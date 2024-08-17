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В Феодосии заменили аварийный участок водовода - когда дадут воду - РИА Новости Крым, 17.08.2024
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В Феодосии заменили аварийный участок водовода - когда дадут воду
В Феодосии заменили аварийный участок водовода - когда дадут воду - РИА Новости Крым, 17.08.2024
В Феодосии заменили аварийный участок водовода - когда дадут воду
В Феодосии завершили работы по подключению нового участка Челноковского водовода. Сейчас систему заполняют и увеличивают давление, сообщили в "Воде Крыма". РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T09:33
2024-08-17T09:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии завершили работы по подключению нового участка Челноковского водовода. Сейчас систему заполняют и увеличивают давление, сообщили в "Воде Крыма".При необходимости для жителей организуют подвоз питьевой воды.Челноковский водовод находился в аварийном состоянии. Только в августе жители города четыре раза оставались без воды из-за порывов на нем. На неделе генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Андрей Кузнецов сообщал, что в связи с этим на уровне МинЖКХ было принято экстренное решение заменить самый аварийный 800-метровый участок Челноковского водовода. Во время выполнения работ часть города на трое суток оказалась без воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Избежать графиков – в Крыму готовятся к водному дефицитуПочему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%В ожидании воды – что происходит в Феодосии из-за аварий на сетях
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РИА Новости Крым
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В Феодосии заменили аварийный участок водовода - когда дадут воду

В Феодосии подключили новый участок Челноковского водовода

09:33 17.08.2024
 
© Минстрой КрымаСтроительство водовода в Феодосии
Строительство водовода в Феодосии
© Минстрой Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии завершили работы по подключению нового участка Челноковского водовода. Сейчас систему заполняют и увеличивают давление, сообщили в "Воде Крыма".
"Полное восстановление водоснабжения ожидаем в течение этого дня, так как в зависимости от этажности домов и рельефа местности вода одновременно во всех домах не может появиться", - пояснили в компании.
При необходимости для жителей организуют подвоз питьевой воды.
Челноковский водовод находился в аварийном состоянии. Только в августе жители города четыре раза оставались без воды из-за порывов на нем. На неделе генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Андрей Кузнецов сообщал, что в связи с этим на уровне МинЖКХ было принято экстренное решение заменить самый аварийный 800-метровый участок Челноковского водовода. Во время выполнения работ часть города на трое суток оказалась без воды.
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