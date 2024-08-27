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Проект реконструкции парка Гагарина в Симферополе представят в этом году

Проект реконструкции парка Гагарина в Симферополе представят в этом году - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Проект реконструкции парка Гагарина в Симферополе представят в этом году

Проект реконструкции парка имени Гагарина в Симферополе презентуют общественности до конца текущего года, на данный момент специалисты ведут предпроектные... РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T16:43

2024-08-27T16:43

2024-08-27T16:43

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Проект реконструкции парка имени Гагарина в Симферополе презентуют общественности до конца текущего года, на данный момент специалисты ведут предпроектные работы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев."Пока преждевременно говорить, когда мы его будем благоустраивать. Сейчас ведутся предпроектные работы. Почему они продолжаются так долго? Это большой объект, в том числе в финансовом плане, его хочется сделать хорошо… Когда визуализация проекта будет готова, мы его презентуем. Думаю, до конца этого года мы покажем проект", - сказал градоначальник.По словам Афанасьева, основной концепт реконструкции – сделать главный парк столицы максимально комфортным и удобным для симферопольцев и гостей города."То есть там не будет каких-то радикальных изменений, фантастических архитектурных форм или еще чего-то подобного. Но уверен, что горожанам все понравится", – пояснил он.Глава администрации также добавил, что к сентябрю завершатся основные работы по реконструкции Екатерининского сквера. В планах на следующий год – благоустройство Детского парка и парка имени Шевченко.Кроме того, власти Симферополя намерены благоустроить территорию на улице Объездная в районе Радиорынка, создать сквер в районе улицы Ковыльная близ реки Абдалка, а также привести в порядок те участки набережной реки Салгир, которые еще не попали под реконструкцию.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство скверов и парков в Севастополе: что приведут в порядокНа ремонт набережной в Севастополе кабмин РФ выделил более 700 млн рублейКто и когда благоустроит центр Феодосии за 134 миллиона

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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