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Сторонники идеологии массовых убийств хотели взорвать объект МВД - РИА Новости Крым, 15.08.2024
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Сторонники идеологии массовых убийств хотели взорвать объект МВД
Сторонники идеологии массовых убийств хотели взорвать объект МВД - РИА Новости Крым, 15.08.2024
Сторонники идеологии массовых убийств хотели взорвать объект МВД
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте МВД в Тюменской области, который готовили двое сторонников идеологии массовых убийств. Об этом сообщает Центр... РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T10:15
2024-08-15T10:15
теракт
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
ск рф (следственный комитет российской федерации)
тюменская область
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте МВД в Тюменской области, который готовили двое сторонников идеологии массовых убийств. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.Подозреваемые задержаны, это двое граждан России. У них нашли два самодельных зажигательных устройства и самодельное взрывное устройство. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту.С начала года в России предотвращено 110 террористических актов, в подготовке которых участвовали завербованные противником граждане, заявлял ранее председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предотвращен теракт на железной дороге – ФСБЧисло терактов в России за год выросло более чем втроеСотрудница воинской части ЮВО задержана за шпионаж для Украины
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теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации), тюменская область, новости, безопасность
Сторонники идеологии массовых убийств хотели взорвать объект МВД

Сторонники идеологии массовых убийств готовили теракт на объекте МВД в Тобольске - ФСБ

10:15 15.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте МВД в Тюменской области, который готовили двое сторонников идеологии массовых убийств. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации взаимодействии со Следственным комитетом РФ предотвращена подготовка террористического акта в Тюменской области. В результате проведенных мероприятий задержаны двое граждан России, сторонников идеологии массовых убийств, планировавших осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на объекте органов внутренних дел города Тобольска Тюменской области", - цитирует сообщение РИА Новости.
Подозреваемые задержаны, это двое граждан России. У них нашли два самодельных зажигательных устройства и самодельное взрывное устройство. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту.
С начала года в России предотвращено 110 террористических актов, в подготовке которых участвовали завербованные противником граждане, заявлял ранее председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.
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ТерактФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Тюменская областьНовостиБезопасность
 
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