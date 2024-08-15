https://crimea.ria.ru/20240815/storonniki-ideologii-massovykh-ubiystv-khoteli-vzorvat-obekt-mvd-1139620580.html

Сторонники идеологии массовых убийств хотели взорвать объект МВД

Сторонники идеологии массовых убийств хотели взорвать объект МВД - РИА Новости Крым, 15.08.2024

Сторонники идеологии массовых убийств хотели взорвать объект МВД

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте МВД в Тюменской области, который готовили двое сторонников идеологии массовых убийств. Об этом сообщает Центр... РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-15T10:15

2024-08-15T10:15

2024-08-15T10:15

теракт

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

ск рф (следственный комитет российской федерации)

тюменская область

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте МВД в Тюменской области, который готовили двое сторонников идеологии массовых убийств. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.Подозреваемые задержаны, это двое граждан России. У них нашли два самодельных зажигательных устройства и самодельное взрывное устройство. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту.С начала года в России предотвращено 110 террористических актов, в подготовке которых участвовали завербованные противником граждане, заявлял ранее председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предотвращен теракт на железной дороге – ФСБЧисло терактов в России за год выросло более чем втроеСотрудница воинской части ЮВО задержана за шпионаж для Украины

тюменская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации), тюменская область, новости, безопасность