https://crimea.ria.ru/20240828/vrazheskie-bespilotniki-atakovali-kirovskuyu-oblast-1139938621.html

Вражеские беспилотники атаковали Кировскую область

Вражеские беспилотники атаковали Кировскую область - РИА Новости Крым, 28.08.2024

Вражеские беспилотники атаковали Кировскую область

Пять вражеских беспилотников атаковали город Котельнич в Кировской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов. РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T13:43

2024-08-28T13:43

2024-08-28T13:44

новости

кировская область

александр соколов

беспилотник (бпла, дрон)

пво

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Пять вражеских беспилотников атаковали город Котельнич в Кировской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов.Повреждений нет, нарушения деятельности предприятия не допущено. На месте происшествия работают оперативные службы, возгорания горючего не произошло, пострадавших нет, уточнил губернатор.Утром в среду стало известно, что украинский беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области.В Воронежской области рано утром в среду после падения сбитого беспилотника произошел пожар вблизи взрывоопасных предметов, эвакуированы жители двух населенных пунктов. В Ростовской области в результате падения сбитого беспилотника загорелся топливный склад.

кировская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, кировская область, александр соколов, беспилотник (бпла, дрон), пво, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар