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Букет на 1 сентября: насколько в Крыму выросли цены на цветы

Букет на 1 сентября: насколько в Крыму выросли цены на цветы - РИА Новости Крым, 29.08.2024

Букет на 1 сентября: насколько в Крыму выросли цены на цветы

Накануне 1 сентября в Крыму выросли цены на цветы, подорожание фиксируют от 26%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала флорист Анна Дзюба. РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T06:21

2024-08-29T06:21

2024-08-29T06:21

1 сентября

радио "спутник в крыму"

мнения

цены в крыму

цветы

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Флорист Анна Дзюба о ценах на цветы в Крыму Флорист Анна Дзюба о ценах на цветы в Крыму audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Накануне 1 сентября в Крыму выросли цены на цветы, подорожание фиксируют от 26%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала флорист Анна Дзюба.По ее словам, в СМИ говорят о повышении стоимости цветов на 20%, однако на самом деле эта сумма больше, уверена эксперт. На это повлияло несколько факторов.Однако, по словам Дзюбы, цены выросли и на местные цветы. На это в том числе повлияло поднятие коммунальных услуг. Чтобы вырастить цветок, нужно намного больше воды, отметила флорист."Третий фактор – природные условия. Лето было очень засушливое. И когда я обращаюсь к фермерам за цветами, они отвечают: "Извините, все сгорело", – отмечает флорист.По словам эксперта, раньше в цветочном магазине можно было купить три цветка на 500 рублей.Обозначить общий процент повышения цен невозможно, отмечает флорист. По ее словам, удорожание начинается минимум от 26%, в зависимости от вида и сорта цветка."Сейчас хотят сделать регламентацию, чтобы в цветочных магазинах сделать конкретные четкие цены на определенные букеты. Я думаю, что на данный момент реализовать это в Крыму невозможно, потому что каждый цветочный магазин зависит от закупочных цен", – отметила эксперт.В преддверии 1 сентября флорист рассказала, какие цветы лучше всего подарить учителю."Принято дарить подсолнухи – они в какой-то степени символизируют День знаний, а также георгины, хризантемы и эустомы", – поделилась специалист.Также, по словам эксперта, сейчас актуальна акция "Жизнь вместо цветов", которую проводит благотворительный фонд для онкобольных в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Снова в школу: как подготовить ребенка к учебе без лишних тратШкольные линейки на День знаний в Крыму пройдут в помещенияхДень знаний в Севастополе - как пройдут линейки

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1 сентября, мнения, цены в крыму, цветы