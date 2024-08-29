https://crimea.ria.ru/20240829/peregovory-baydena-i-si-o-chem-smogut-dogovoritsya-ssha-i-knr--mnenie-1139979576.html
Переговоры Байдена и Си: о чем смогут договориться США и КНР – мнение
Переговоры Байдена и Си: о чем смогут договориться США и КНР – мнение - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Переговоры Байдена и Си: о чем смогут договориться США и КНР – мнение
Несмотря на сохраняющийся формат переговоров, США и Китай ни о чем не смогут договориться в силу антагонистичности взглядов на картину мира. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T21:54
2024-08-29T21:54
2024-08-29T21:54
мнения
владимир киреев
радио "спутник в крыму"
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
си цзиньпин (председатель кнр)
сша
китай
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 авг – РИА Новости Крым. Несмотря на сохраняющийся формат переговоров, США и Китай ни о чем не смогут договориться в силу антагонистичности взглядов на картину мира. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил эксперт Института нового общества Владимир Киреев.Накануне в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ближайшее время планируют провести телефонный разговор. Такую возможность обсудил глава МИД Китая Ван И с помощником американского лидера по национальной безопасности Джейком Салливаном. С 27 по 29 августа Салливан находится с рабочим визитом в Китае для проведения, как сообщалось, "нового раунда стратегических коммуникаций".Картина мира для США, в которой Китай является очевидной угрозой, вызовом и конкурентом, неустранима, отмечает Киреев. Как неустранима картина мира Китая с его позицией относительно того, что ему необходимо наращивать свое доминирование в мире и экономическую самостоятельность.Договориться о чем-либо значимом в таких условиях антагонистичности взглядов страны не смогут никак, делает вывод эксперт.При этом отказаться от поддержки России Китай не сможет, "потому что это выгодно ему самому", добавил он."Это не благотворительность – это его собственная зона интересов. Может, где-то какая-то перестановка сил может быть, но, скорее всего, и этого не будет", – заметил эксперт.В Китае крымского студента наградили серебряной медалью за чашку кофе >>А значит, статус-кво сохранится, больше того – негативная динамика этих отношений между США и КНР будет увеличиваться, несмотря даже на сохраняющийся формат переговоров, считает Киреев.Тем не менее, США и Китай связаны огромным количеством связей, прежде всего экономических – в меньшей степени политических, "и разорваны совсем они быть не могут, даже если произойдет прямое военное противостояние двух стран", подчеркнул он."Две такие силы не могут не учитывать интересы друг друга. Даже у России с США остаются каналы коммуникации, несмотря на то, что по официальным линиям практически все заморожено, везде оборваны контакты. А у Китая больше экономических связей в разы с Соединенными Штатами, чем у кого бы то ни было", – заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и Китай выступили за ответные меры на изъятие иностранных активов Россия выходит на первое место по экспорту газа в Китай – Мишустин Ядерный потенциал России и Китая сдерживает агрессию США – Володин
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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мнения, владимир киреев, джозеф байден, президент сша (joseph biden), си цзиньпин (председатель кнр), сша, китай, политика
Переговоры Байдена и Си: о чем смогут договориться США и КНР – мнение
США и Китай ни о чем не смогут договориться из-за антагонистичности взглядов - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ 29 авг – РИА Новости Крым.
Несмотря на сохраняющийся формат переговоров, США и Китай ни о чем не смогут договориться в силу антагонистичности взглядов на картину мира. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил эксперт Института нового общества Владимир Киреев.
Накануне в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ближайшее время планируют провести телефонный разговор. Такую возможность обсудил глава МИД Китая Ван И с помощником американского лидера по национальной безопасности Джейком Салливаном. С 27 по 29 августа Салливан находится с рабочим визитом в Китае для проведения, как сообщалось, "нового раунда стратегических коммуникаций".
Картина мира для США, в которой Китай является очевидной угрозой, вызовом и конкурентом, неустранима, отмечает Киреев. Как неустранима картина мира Китая с его позицией относительно того, что ему необходимо наращивать свое доминирование в мире и экономическую самостоятельность.
Договориться о чем-либо значимом в таких условиях антагонистичности взглядов страны не смогут никак, делает вывод эксперт.
"Политические силы, доминирующие в США, категорически настроены против Китая, который это понимает. О чем они могут договориться? Ни о чем. Только о частностях. Сбросят какую-то пешку: повысят поддержку России, понизят поддержку", – сказал Киреев.
При этом отказаться от поддержки России Китай не сможет, "потому что это выгодно ему самому", добавил он.
"Это не благотворительность – это его собственная зона интересов. Может, где-то какая-то перестановка сил может быть, но, скорее всего, и этого не будет", – заметил эксперт.
А значит, статус-кво сохранится, больше того – негативная динамика этих отношений между США и КНР будет увеличиваться, несмотря даже на сохраняющийся формат переговоров, считает Киреев.
Тем не менее, США и Китай связаны огромным количеством связей, прежде всего экономических – в меньшей степени политических, "и разорваны совсем они быть не могут, даже если произойдет прямое военное противостояние двух стран", подчеркнул он.
"Две такие силы не могут не учитывать интересы друг друга. Даже у России с США остаются каналы коммуникации, несмотря на то, что по официальным линиям практически все заморожено, везде оборваны контакты. А у Китая больше экономических связей в разы с Соединенными Штатами, чем у кого бы то ни было", – заключил эксперт.
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