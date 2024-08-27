https://crimea.ria.ru/20240827/chast-kerchi-na-den-ostanetsya-bez-gaza-1139791056.html
Часть Керчи на день останется без газа
Часть Керчи на день останется без газа - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Часть Керчи на день останется без газа
В Керчи в связи с проведением работ на сетях временно приостановят подачу газа в многоквартирных домах и в частном секторе. Ограничение затронет жителей... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T07:36
2024-08-27T07:36
2024-08-27T07:36
крым
крымгазсети
керчь
газоснабжение
жкх крыма и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/14/1132913565_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_2bcf5826d9e3dfb706a26ddf6dc03e83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Керчи в связи с проведением работ на сетях временно приостановят подачу газа в многоквартирных домах и в частном секторе. Ограничение затронет жителей десятков улиц, сообщили в пресс-службе предприятия "Крымгазсети".Согласно списку, отключению подлежат жители частного сектора: ул. Кавказская, ул. Маяка, ул. Петра Дейкало, ул. Льва Толстого, пер. Солнечный, ул. Фабричная, пер. Фабричный, пер. Технический, пер. Пархоменко, ул. Пархоменко, ул. Павла Бутова.Кроме того, ограничения коснутся ряда многоквартирных домов: ул. Кавказская, ул. Маяка, ул. Петра Дейкало, ул. Льва Толстого, Орджоникидзе, ул. Цибизова, ул. Рудказарма, ул. Клинковского, ул. Архитектурная, ул. Черноморская и ул. Бульвар Пионеров. Также временно отключат газ на переулках Рабочий и Ремесленный.Читайте также на РИА Новости Крым:Алупка и семь южнобережных поселков остались без водыВ Саках и Джанкое авария на сетях: когда дадут светВ Феодосии заменили аварийный участок водовода - когда дадут воду
крым
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/14/1132913565_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_c335d93bebfaedeeeedf394e78ad07ef.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымгазсети, керчь, газоснабжение, жкх крыма и севастополя, новости крыма
Часть Керчи на день останется без газа
В Керчи 28 августа отключат газ на 20 улицах
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Керчи в связи с проведением работ на сетях временно приостановят подачу газа в многоквартирных домах и в частном секторе. Ограничение затронет жителей десятков улиц, сообщили в пресс-службе предприятия "Крымгазсети".
"Керченское управление по эксплуатации газового хозяйства "Крымгазсети" информирует о приостановлении подачи газа 28 августа, с 8:00 до 17:00, в связи с производством работ", – говорится в сообщении организации в Telegram-канале.
Согласно списку, отключению подлежат жители частного сектора: ул. Кавказская, ул. Маяка, ул. Петра Дейкало, ул. Льва Толстого, пер. Солнечный, ул. Фабричная, пер. Фабричный, пер. Технический, пер. Пархоменко, ул. Пархоменко, ул. Павла Бутова.
Кроме того, ограничения коснутся ряда многоквартирных домов: ул. Кавказская, ул. Маяка, ул. Петра Дейкало, ул. Льва Толстого, Орджоникидзе, ул. Цибизова, ул. Рудказарма, ул. Клинковского, ул. Архитектурная, ул. Черноморская и ул. Бульвар Пионеров. Также временно отключат газ на переулках Рабочий и Ремесленный.
Читайте также на РИА Новости Крым: