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В Саках и Джанкое авария на сетях: когда дадут свет - РИА Новости Крым, 21.08.2024
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В Саках и Джанкое авария на сетях: когда дадут свет
В Саках и Джанкое авария на сетях: когда дадут свет - РИА Новости Крым, 21.08.2024
В Саках и Джанкое авария на сетях: когда дадут свет
В Саках, Джанкое и в Джанкойском районе Крыма из-за аварии на сетях временно отключили электричество. Об этом сообщает компания "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T07:30
2024-08-21T07:30
отключение электроэнергии в крыму
саки
джанкойский район
новости крыма
крым
гуп рк "крымэнерго"
энергосистема крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Саках, Джанкое и в Джанкойском районе Крыма из-за аварии на сетях временно отключили электричество. Об этом сообщает компания "Крымэнерго".На местах работают аварийные бригады, планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа, уточнили в ведомстве.Накануне частичное отключение электричества из-за аварии произошло в Алуште. Также во вторник авария на электросетях произошла в Коктебеле и в Гурзуфе.Днем ранее отключение света из-за аварии произошло в Ялте. 17 августа на Южном берегу Крыма из-за аварии были обесточены четыре поселка. На три часа без света остались жители и гости села Оползневое, а также южнобережных поселков Понизовка, Кацивели и Симеиз.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое отключение света пройдет в Севастополе в среду: список адресовАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей
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В Саках и Джанкое авария на сетях: когда дадут свет

В Саках и в Джанкойском районе Крыма из-за аварии на сетях временно нет света

07:30 21.08.2024
 
© Telegram-канал Александра ОвдиенкоРемонтные работы на сетях
Ремонтные работы на сетях
© Telegram-канал Александра Овдиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Саках, Джанкое и в Джанкойском районе Крыма из-за аварии на сетях временно отключили электричество. Об этом сообщает компания "Крымэнерго".
По информации госпредприятия, отключение электроэнергии частично коснулось городов Саки и Джанкой, а также села Изумрудное Джанкойского района.
На местах работают аварийные бригады, планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа, уточнили в ведомстве.
Накануне частичное отключение электричества из-за аварии произошло в Алуште. Также во вторник авария на электросетях произошла в Коктебеле и в Гурзуфе.
Днем ранее отключение света из-за аварии произошло в Ялте. 17 августа на Южном берегу Крыма из-за аварии были обесточены четыре поселка. На три часа без света остались жители и гости села Оползневое, а также южнобережных поселков Понизовка, Кацивели и Симеиз.
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