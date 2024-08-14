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В Феодосии трое суток не будет воды - РИА Новости Крым, 14.08.2024
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В Феодосии трое суток не будет воды
В Феодосии трое суток не будет воды - РИА Новости Крым, 14.08.2024
В Феодосии трое суток не будет воды
Жители Феодосии на три дня останутся без водоснабжения в связи с работами по подключению нового водовода протяженностью в один километр. Мэр города Игорь... РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T06:46
2024-08-14T06:46
крым
феодосия
игорь ткаченко
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новости крыма
вода крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Жители Феодосии на три дня останутся без водоснабжения в связи с работами по подключению нового водовода протяженностью в один километр. Мэр города Игорь Ткаченко в своем Telegram-канале просит жителей сделать запас воды.По его информации, в связи с переподключением аварийного участка на Челноковском водоводе с двух часов ночи 15 августа ориентировочно до 23:00 16 августа будет ограничено водоснабжение по улицам:Чкалова, Симферопольское шоссе, Володарского, Ленина, Боевая, Украинская, Советская, Нахимова, Чехова, Ленина, Старокарантинная, Большевистская, Рабочий городок, Щебетовская, Земская, Куйбышева, Назукина, Горького, Корабельная, Пономаревой, Победы, Октябрьская, Свободы, Панова, Л.Самариной, Кочмарского, Краснодарская, Десантников, Щорса, Новокарантинная, Адмиральский бульвар, Желябова, Революционная, Осоавиахима, Виноградная, Шмидта, Армянская, В.Коробкова, Циолковского, Краснобаева, Красноармейская, Мичурина, Боевая, Анюнаса, А.Никитина, Габрусева, Полевая, пер.Заводские, 1-го Мая, пер.Беломорский, Русская, К.Маркса, Галерейная, Еременко, Волынкина, Дорожная, Морская, Гольцмановского, Кирова, Русская, 30-й Стрелковой дивизии, Пушкина, Семашко, Белогорская, Старокрымская, Сурожская, Коктебельская, Киевская, Грина, Западная, а также на прилегающих к ним улицах и переулках и в микрорайоне Челнокова.Водоснабжение также будет отсутствовать в селах Солнечное и Ближнее.Полностью восстановить подачу ресурса планируют в течение дня 17 августа. На период проведения работ будет организован подвоз питьевой воды автоцистернами.Из-за аварии на Крымском водоводе ранее в Феодосии более 50 улиц оставались без водоснабжения. В этой связи прокуратура Крыма проводила проверку. О необходимости замены 800-метрового участка Челноковского водовода. В микрорайоне Челноково в связи с аварийной ситуацией ранее вводили графики подачи воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт водовода Евпатория – Прибрежный: когда завершат работыРеконструкция на миллиард – в Керчи заменят разводящие сетиЗапасы воды в Крыму: насколько заполнены водохранилища
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96
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крым, феодосия, игорь ткаченко, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма, вода крыма, вода в крыму
В Феодосии трое суток не будет воды

В Феодосии в связи с подключением нового водовода на три дня отключат воду - мэр

06:46 14.08.2024
 
© РИА Новости КрымАвария на водоводе в Феодосии
Авария на водоводе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Жители Феодосии на три дня останутся без водоснабжения в связи с работами по подключению нового водовода протяженностью в один километр. Мэр города Игорь Ткаченко в своем Telegram-канале просит жителей сделать запас воды.
По его информации, в связи с переподключением аварийного участка на Челноковском водоводе с двух часов ночи 15 августа ориентировочно до 23:00 16 августа будет ограничено водоснабжение по улицам:
Чкалова, Симферопольское шоссе, Володарского, Ленина, Боевая, Украинская, Советская, Нахимова, Чехова, Ленина, Старокарантинная, Большевистская, Рабочий городок, Щебетовская, Земская, Куйбышева, Назукина, Горького, Корабельная, Пономаревой, Победы, Октябрьская, Свободы, Панова, Л.Самариной, Кочмарского, Краснодарская, Десантников, Щорса, Новокарантинная, Адмиральский бульвар, Желябова, Революционная, Осоавиахима, Виноградная, Шмидта, Армянская, В.Коробкова, Циолковского, Краснобаева, Красноармейская, Мичурина, Боевая, Анюнаса, А.Никитина, Габрусева, Полевая, пер.Заводские, 1-го Мая, пер.Беломорский, Русская, К.Маркса, Галерейная, Еременко, Волынкина, Дорожная, Морская, Гольцмановского, Кирова, Русская, 30-й Стрелковой дивизии, Пушкина, Семашко, Белогорская, Старокрымская, Сурожская, Коктебельская, Киевская, Грина, Западная, а также на прилегающих к ним улицах и переулках и в микрорайоне Челнокова.
Водоснабжение также будет отсутствовать в селах Солнечное и Ближнее.
Полностью восстановить подачу ресурса планируют в течение дня 17 августа. На период проведения работ будет организован подвоз питьевой воды автоцистернами.
Из-за аварии на Крымском водоводе ранее в Феодосии более 50 улиц оставались без водоснабжения. В этой связи прокуратура Крыма проводила проверку. О необходимости замены 800-метрового участка Челноковского водовода. В микрорайоне Челноково в связи с аварийной ситуацией ранее вводили графики подачи воды.
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КрымФеодосияИгорь ТкаченкоОбществоЖКХЖКХ Крыма и СевастополяНовости КрымаВода КрымаВода в Крыму
 
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