https://crimea.ria.ru/20240817/v-krymu-chetyre-yuzhnoberezhnykh-poselka-ostalis-bez-sveta-1139675037.html

В Крыму четыре южнобережных поселка остались без света

В Крыму четыре южнобережных поселка остались без света - РИА Новости Крым, 17.08.2024

В Крыму четыре южнобережных поселка остались без света

На Южном берегу Крыма из-за аварии на сетях обесточены жители четырех прибрежных поселков. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T16:59

2024-08-17T16:59

2024-08-17T17:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма из-за аварии на сетях обесточены жители четырех прибрежных поселков. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Отмечается, что без света остаются жители и гости села Оползневое, а также поселков городского типа Понизовка, Кацивели и Симеиз в Большой Ялте.На месте работает аварийная бригада. Энергоснабжение планируется восстановить в течение трех часов.В субботу в Джанкойском районе Крыма дважды произошли аварии на энергосетях. Из-за технологического нарушения в течения дня остаются обесточенными жители Джанкоя и села Изумрудное.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение руководителю "Крымэнерго" Максиму Шклярскому проанализировать ситуацию в муниципалитетах республики, где остались требующие замены трансформаторные подстанции. В июле Аксенов сообщал, что в республике реконструируют малые трансформаторные подстанции для увеличения их мощности.

https://crimea.ria.ru/20240808/aksenov-dal-krymenergo-nedelyu-na-vyyavlenie-problemnykh-elektropodstantsiy-1139456328.html

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2024

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