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Алупка и семь южнобережных поселков остались без воды - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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Алупка и семь южнобережных поселков остались без воды
Алупка и семь южнобережных поселков остались без воды - РИА Новости Крым, 16.08.2024
Алупка и семь южнобережных поселков остались без воды
Семь населенных пунктов на южном берегу Крыма останутся без воды в пятницу вечером. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Водоканал ЮБК". РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T17:43
2024-08-16T17:43
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вода в крыму
водоснабжение
водоканал южного берега крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Семь населенных пунктов на южном берегу Крыма останутся без воды в пятницу вечером. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Водоканал ЮБК".Как уточнили на предприятия, отключение произошло в 17 часов 16 августа и продлится до 00:00 часов 17 августа.Три населенных пункта крымского южнобережья – алуштинские поселки Лучистое, Нижняя Кутузовка и Верхняя Кутузовка ранее в пятницу остались без света из-за аварии на сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Масштабная авария на Приморской ГРЭС – миллионы человек без света и водыВ Феодосии трое суток не будет водыРемонт водовода Евпатория – Прибрежный: когда завершат работы
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новости крыма, алупка, крым, вода в крыму, водоснабжение, водоканал южного берега крыма, происшествия
Алупка и семь южнобережных поселков остались без воды

В Крыму Алупка и семь южнобережных поселков остались без воды в пятницу

17:43 16.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкОтключение горячего водоснабжения
Отключение горячего водоснабжения - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Семь населенных пунктов на южном берегу Крыма останутся без воды в пятницу вечером. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Водоканал ЮБК".

"В связи с аварийно-восстановительными работами возможна приостановка холодного водоснабжения в населенных пунктах Ореанда, Курпаты, Гаспра, Стройгородок, Мисхор, Кореиз, частично Алупка", – сказано в сообщении.

Как уточнили на предприятия, отключение произошло в 17 часов 16 августа и продлится до 00:00 часов 17 августа.
Три населенных пункта крымского южнобережья – алуштинские поселки Лучистое, Нижняя Кутузовка и Верхняя Кутузовка ранее в пятницу остались без света из-за аварии на сетях.
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Новости КрымаАлупкаКрымВода в КрымуВодоснабжениеВодоканал Южного берега КрымаПроисшествия
 
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