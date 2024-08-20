https://crimea.ria.ru/20240820/koktebel-ostalsya-bez-sveta-iz-za-avarii-na-setyakh-1139741740.html

Коктебель остался без света из-за аварии на сетях

Коктебель остался без света из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 20.08.2024

Коктебель остался без света из-за аварии на сетях

Отключение света произошло в Коктебеле из-за аварии. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T16:27

2024-08-20T16:27

2024-08-20T16:27

коктебель

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Отключение света произошло в Коктебеле из-за аварии. Об этом сообщает "Крымэнерго".По информации "Крымэнерго", на данный момент работает аварийная бригада. Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.Накануне отключение света из-за аварии частично произошло в Ялте. 17 августа на Южном берегу Крыма из-за аварии были обесточены четыре поселка. На три часа без света остались жители и гости села Оползневое, а также поселков городского типа Понизовка, Кацивели и Симеиз в Большой Ялте.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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