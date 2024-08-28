https://crimea.ria.ru/20240828/grazhdanina-ukrainy-obvinyayut-v-podgotovke-podryva-tekhniki-vs-rossii-1139948681.html

Гражданина Украины обвиняют в подготовке подрыва техники ВС России

Гражданина Украины обвиняют в подготовке подрыва техники ВС России - РИА Новости Крым, 28.08.2024

Гражданина Украины обвиняют в подготовке подрыва техники ВС России

Гражданин Украины предстанет перед судом по обвинению в подготовке теракта в отношении Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Следственного... РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T17:16

2024-08-28T17:16

2024-08-28T17:16

херсонская область

новости

следственное управление следственного комитета россии по херсонской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Гражданин Украины предстанет перед судом по обвинению в подготовке теракта в отношении Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Херсонской области.Также, по информации регионального следкома, обвиняемый находил в интернете и просматривал обучающие видеоролики, чтобы закрепить навыки использования взрывных устройств. В районе своего проживания он подбирал возможные объекты для совершения преступления.Однако совершить террористический акт мужчина не успел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов. У него изъяты взрывчатые вещества и взрывные устройства.Следственным управлением СК России по Херсонской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "приготовление к совершению террористического акта, незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств".Проведены судебные экспертизы, в ходе допроса обвиняемый признал свою вину. Расследование уголовного дела завершено и направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.22 августа Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что в Крыму задержали трех агентов украинской военной разведки, которые планировали и участвовали в диверсиях на территории полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад организует теракты против морской инфраструктуры РФ – ПатрушевСуд приговорил диверсанта к 18 годам за подрыв газопровода в ЯлтеДвух крымчан осудили за подготовку теракта в православном храме

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости, следственное управление следственного комитета россии по херсонской области, вооруженные силы россии, россия, украина, антитеррор