https://crimea.ria.ru/20240817/v-feodosii-zamenili-avariynyy-uchastok-vodovoda---kogda-dadut-vodu-1139667691.html

В Феодосии заменили аварийный участок водовода - когда дадут воду

В Феодосии заменили аварийный участок водовода - когда дадут воду - РИА Новости Крым, 17.08.2024

В Феодосии заменили аварийный участок водовода - когда дадут воду

В Феодосии завершили работы по подключению нового участка Челноковского водовода. Сейчас систему заполняют и увеличивают давление, сообщили в "Воде Крыма". РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T09:33

2024-08-17T09:33

2024-08-17T09:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии завершили работы по подключению нового участка Челноковского водовода. Сейчас систему заполняют и увеличивают давление, сообщили в "Воде Крыма".При необходимости для жителей организуют подвоз питьевой воды.Челноковский водовод находился в аварийном состоянии. Только в августе жители города четыре раза оставались без воды из-за порывов на нем. На неделе генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Андрей Кузнецов сообщал, что в связи с этим на уровне МинЖКХ было принято экстренное решение заменить самый аварийный 800-метровый участок Челноковского водовода. Во время выполнения работ часть города на трое суток оказалась без воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Избежать графиков – в Крыму готовятся к водному дефицитуПочему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%В ожидании воды – что происходит в Феодосии из-за аварий на сетях

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2024

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