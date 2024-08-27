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Часть Керчи на день останется без газа

Часть Керчи на день останется без газа - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Часть Керчи на день останется без газа

В Керчи в связи с проведением работ на сетях временно приостановят подачу газа в многоквартирных домах и в частном секторе. Ограничение затронет жителей... РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T07:36

2024-08-27T07:36

2024-08-27T07:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Керчи в связи с проведением работ на сетях временно приостановят подачу газа в многоквартирных домах и в частном секторе. Ограничение затронет жителей десятков улиц, сообщили в пресс-службе предприятия "Крымгазсети".Согласно списку, отключению подлежат жители частного сектора: ул. Кавказская, ул. Маяка, ул. Петра Дейкало, ул. Льва Толстого, пер. Солнечный, ул. Фабричная, пер. Фабричный, пер. Технический, пер. Пархоменко, ул. Пархоменко, ул. Павла Бутова.Кроме того, ограничения коснутся ряда многоквартирных домов: ул. Кавказская, ул. Маяка, ул. Петра Дейкало, ул. Льва Толстого, Орджоникидзе, ул. Цибизова, ул. Рудказарма, ул. Клинковского, ул. Архитектурная, ул. Черноморская и ул. Бульвар Пионеров. Также временно отключат газ на переулках Рабочий и Ремесленный.Читайте также на РИА Новости Крым:Алупка и семь южнобережных поселков остались без водыВ Саках и Джанкое авария на сетях: когда дадут светВ Феодосии заменили аварийный участок водовода - когда дадут воду

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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