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Алупка и семь южнобережных поселков остались без воды

Алупка и семь южнобережных поселков остались без воды - РИА Новости Крым, 16.08.2024

Алупка и семь южнобережных поселков остались без воды

Семь населенных пунктов на южном берегу Крыма останутся без воды в пятницу вечером. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Водоканал ЮБК". РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T17:43

2024-08-16T17:43

2024-08-16T17:43

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Семь населенных пунктов на южном берегу Крыма останутся без воды в пятницу вечером. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Водоканал ЮБК".Как уточнили на предприятия, отключение произошло в 17 часов 16 августа и продлится до 00:00 часов 17 августа.Три населенных пункта крымского южнобережья – алуштинские поселки Лучистое, Нижняя Кутузовка и Верхняя Кутузовка ранее в пятницу остались без света из-за аварии на сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Масштабная авария на Приморской ГРЭС – миллионы человек без света и водыВ Феодосии трое суток не будет водыРемонт водовода Евпатория – Прибрежный: когда завершат работы

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, алупка, крым, вода в крыму, водоснабжение, водоканал южного берега крыма, происшествия