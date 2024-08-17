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Джанкой остался без света

Джанкой остался без света - РИА Новости Крым, 17.08.2024

Джанкой остался без света

В субботу жители города Джанкой и села Изумрудное в Джанкойском районе остались без электроснабжения. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T12:00

2024-08-17T12:00

2024-08-17T12:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В субботу жители города Джанкой и села Изумрудное в Джанкойском районе остались без электроснабжения. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Отмечается, что на месте аварии уже работает аварийная бригада.Запитать всех потребителей энергетики обещают в течение трех часов.Накануне в городском округе Алушта из-за аварийного отключения были обесточены пять сел. Утром без света остались жители Лазурного и Виноградного, вечером свет отключили также в Лучистом, Нижней и Верхней Кутузовке.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение руководителю "Крымэнерго" Максиму Шклярскому проанализировать ситуацию в муниципалитетах республики, где остались требующие замены трансформаторные подстанции. В июле Аксенов сообщал, что в республике реконструируют малые трансформаторные подстанции для увеличения их мощности.

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джанкойский район

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2024

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