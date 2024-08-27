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Незаконно проникли в Суджу: ФСБ возбудила дела еще на двух журналистов - РИА Новости Крым, 27.08.2024
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Незаконно проникли в Суджу: ФСБ возбудила дела еще на двух журналистов
Незаконно проникли в Суджу: ФСБ возбудила дела еще на двух журналистов - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Незаконно проникли в Суджу: ФСБ возбудила дела еще на двух журналистов
ФСБ России возбудила уголовные дела в отношении журналистов из Германии и Украины, незаконно проникших через границу РФ в Суджу Курской области. Об этом... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T10:12
2024-08-27T10:12
обстрелы курской области
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
украина
граница
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
сми
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. ФСБ России возбудила уголовные дела в отношении журналистов из Германии и Украины, незаконно проникших через границу РФ в Суджу Курской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства, передает РИА Новости."ФСБ России возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 322 УК РФ в отношении журналиста немецкой телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом) Коннолли Николаса Симона и корреспондента украинского телеканала "1+1" Нагорной Натальи Викторовны, незаконно пересекших государственную границу Российской Федерации и осуществивших видеосъемки в районе населенного пункта Суджа Курской области", – говорится в сообщении.Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.Ранее ФСБ возбудила аналогичные дела в отношении журналистов Ника Пейтона Уолша (США), Олеси Боровик, Дианы Буцко (Украина), Симони Трайни и Стефани Баттистини (Италия), которые также осуществляли видеосъемку в Судже.* признано в Росси и СМИ-иноагентомЧитайте также на РИА Новости Крым:Вторжение ВСУ в Курскую область санкционировано Западом – ЗахароваПровокация Зеленского в Курской области: цели раскрыли западные СМИКиев пытается спровоцировать Москву на применение ядерного оружия
курская область
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РИА Новости Крым
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обстрелы курской области, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, украина, граница, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сми
Незаконно проникли в Суджу: ФСБ возбудила дела еще на двух журналистов

ФСБ возбудила дела на журналистов из Германии и Украины за незаконное пересечение границы

10:12 27.08.2024
 
© РИА Новости КрымФСБ России
ФСБ России - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. ФСБ России возбудила уголовные дела в отношении журналистов из Германии и Украины, незаконно проникших через границу РФ в Суджу Курской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства, передает РИА Новости.
"ФСБ России возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 322 УК РФ в отношении журналиста немецкой телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом) Коннолли Николаса Симона и корреспондента украинского телеканала "1+1" Нагорной Натальи Викторовны, незаконно пересекших государственную границу Российской Федерации и осуществивших видеосъемки в районе населенного пункта Суджа Курской области", – говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
Ранее ФСБ возбудила аналогичные дела в отношении журналистов Ника Пейтона Уолша (США), Олеси Боровик, Дианы Буцко (Украина), Симони Трайни и Стефани Баттистини (Италия), которые также осуществляли видеосъемку в Судже.
* признано в Росси и СМИ-иноагентом
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Обстрелы Курской областиКурская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУУкраинаГраницаФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)СМИ
 
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