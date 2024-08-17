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В Джанкое произошла повторная авария на сетях - РИА Новости Крым, 17.08.2024
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В Джанкое произошла повторная авария на сетях
В Джанкое произошла повторная авария на сетях - РИА Новости Крым, 17.08.2024
В Джанкое произошла повторная авария на сетях
В Джанкойском районе Крыма произошла повторная авария на электросетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T15:19
2024-08-17T15:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма произошла повторная авария на электросетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Утром в субботу из-за технологического нарушения были обесточены жители Джанкоя и села Изумрудное. Отмечается, что из-за повторной аварии света в этих населенных пунктах по-прежнему нет. Энергетики рассчитывают завершить аварийно-восстановительные работы в течение трех часов.Кроме того, по данным "Крымэнерго", из-за аварии обесточен поселок городского типа Новоозерное под Евпаторией. Света нет по адресам: ул. Энергетиков, ул. Парковая, ул. Молодежная, ул. Морская, ул. Кантура, ул. Героев Десантников, а также в садовых товариществах "Ветерок" и "Родники".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение руководителю "Крымэнерго" Максиму Шклярскому проанализировать ситуацию в муниципалитетах республики, где остались требующие замены трансформаторные подстанции. В июле Аксенов сообщал, что в республике реконструируют малые трансформаторные подстанции для увеличения их мощности.
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крым, джанкой, джанкойский район, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, электросети, общество, новости крыма
В Джанкое произошла повторная авария на сетях

Повторная авария на сетях снова обесточила Джанкой и село Изумрудное в Крыму

15:19 17.08.2024 (обновлено: 15:22 17.08.2024)
 
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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма произошла повторная авария на электросетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
Утром в субботу из-за технологического нарушения были обесточены жители Джанкоя и села Изумрудное.
Отмечается, что из-за повторной аварии света в этих населенных пунктах по-прежнему нет.
Энергетики рассчитывают завершить аварийно-восстановительные работы в течение трех часов.
Кроме того, по данным "Крымэнерго", из-за аварии обесточен поселок городского типа Новоозерное под Евпаторией. Света нет по адресам: ул. Энергетиков, ул. Парковая, ул. Молодежная, ул. Морская, ул. Кантура, ул. Героев Десантников, а также в садовых товариществах "Ветерок" и "Родники".
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение руководителю "Крымэнерго" Максиму Шклярскому проанализировать ситуацию в муниципалитетах республики, где остались требующие замены трансформаторные подстанции. В июле Аксенов сообщал, что в республике реконструируют малые трансформаторные подстанции для увеличения их мощности.
 
КрымДжанкойДжанкойский районГУП РК "Крымэнерго"Энергосистема КрымаЭлектросетиОбществоНовости Крыма
 
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