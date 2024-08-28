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В Ингушетии предотвратили атаку террористов на церковь и правоохранителей - РИА Новости Крым, 28.08.2024
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В Ингушетии предотвратили атаку террористов на церковь и правоохранителей
В Ингушетии предотвратили атаку террористов на церковь и правоохранителей - РИА Новости Крым, 28.08.2024
В Ингушетии предотвратили атаку террористов на церковь и правоохранителей
ФСБ России совместно с сотрудниками Следственного комитета и МВД предотвратили серию терактов против сотрудников правоохранительных органов, а также религиозных РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T10:31
2024-08-28T10:31
ингушетия
пограничная служба фсб
теракт
антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. ФСБ России совместно с сотрудниками Следственного комитета и МВД предотвратили серию терактов против сотрудников правоохранительных органов, а также религиозных объектов. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, злоумышленники планировали совершить диверсионно-террористические акции в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов, а также религиозных объектов. В частности, они готовили нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунжа. По адресам проживания задержанных, а также в оборудованном ими схроне силовики обнаружили самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, огнестрельное и холодное оружие, символику террористической организации. Кроме того, у них нашли инструкции по ведению боевых действий в городских и лесных условиях и по сборке взрывных и зажигательных устройств. Задержанные дали признательные показания, возбуждены и расследуются уголовные дела.Ранее в Тюменской области сотрудники ФСБ задержали двух сторонников идеологии массовых убийств, которые планировали взорвать самодельное взрывное устройство на объекте МВД в Тобольске. С начала года в России предотвращено 110 террористических актов, в подготовке которых участвовали завербованные противником граждане, заявлял ранее председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.
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ингушетия, пограничная служба фсб, теракт, антитеррор, новости, россия
В Ингушетии предотвратили атаку террористов на церковь и правоохранителей

В Ингушетии предотвращены теракты против православной церкви и правоохранителей – ФСБ

10:31 28.08.2024
 
© ФСБ России В Ингушетии предотвратили атаку террористов на церковь и правоохранителей
В Ингушетии предотвратили атаку террористов на церковь и правоохранителей
© ФСБ России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. ФСБ России совместно с сотрудниками Следственного комитета и МВД предотвратили серию терактов против сотрудников правоохранительных органов, а также религиозных объектов. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.
"В результате проведенных мероприятий в городе Назрань и селе Кантышево выявлены и задержаны шесть местных жителей, граждан Российской Федерации, приверженцев запрещенной на территории России международной террористической организации", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, злоумышленники планировали совершить диверсионно-террористические акции в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов, а также религиозных объектов. В частности, они готовили нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунжа.
По адресам проживания задержанных, а также в оборудованном ими схроне силовики обнаружили самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, огнестрельное и холодное оружие, символику террористической организации.
Кроме того, у них нашли инструкции по ведению боевых действий в городских и лесных условиях и по сборке взрывных и зажигательных устройств. Задержанные дали признательные показания, возбуждены и расследуются уголовные дела.
Ранее в Тюменской области сотрудники ФСБ задержали двух сторонников идеологии массовых убийств, которые планировали взорвать самодельное взрывное устройство на объекте МВД в Тобольске.
С начала года в России предотвращено 110 террористических актов, в подготовке которых участвовали завербованные противником граждане, заявлял ранее председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.
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