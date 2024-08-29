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Букет на 1 сентября: насколько в Крыму выросли цены на цветы
Букет на 1 сентября: насколько в Крыму выросли цены на цветы - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Букет на 1 сентября: насколько в Крыму выросли цены на цветы
Накануне 1 сентября в Крыму выросли цены на цветы, подорожание фиксируют от 26%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала флорист Анна Дзюба. РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T06:21
2024-08-29T06:21
2024-08-29T06:21
1 сентября
радио "спутник в крыму"
мнения
цены в крыму
цветы
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Флорист Анна Дзюба о ценах на цветы в Крыму
Флорист Анна Дзюба о ценах на цветы в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Накануне 1 сентября в Крыму выросли цены на цветы, подорожание фиксируют от 26%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала флорист Анна Дзюба.По ее словам, в СМИ говорят о повышении стоимости цветов на 20%, однако на самом деле эта сумма больше, уверена эксперт. На это повлияло несколько факторов.Однако, по словам Дзюбы, цены выросли и на местные цветы. На это в том числе повлияло поднятие коммунальных услуг. Чтобы вырастить цветок, нужно намного больше воды, отметила флорист."Третий фактор – природные условия. Лето было очень засушливое. И когда я обращаюсь к фермерам за цветами, они отвечают: "Извините, все сгорело", – отмечает флорист.По словам эксперта, раньше в цветочном магазине можно было купить три цветка на 500 рублей.Обозначить общий процент повышения цен невозможно, отмечает флорист. По ее словам, удорожание начинается минимум от 26%, в зависимости от вида и сорта цветка."Сейчас хотят сделать регламентацию, чтобы в цветочных магазинах сделать конкретные четкие цены на определенные букеты. Я думаю, что на данный момент реализовать это в Крыму невозможно, потому что каждый цветочный магазин зависит от закупочных цен", – отметила эксперт.В преддверии 1 сентября флорист рассказала, какие цветы лучше всего подарить учителю."Принято дарить подсолнухи – они в какой-то степени символизируют День знаний, а также георгины, хризантемы и эустомы", – поделилась специалист.Также, по словам эксперта, сейчас актуальна акция "Жизнь вместо цветов", которую проводит благотворительный фонд для онкобольных в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Снова в школу: как подготовить ребенка к учебе без лишних тратШкольные линейки на День знаний в Крыму пройдут в помещенияхДень знаний в Севастополе - как пройдут линейки
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1 сентября, мнения, цены в крыму, цветы
Букет на 1 сентября: насколько в Крыму выросли цены на цветы
В Крыму цены на цветы выросли минимум на 26% – флорист
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым
. Накануне 1 сентября в Крыму выросли цены на цветы, подорожание фиксируют от 26%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала флорист Анна Дзюба.
По ее словам, в СМИ говорят о повышении стоимости цветов на 20%, однако на самом деле эта сумма больше, уверена эксперт. На это повлияло несколько факторов.
"Первое – это закупочный материал. Недавно была введена пошлина на ввозимые товары плюс 20%. Та же эустома или лизиантус закупается в недружественных странах, в той же Голландии, и эта рассада везется в Крым", – пояснила специалист.
Однако, по словам Дзюбы, цены выросли и на местные цветы. На это в том числе повлияло поднятие коммунальных услуг. Чтобы вырастить цветок, нужно намного больше воды, отметила флорист.
"Третий фактор – природные условия. Лето было очень засушливое. И когда я обращаюсь к фермерам за цветами, они отвечают: "Извините, все сгорело", – отмечает флорист.
По словам эксперта, раньше в цветочном магазине можно было купить три цветка на 500 рублей.
"Сейчас на 500 рублей мы не сможем взять три веточки. Например, хризантемы – стандартный цветок, мы можем взять на 750-800 рублей три ветки", – уточнила Анна Дзюба.
Обозначить общий процент повышения цен невозможно, отмечает флорист. По ее словам, удорожание начинается минимум от 26%, в зависимости от вида и сорта цветка.
"Сейчас хотят сделать регламентацию, чтобы в цветочных магазинах сделать конкретные четкие цены на определенные букеты. Я думаю, что на данный момент реализовать это в Крыму невозможно, потому что каждый цветочный магазин зависит от закупочных цен", – отметила эксперт.
В преддверии 1 сентября флорист рассказала, какие цветы лучше всего подарить учителю.
"Принято дарить подсолнухи – они в какой-то степени символизируют День знаний, а также георгины, хризантемы и эустомы", – поделилась специалист.
Также, по словам эксперта, сейчас актуальна акция "Жизнь вместо цветов", которую проводит благотворительный фонд для онкобольных в Крыму.
"По всем школам проводится такая акция, и те деньги, которые родители готовы были потратить на букет для учителя – часть отправляется в фонд от класса, а другая часть от этих средств уходит на большой красивый букет учителю", – пояснила эксперт.
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