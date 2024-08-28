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Вражеские беспилотники атаковали Кировскую область
Вражеские беспилотники атаковали Кировскую область - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Вражеские беспилотники атаковали Кировскую область
Пять вражеских беспилотников атаковали город Котельнич в Кировской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов. РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T13:43
2024-08-28T13:43
2024-08-28T13:44
новости
кировская область
александр соколов
беспилотник (бпла, дрон)
пво
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Пять вражеских беспилотников атаковали город Котельнич в Кировской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов.Повреждений нет, нарушения деятельности предприятия не допущено. На месте происшествия работают оперативные службы, возгорания горючего не произошло, пострадавших нет, уточнил губернатор.Утром в среду стало известно, что украинский беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области.В Воронежской области рано утром в среду после падения сбитого беспилотника произошел пожар вблизи взрывоопасных предметов, эвакуированы жители двух населенных пунктов. В Ростовской области в результате падения сбитого беспилотника загорелся топливный склад.
кировская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, кировская область, александр соколов, беспилотник (бпла, дрон), пво, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар
Вражеские беспилотники атаковали Кировскую область
Пять беспилотников атаковали город Котельнич в Кировской области
13:43 28.08.2024 (обновлено: 13:44 28.08.2024)