https://crimea.ria.ru/20240827/nezakonno-pronikli-v-sudzhu-fsb-vozbudila-dela-esche-na-dvukh-zhurnalistov-1139901653.html

Незаконно проникли в Суджу: ФСБ возбудила дела еще на двух журналистов

Незаконно проникли в Суджу: ФСБ возбудила дела еще на двух журналистов - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Незаконно проникли в Суджу: ФСБ возбудила дела еще на двух журналистов

ФСБ России возбудила уголовные дела в отношении журналистов из Германии и Украины, незаконно проникших через границу РФ в Суджу Курской области. Об этом... РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T10:12

2024-08-27T10:12

2024-08-27T10:12

обстрелы курской области

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

украина

граница

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

сми

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. ФСБ России возбудила уголовные дела в отношении журналистов из Германии и Украины, незаконно проникших через границу РФ в Суджу Курской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства, передает РИА Новости."ФСБ России возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 322 УК РФ в отношении журналиста немецкой телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом) Коннолли Николаса Симона и корреспондента украинского телеканала "1+1" Нагорной Натальи Викторовны, незаконно пересекших государственную границу Российской Федерации и осуществивших видеосъемки в районе населенного пункта Суджа Курской области", – говорится в сообщении.Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.Ранее ФСБ возбудила аналогичные дела в отношении журналистов Ника Пейтона Уолша (США), Олеси Боровик, Дианы Буцко (Украина), Симони Трайни и Стефани Баттистини (Италия), которые также осуществляли видеосъемку в Судже.* признано в Росси и СМИ-иноагентомЧитайте также на РИА Новости Крым:Вторжение ВСУ в Курскую область санкционировано Западом – ЗахароваПровокация Зеленского в Курской области: цели раскрыли западные СМИКиев пытается спровоцировать Москву на применение ядерного оружия

курская область

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, украина, граница, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сми