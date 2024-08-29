https://crimea.ria.ru/20240829/ulitsy-dostoevskogo-i-nakhimova-v-kieve-pereimenuyut---klichko-1139971021.html

Улицы Достоевского и Нахимова в Киеве переименуют - Кличко

Улицы Достоевского и Нахимова в Киеве переименуют - Кличко - РИА Новости Крым, 29.08.2024

Улицы Достоевского и Нахимова в Киеве переименуют - Кличко

Киевский горсовет должен принять решение о переименовании семи очередных улиц в рамках так называемой "дерусификации" украинской столицы. Об этом в четверг... РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T15:12

2024-08-29T15:12

2024-08-29T15:15

виталий кличко

киев

декоммунизация

украина

новости

общество

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/18/1122139490_0:447:2604:1912_1920x0_80_0_0_381238085b6a381767161175f21b325e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Киевский горсовет должен принять решение о переименовании семи очередных улиц в рамках так называемой "дерусификации" украинской столицы. Об этом в четверг сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.Также он уточнил, что "дерусифицированным" улицам дадут имена погибших украинских героев-защитников.По информации экс-боксера, переулок Вешенского переименуют на переулок Вячеслава Радионова, а переулок Достоевского станет носить имя Максима Кривцова. Улица Константина Заслонова будет улицей Геннадия Афанасьева, а улица Нахимова – улицей Николая Кравченко. Стрелковую улицу назовут улицей именем Олега Дедушко, а улицу генерала Наумова нарекут именем Олега Мудрака.Кроме того, не станет в Киеве и улицы Вузовской – вместо нее появится улица Максима Токарева.Ранее Кличко сообщал, что в Киеве в рамках политики "декоммунизации" и "дерусификации" переименовали 316 городских объектов. 18 мая 2023 года он сообщал о переименовании 26 улиц, в частности Орловскому переулку дали имя Джорджа Оруэлла, еще раньше в Киеве "дерусифицировали" улицу и площадь Толстого и проспект Гагарина. А в июне того же года Киев "дерусифицировал" еще две улицы.Также на официальном сайте киевской администрации появилось сообщение о том, что станция метро "Дружбы народов" стала "Зверинецкой", станцию метро "Проспект Правды" нарекли "Варшавской", а "Площадь Льва Толстого" – это теперь "Площадь украинских героев".С мая 2015 года на Украине действует закон "о декоммунизации", запрещающий пропаганду советской символики. В апреле 2023 года президент страны Зеленский подписал еще один - "О деколонизации", предполагающий "дерусификацию". Так украинские власти узаконили переименование городов и улиц, связанных с советским прошлым и Россией, а также снос памятников.Читайте также на РИА Новости Крым:Отрицают русское от неполноценности: Садулаев о ситуации на Украине"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировалиГероев Сталинграда стала улицей Байрона: в Харькове переименовали 26 улиц

киев

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий кличко, киев, декоммунизация, украина, новости, общество, культура