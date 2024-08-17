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Джанкой остался без света
Джанкой остался без света - РИА Новости Крым, 17.08.2024
Джанкой остался без света
В субботу жители города Джанкой и села Изумрудное в Джанкойском районе остались без электроснабжения. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T12:00
2024-08-17T12:00
2024-08-17T12:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В субботу жители города Джанкой и села Изумрудное в Джанкойском районе остались без электроснабжения. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Отмечается, что на месте аварии уже работает аварийная бригада.Запитать всех потребителей энергетики обещают в течение трех часов.Накануне в городском округе Алушта из-за аварийного отключения были обесточены пять сел. Утром без света остались жители Лазурного и Виноградного, вечером свет отключили также в Лучистом, Нижней и Верхней Кутузовке.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение руководителю "Крымэнерго" Максиму Шклярскому проанализировать ситуацию в муниципалитетах республики, где остались требующие замены трансформаторные подстанции. В июле Аксенов сообщал, что в республике реконструируют малые трансформаторные подстанции для увеличения их мощности.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Джанкой остался без света
Джанкой и село Изумрудное в Крыму обесточены из-за аварии на сетях