 3 сентября текущего года.В специализированном классе в 2024-2025 учебном году будут обучаться дети в возрасте 10-11 лет, ученики пятого класса.Ранее сообщалось, что Соглашение о сотрудничестве по созданию и функционированию первого в Крыму класса Роспотребнадзора было подписано руководителем Межрегионального управления ведомства по Крыму и Севастополю Натальей Пеньковской, главврачом Центра гигиены и эпидемиологии в РК и Севастополе – Романом Проскурниным, а также директором евпаторийской средней школы №12 Натальей Котеневой.Также отметили, что перспективной программой работы класса, утверждаемой на заседании педагогического совета школы, предусмотрено в дальнейшем увеличение учебного времени на изучение естественных наук, в 10-11 классе ученики этого класса будут изучать биологию и химию на профильном уровне."Выпускники этого класса после получения высшего образования смогут участвовать в работе по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, разработке и утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также по организации и проведению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора", - резюмировали в школе.Ранее первый заместитель министра образования, науки и молодежи Крыма Светлана Львова сообщила РИА Новости Крым, что с 1 сентября в крымских школах будут преподавать историю по новым учебникам, которые соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту.В России разработали новые школьные учебники истории для 5-9 классов и естествознанию – для 9 класса. Они появятся в школах до конца 2024 года. Эта работа проводится в рамках создания единого образовательного пространства.Читайте также на РИА Новости Крым:Отчисление учеников после 9 класса – как это происходит в КрымуСнова в школу: как подготовить ребенка к учебе без лишних тратБукет на 1 сентября: насколько в Крыму выросли цены на цветы

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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