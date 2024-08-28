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Вражеские беспилотники атаковали Кировскую область - РИА Новости Крым, 28.08.2024
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Вражеские беспилотники атаковали Кировскую область
Вражеские беспилотники атаковали Кировскую область - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Вражеские беспилотники атаковали Кировскую область
Пять вражеских беспилотников атаковали город Котельнич в Кировской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов. РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T13:43
2024-08-28T13:44
новости
кировская область
александр соколов
беспилотник (бпла, дрон)
пво
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Пять вражеских беспилотников атаковали город Котельнич в Кировской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов.Повреждений нет, нарушения деятельности предприятия не допущено. На месте происшествия работают оперативные службы, возгорания горючего не произошло, пострадавших нет, уточнил губернатор.Утром в среду стало известно, что украинский беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области.В Воронежской области рано утром в среду после падения сбитого беспилотника произошел пожар вблизи взрывоопасных предметов, эвакуированы жители двух населенных пунктов. В Ростовской области в результате падения сбитого беспилотника загорелся топливный склад.
кировская область
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Новости
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новости, кировская область, александр соколов, беспилотник (бпла, дрон), пво, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар
Вражеские беспилотники атаковали Кировскую область

Пять беспилотников атаковали город Котельнич в Кировской области

13:43 28.08.2024 (обновлено: 13:44 28.08.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Пять вражеских беспилотников атаковали город Котельнич в Кировской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов.
"Сегодня с 10 часов утра Кировская область подверглась атаке вражеских БПЛА. В результате своевременно принятых мер 2 беспилотника сбиты, 3 упали на территорию комбината "Зенит" в Котельниче и загорелись. Они были оперативно потушены", – говорится в сообщении.
Повреждений нет, нарушения деятельности предприятия не допущено. На месте происшествия работают оперативные службы, возгорания горючего не произошло, пострадавших нет, уточнил губернатор.
Утром в среду стало известно, что украинский беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области.
В Воронежской области рано утром в среду после падения сбитого беспилотника произошел пожар вблизи взрывоопасных предметов, эвакуированы жители двух населенных пунктов. В Ростовской области в результате падения сбитого беспилотника загорелся топливный склад.
 
НовостиКировская областьАлександр СоколовБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Пожар
 
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