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Джанкой остался без света - РИА Новости Крым, 17.08.2024
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Джанкой остался без света
Джанкой остался без света - РИА Новости Крым, 17.08.2024
Джанкой остался без света
В субботу жители города Джанкой и села Изумрудное в Джанкойском районе остались без электроснабжения. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T12:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В субботу жители города Джанкой и села Изумрудное в Джанкойском районе остались без электроснабжения. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Отмечается, что на месте аварии уже работает аварийная бригада.Запитать всех потребителей энергетики обещают в течение трех часов.Накануне в городском округе Алушта из-за аварийного отключения были обесточены пять сел. Утром без света остались жители Лазурного и Виноградного, вечером свет отключили также в Лучистом, Нижней и Верхней Кутузовке.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение руководителю "Крымэнерго" Максиму Шклярскому проанализировать ситуацию в муниципалитетах республики, где остались требующие замены трансформаторные подстанции. В июле Аксенов сообщал, что в республике реконструируют малые трансформаторные подстанции для увеличения их мощности.
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РИА Новости Крым
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Джанкой остался без света

Джанкой и село Изумрудное в Крыму обесточены из-за аварии на сетях

12:00 17.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В субботу жители города Джанкой и села Изумрудное в Джанкойском районе остались без электроснабжения. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
Отмечается, что на месте аварии уже работает аварийная бригада.
Запитать всех потребителей энергетики обещают в течение трех часов.
Накануне в городском округе Алушта из-за аварийного отключения были обесточены пять сел. Утром без света остались жители Лазурного и Виноградного, вечером свет отключили также в Лучистом, Нижней и Верхней Кутузовке.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение руководителю "Крымэнерго" Максиму Шклярскому проанализировать ситуацию в муниципалитетах республики, где остались требующие замены трансформаторные подстанции. В июле Аксенов сообщал, что в республике реконструируют малые трансформаторные подстанции для увеличения их мощности.
 
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