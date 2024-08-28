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Ситуация в Курской области: последние данные Минобороны - РИА Новости Крым, 28.08.2024
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Ситуация в Курской области: последние данные Минобороны
Ситуация в Курской области: последние данные Минобороны - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Ситуация в Курской области: последние данные Минобороны
Вооруженные Силы РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. За сутки российскими войсками отражены восемь атак штурмовых... РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T14:34
2024-08-28T14:36
курская область
министерство обороны рф
новости
ситуация в курской области после нападения всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. За сутки российскими войсками отражены восемь атак штурмовых групп противника. Об этом сообщают в Минобороны РФ.Кроме того, активными действиями войск сорваны попытки атак противника в направлении населенных пунктов Спальное, Ольговка и Русская Конопелька. В результате ВСУ потеряли до 75 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и восемь боевых бронированных машин. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Викторовка, Кругленькое, Красноктябрьский, Любимовка, Малая Локня, Мирный, Новая Сорочина, Обуховка, Плехово, Свердликово, Суджа, Снагость и Южный.Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 41-й и 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад и 69-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Атинское, Белополье, Бояро-Лежичи, Глухов, Искрисковщина, Масензовка, Михайловское, Первомайское, Пустогород, Соляники, Шалыгино, Угроеды и Эсмань.За сутки потери ВСУ составили до 380 военнослужащих и 30 единиц бронетехники, в том числе: танк, боевая машина пехоты и 28 боевых бронированных машин, а также 6 артиллерийских орудий, 3 миномета и 9 автомобилей.Всего за время боевых действий на Курском направлении противником потеряно до 7000 военнослужащих, 74 танка, 35 боевых машин пехоты, 62 бронетранспортера, 460 боевых бронированных машин, 210 автомобилей, 51 артиллерийское орудие, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одна MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, 10 станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, одна РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Ответ на вторжение ВСУ в Курскую область обязательно будет – КремльБолее 270 семей из Курской области воссоединились в эвакуации – МЧСИз украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области
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курская область, министерство обороны рф, новости, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Ситуация в Курской области: последние данные Минобороны

В Курской области отражены восемь атак штурмовых групп противника за сутки

14:34 28.08.2024 (обновлено: 14:36 28.08.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолеты Ка-52 наносят удары по силам ВСУ в Курской области
Вертолеты Ка-52 наносят удары по силам ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. За сутки российскими войсками отражены восемь атак штурмовых групп противника. Об этом сообщают в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены 8 атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Малая Локня", – сказано в сообщении.
Кроме того, активными действиями войск сорваны попытки атак противника в направлении населенных пунктов Спальное, Ольговка и Русская Конопелька. В результате ВСУ потеряли до 75 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и восемь боевых бронированных машин. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.
Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.
Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Викторовка, Кругленькое, Красноктябрьский, Любимовка, Малая Локня, Мирный, Новая Сорочина, Обуховка, Плехово, Свердликово, Суджа, Снагость и Южный.
Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 41-й и 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад и 69-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Атинское, Белополье, Бояро-Лежичи, Глухов, Искрисковщина, Масензовка, Михайловское, Первомайское, Пустогород, Соляники, Шалыгино, Угроеды и Эсмань.
За сутки потери ВСУ составили до 380 военнослужащих и 30 единиц бронетехники, в том числе: танк, боевая машина пехоты и 28 боевых бронированных машин, а также 6 артиллерийских орудий, 3 миномета и 9 автомобилей.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противником потеряно до 7000 военнослужащих, 74 танка, 35 боевых машин пехоты, 62 бронетранспортера, 460 боевых бронированных машин, 210 автомобилей, 51 артиллерийское орудие, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одна MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, 10 станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, одна РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
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Курская областьМинистерство обороны РФНовостиСитуация в Курской области после нападения ВСУВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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