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Коктебель остался без света из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 20.08.2024
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Коктебель остался без света из-за аварии на сетях
Коктебель остался без света из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 20.08.2024
Коктебель остался без света из-за аварии на сетях
Отключение света произошло в Коктебеле из-за аварии. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T16:27
2024-08-20T16:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Отключение света произошло в Коктебеле из-за аварии. Об этом сообщает "Крымэнерго".По информации "Крымэнерго", на данный момент работает аварийная бригада. Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.Накануне отключение света из-за аварии частично произошло в Ялте. 17 августа на Южном берегу Крыма из-за аварии были обесточены четыре поселка. На три часа без света остались жители и гости села Оползневое, а также поселков городского типа Понизовка, Кацивели и Симеиз в Большой Ялте.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"
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РИА Новости Крым
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Коктебель остался без света из-за аварии на сетях

Аварийное отключение электричества произошло в Коктебеле

16:27 20.08.2024
 
© Telegram-канал Наталья ПисареваАварийное отключение электроэнергии
Аварийное отключение электроэнергии
© Telegram-канал Наталья Писарева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Отключение света произошло в Коктебеле из-за аварии. Об этом сообщает "Крымэнерго".

"Аварийное отключение электросети пгт Коктебель городского округа Феодосия", предупреждают на предприятии.

По информации "Крымэнерго", на данный момент работает аварийная бригада. Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.
Накануне отключение света из-за аварии частично произошло в Ялте. 17 августа на Южном берегу Крыма из-за аварии были обесточены четыре поселка. На три часа без света остались жители и гости села Оползневое, а также поселков городского типа Понизовка, Кацивели и Симеиз в Большой Ялте.
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