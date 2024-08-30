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Благоустройство Екатерининского сада в Симферополе: как идут работы

Благоустройство Екатерининского сада в Симферополе: как идут работы - РИА Новости Крым, 30.08.2024

Благоустройство Екатерининского сада в Симферополе: как идут работы

Благоустройство общественной территории Екатерининского сада в Симферополе находится на завершающем этапе. Об этом журналистам сообщил замначальника... РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T13:49

2024-08-30T13:49

2024-08-30T13:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Благоустройство общественной территории Екатерининского сада в Симферополе находится на завершающем этапе. Об этом журналистам сообщил замначальника департамента капстроительства городской администрации Владимир Добрянский.Работы проходят в рамках регионального проекта "Формирование современной городской среды". По основному контракту работы выполнены на 100 процентов, отметил он. Сейчас выполняются дополнительные работы за счет средств местного бюджета. В рамках основных работ на территории парка обустроили игровую площадку, асфальтировали подъездные пути, уложили более 7,8 тысяч квадратных метров новой плитки. Также установили декоративные габионы и Пушкинский фонтан.Закончить благоустройство планируют до конца года, заключил Добрянский.Ранее архитектор Кирилл Бабеев рассказал, что фонтан будет выполнен из белого мрамора. На лицевую его часть нанесут строки стихотворения поэта, посвященные Крыму. По его словам, проект был задуман в 2016 году крымским архитектором Кириллом Бабеевым и журналистом и писателем Борисом Балаяном.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт Екатерининского сада в Симферополе: на что потратят 100 миллионовВласти Крыма направят 1,5 млрд рублей на ремонт школ и дворовРеализация нацпроектов в Крыму: что будет сделано в этом году

https://crimea.ria.ru/20240829/blagoustroystvo-kazennogo-sada-v-kerchi-pochemu-ono-vyzyvaet-mnogo-sporov-1139944908.html

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симферополь, городская среда, благоустройство, новости крыма, крым, администрация симферополя, департамент капстроительства администрации симферополя, видео