https://crimea.ria.ru/20240829/peregovory-baydena-i-si-o-chem-smogut-dogovoritsya-ssha-i-knr--mnenie-1139979576.html

Переговоры Байдена и Си: о чем смогут договориться США и КНР – мнение

Переговоры Байдена и Си: о чем смогут договориться США и КНР – мнение - РИА Новости Крым, 29.08.2024

Переговоры Байдена и Си: о чем смогут договориться США и КНР – мнение

Несмотря на сохраняющийся формат переговоров, США и Китай ни о чем не смогут договориться в силу антагонистичности взглядов на картину мира. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T21:54

2024-08-29T21:54

2024-08-29T21:54

мнения

владимир киреев

радио "спутник в крыму"

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

си цзиньпин (председатель кнр)

сша

китай

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 авг – РИА Новости Крым. Несмотря на сохраняющийся формат переговоров, США и Китай ни о чем не смогут договориться в силу антагонистичности взглядов на картину мира. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил эксперт Института нового общества Владимир Киреев.Накануне в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ближайшее время планируют провести телефонный разговор. Такую возможность обсудил глава МИД Китая Ван И с помощником американского лидера по национальной безопасности Джейком Салливаном. С 27 по 29 августа Салливан находится с рабочим визитом в Китае для проведения, как сообщалось, "нового раунда стратегических коммуникаций".Картина мира для США, в которой Китай является очевидной угрозой, вызовом и конкурентом, неустранима, отмечает Киреев. Как неустранима картина мира Китая с его позицией относительно того, что ему необходимо наращивать свое доминирование в мире и экономическую самостоятельность.Договориться о чем-либо значимом в таких условиях антагонистичности взглядов страны не смогут никак, делает вывод эксперт.При этом отказаться от поддержки России Китай не сможет, "потому что это выгодно ему самому", добавил он."Это не благотворительность – это его собственная зона интересов. Может, где-то какая-то перестановка сил может быть, но, скорее всего, и этого не будет", – заметил эксперт.В Китае крымского студента наградили серебряной медалью за чашку кофе >>А значит, статус-кво сохранится, больше того – негативная динамика этих отношений между США и КНР будет увеличиваться, несмотря даже на сохраняющийся формат переговоров, считает Киреев.Тем не менее, США и Китай связаны огромным количеством связей, прежде всего экономических – в меньшей степени политических, "и разорваны совсем они быть не могут, даже если произойдет прямое военное противостояние двух стран", подчеркнул он."Две такие силы не могут не учитывать интересы друг друга. Даже у России с США остаются каналы коммуникации, несмотря на то, что по официальным линиям практически все заморожено, везде оборваны контакты. А у Китая больше экономических связей в разы с Соединенными Штатами, чем у кого бы то ни было", – заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и Китай выступили за ответные меры на изъятие иностранных активов Россия выходит на первое место по экспорту газа в Китай – Мишустин Ядерный потенциал России и Китая сдерживает агрессию США – Володин

сша

китай

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мнения, владимир киреев, джозеф байден, президент сша (joseph biden), си цзиньпин (председатель кнр), сша, китай, политика