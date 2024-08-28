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Гражданина Украины обвиняют в подготовке подрыва техники ВС России - РИА Новости Крым, 28.08.2024
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Гражданина Украины обвиняют в подготовке подрыва техники ВС России
Гражданина Украины обвиняют в подготовке подрыва техники ВС России - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Гражданина Украины обвиняют в подготовке подрыва техники ВС России
Гражданин Украины предстанет перед судом по обвинению в подготовке теракта в отношении Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Следственного... РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T17:16
2024-08-28T17:16
херсонская область
новости
следственное управление следственного комитета россии по херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Гражданин Украины предстанет перед судом по обвинению в подготовке теракта в отношении Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Херсонской области.Также, по информации регионального следкома, обвиняемый находил в интернете и просматривал обучающие видеоролики, чтобы закрепить навыки использования взрывных устройств. В районе своего проживания он подбирал возможные объекты для совершения преступления.Однако совершить террористический акт мужчина не успел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов. У него изъяты взрывчатые вещества и взрывные устройства.Следственным управлением СК России по Херсонской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "приготовление к совершению террористического акта, незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств".Проведены судебные экспертизы, в ходе допроса обвиняемый признал свою вину. Расследование уголовного дела завершено и направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.22 августа Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что в Крыму задержали трех агентов украинской военной разведки, которые планировали и участвовали в диверсиях на территории полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад организует теракты против морской инфраструктуры РФ – ПатрушевСуд приговорил диверсанта к 18 годам за подрыв газопровода в ЯлтеДвух крымчан осудили за подготовку теракта в православном храме
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Новости
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РИА Новости Крым
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херсонская область, новости, следственное управление следственного комитета россии по херсонской области, вооруженные силы россии, россия, украина, антитеррор
Гражданина Украины обвиняют в подготовке подрыва техники ВС России

Гражданина Украины обвиняют в подготовке подрыва техники ВС России в Херсонской области

17:16 28.08.2024
 
© Следственное управление Следственного комитета России по Херсонской областиГражданина Украины обвиняют в подготовке подрыва техники ВС России в Херсонской области
Гражданина Украины обвиняют в подготовке подрыва техники ВС России в Херсонской области
© Следственное управление Следственного комитета России по Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Гражданин Украины предстанет перед судом по обвинению в подготовке теракта в отношении Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Херсонской области.

"Следствием установлено, что в период с сентября 2022 по ноябрь 2023 года обвиняемый незаконно приобрел и хранил ручные гранаты и тротиловые шашки, которые собирался использовать для подрыва военной техники Вооруженных Сил Российской Федерации в одном из населенных пунктов Херсонской области", – говорится в сообщении.

Также, по информации регионального следкома, обвиняемый находил в интернете и просматривал обучающие видеоролики, чтобы закрепить навыки использования взрывных устройств. В районе своего проживания он подбирал возможные объекты для совершения преступления.
Однако совершить террористический акт мужчина не успел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов. У него изъяты взрывчатые вещества и взрывные устройства.
Следственным управлением СК России по Херсонской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "приготовление к совершению террористического акта, незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств".
Проведены судебные экспертизы, в ходе допроса обвиняемый признал свою вину. Расследование уголовного дела завершено и направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
22 августа Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что в Крыму задержали трех агентов украинской военной разведки, которые планировали и участвовали в диверсиях на территории полуострова.
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Херсонская областьНовостиСледственное управление Следственного комитета России по Херсонской областиВооруженные силы РоссииРоссияУкраинаАнтитеррор
 
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