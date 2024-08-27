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Проект реконструкции парка Гагарина в Симферополе представят в этом году
Проект реконструкции парка Гагарина в Симферополе представят в этом году - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Проект реконструкции парка Гагарина в Симферополе представят в этом году
Проект реконструкции парка имени Гагарина в Симферополе презентуют общественности до конца текущего года, на данный момент специалисты ведут предпроектные... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T16:43
2024-08-27T16:43
2024-08-27T16:43
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Проект реконструкции парка имени Гагарина в Симферополе презентуют общественности до конца текущего года, на данный момент специалисты ведут предпроектные работы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев."Пока преждевременно говорить, когда мы его будем благоустраивать. Сейчас ведутся предпроектные работы. Почему они продолжаются так долго? Это большой объект, в том числе в финансовом плане, его хочется сделать хорошо… Когда визуализация проекта будет готова, мы его презентуем. Думаю, до конца этого года мы покажем проект", - сказал градоначальник.По словам Афанасьева, основной концепт реконструкции – сделать главный парк столицы максимально комфортным и удобным для симферопольцев и гостей города."То есть там не будет каких-то радикальных изменений, фантастических архитектурных форм или еще чего-то подобного. Но уверен, что горожанам все понравится", – пояснил он.Глава администрации также добавил, что к сентябрю завершатся основные работы по реконструкции Екатерининского сквера. В планах на следующий год – благоустройство Детского парка и парка имени Шевченко.Кроме того, власти Симферополя намерены благоустроить территорию на улице Объездная в районе Радиорынка, создать сквер в районе улицы Ковыльная близ реки Абдалка, а также привести в порядок те участки набережной реки Салгир, которые еще не попали под реконструкцию.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство скверов и парков в Севастополе: что приведут в порядокНа ремонт набережной в Севастополе кабмин РФ выделил более 700 млн рублейКто и когда благоустроит центр Феодосии за 134 миллиона
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новости, новости крыма, крым, симферополь, михаил афанасьев, городская среда
Проект реконструкции парка Гагарина в Симферополе представят в этом году
Проект реконструкции парка имени Гагарина в Симферополе презентуют до конца года – власти
СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым.
Проект реконструкции парка имени Гагарина в Симферополе презентуют общественности до конца текущего года, на данный момент специалисты ведут предпроектные работы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.
"Пока преждевременно говорить, когда мы его будем благоустраивать. Сейчас ведутся предпроектные работы. Почему они продолжаются так долго? Это большой объект, в том числе в финансовом плане, его хочется сделать хорошо… Когда визуализация проекта будет готова, мы его презентуем. Думаю, до конца этого года мы покажем проект", - сказал градоначальник.
По словам Афанасьева, основной концепт реконструкции – сделать главный парк столицы максимально комфортным и удобным для симферопольцев и гостей города.
"То есть там не будет каких-то радикальных изменений, фантастических архитектурных форм или еще чего-то подобного. Но уверен, что горожанам все понравится", – пояснил он.
Глава администрации также добавил, что к сентябрю завершатся основные работы по реконструкции Екатерининского сквера. В планах на следующий год – благоустройство Детского парка и парка имени Шевченко.
Кроме того, власти Симферополя намерены благоустроить территорию на улице Объездная в районе Радиорынка, создать сквер в районе улицы Ковыльная близ реки Абдалка, а также привести в порядок те участки набережной реки Салгир, которые еще не попали под реконструкцию.
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