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Часть Керчи на день останется без газа - РИА Новости Крым, 27.08.2024
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Часть Керчи на день останется без газа
Часть Керчи на день останется без газа - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Часть Керчи на день останется без газа
В Керчи в связи с проведением работ на сетях временно приостановят подачу газа в многоквартирных домах и в частном секторе. Ограничение затронет жителей... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T07:36
2024-08-27T07:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Керчи в связи с проведением работ на сетях временно приостановят подачу газа в многоквартирных домах и в частном секторе. Ограничение затронет жителей десятков улиц, сообщили в пресс-службе предприятия "Крымгазсети".Согласно списку, отключению подлежат жители частного сектора: ул. Кавказская, ул. Маяка, ул. Петра Дейкало, ул. Льва Толстого, пер. Солнечный, ул. Фабричная, пер. Фабричный, пер. Технический, пер. Пархоменко, ул. Пархоменко, ул. Павла Бутова.Кроме того, ограничения коснутся ряда многоквартирных домов: ул. Кавказская, ул. Маяка, ул. Петра Дейкало, ул. Льва Толстого, Орджоникидзе, ул. Цибизова, ул. Рудказарма, ул. Клинковского, ул. Архитектурная, ул. Черноморская и ул. Бульвар Пионеров. Также временно отключат газ на переулках Рабочий и Ремесленный.Читайте также на РИА Новости Крым:Алупка и семь южнобережных поселков остались без водыВ Саках и Джанкое авария на сетях: когда дадут светВ Феодосии заменили аварийный участок водовода - когда дадут воду
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Часть Керчи на день останется без газа

В Керчи 28 августа отключат газ на 20 улицах

07:36 27.08.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗапуск газоснабжения
Запуск газоснабжения - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Керчи в связи с проведением работ на сетях временно приостановят подачу газа в многоквартирных домах и в частном секторе. Ограничение затронет жителей десятков улиц, сообщили в пресс-службе предприятия "Крымгазсети".

"Керченское управление по эксплуатации газового хозяйства "Крымгазсети" информирует о приостановлении подачи газа 28 августа, с 8:00 до 17:00, в связи с производством работ", – говорится в сообщении организации в Telegram-канале.

Согласно списку, отключению подлежат жители частного сектора: ул. Кавказская, ул. Маяка, ул. Петра Дейкало, ул. Льва Толстого, пер. Солнечный, ул. Фабричная, пер. Фабричный, пер. Технический, пер. Пархоменко, ул. Пархоменко, ул. Павла Бутова.
Кроме того, ограничения коснутся ряда многоквартирных домов: ул. Кавказская, ул. Маяка, ул. Петра Дейкало, ул. Льва Толстого, Орджоникидзе, ул. Цибизова, ул. Рудказарма, ул. Клинковского, ул. Архитектурная, ул. Черноморская и ул. Бульвар Пионеров. Также временно отключат газ на переулках Рабочий и Ремесленный.
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КрымКрымгазсетиКерчьГазоснабжениеЖКХ Крыма и СевастополяНовости Крыма
 
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