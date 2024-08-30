Благоустройство Екатерининского сада в Симферополе: как идут работы
Благоустройство Екатерининского сада в Симферополе находится на завершающем этапе - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Благоустройство общественной территории Екатерининского сада в Симферополе находится на завершающем этапе. Об этом журналистам сообщил замначальника департамента капстроительства городской администрации Владимир Добрянский.
Работы проходят в рамках регионального проекта "Формирование современной городской среды". По основному контракту работы выполнены на 100 процентов, отметил он. Сейчас выполняются дополнительные работы за счет средств местного бюджета.
"На объекте находится 8 единиц техники и до 30 рабочих. Строители занимаются обшивкой фонтанов гранитной плиткой, обустраивают автополив зеленых насаждений на клумбах, проводят гидроизоляцию, красят декоративные пруды, ремонтируют фонтанное оборудование и подсветку", – рассказал Добрянский.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗавершающий этап работ по благоустройству общественной территории Екатерининского сада.
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Завершающий этап работ по благоустройству общественной территории Екатерининского сада.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗавершающий этап работ по благоустройству общественной территории Екатерининского сада.
2 из 5
Завершающий этап работ по благоустройству общественной территории Екатерининского сада.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗавершающий этап работ по благоустройству общественной территории Екатерининского сада.
3 из 5
Завершающий этап работ по благоустройству общественной территории Екатерининского сада.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗавершающий этап работ по благоустройству общественной территории Екатерининского сада.
4 из 5
Завершающий этап работ по благоустройству общественной территории Екатерининского сада.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗавершающий этап работ по благоустройству общественной территории Екатерининского сада.
5 из 5
Завершающий этап работ по благоустройству общественной территории Екатерининского сада.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 5
Завершающий этап работ по благоустройству общественной территории Екатерининского сада.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 5
Завершающий этап работ по благоустройству общественной территории Екатерининского сада.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 5
Завершающий этап работ по благоустройству общественной территории Екатерининского сада.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 5
Завершающий этап работ по благоустройству общественной территории Екатерининского сада.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 5
Завершающий этап работ по благоустройству общественной территории Екатерининского сада.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В рамках основных работ на территории парка обустроили игровую площадку, асфальтировали подъездные пути, уложили более 7,8 тысяч квадратных метров новой плитки. Также установили декоративные габионы и Пушкинский фонтан.
Закончить благоустройство планируют до конца года, заключил Добрянский.
Ранее архитектор Кирилл Бабеев рассказал, что фонтан будет выполнен из белого мрамора. На лицевую его часть нанесут строки стихотворения поэта, посвященные Крыму. По его словам, проект был задуман в 2016 году крымским архитектором Кириллом Бабеевым и журналистом и писателем Борисом Балаяном.
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