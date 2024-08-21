https://crimea.ria.ru/20240821/v-sakakh-i-dzhankoe-avariya-na-setyakh-kogda-dadut-svet-1139754380.html

В Саках и Джанкое авария на сетях: когда дадут свет

В Саках и Джанкое авария на сетях: когда дадут свет - РИА Новости Крым, 21.08.2024

В Саках и Джанкое авария на сетях: когда дадут свет

В Саках, Джанкое и в Джанкойском районе Крыма из-за аварии на сетях временно отключили электричество. Об этом сообщает компания "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T07:30

2024-08-21T07:30

2024-08-21T07:30

отключение электроэнергии в крыму

саки

джанкойский район

новости крыма

крым

гуп рк "крымэнерго"

энергосистема крыма

электросети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133167883_0:232:768:664_1920x0_80_0_0_e89a432a7fbe197087c8f9a6dcda4221.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Саках, Джанкое и в Джанкойском районе Крыма из-за аварии на сетях временно отключили электричество. Об этом сообщает компания "Крымэнерго".На местах работают аварийные бригады, планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа, уточнили в ведомстве.Накануне частичное отключение электричества из-за аварии произошло в Алуште. Также во вторник авария на электросетях произошла в Коктебеле и в Гурзуфе.Днем ранее отключение света из-за аварии произошло в Ялте. 17 августа на Южном берегу Крыма из-за аварии были обесточены четыре поселка. На три часа без света остались жители и гости села Оползневое, а также южнобережных поселков Понизовка, Кацивели и Симеиз.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое отключение света пройдет в Севастополе в среду: список адресовАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей

саки

джанкойский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отключение электроэнергии в крыму, саки, джанкойский район, новости крыма, крым, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, электросети