https://crimea.ria.ru/20240821/massovoe-otklyuchenie-sveta-proydet-v-sevastopole-v-sredu-spisok-adresov-1139740095.html

Массовое отключение света пройдет в Севастополе в среду: список адресов

Массовое отключение света пройдет в Севастополе в среду: список адресов - РИА Новости Крым, 21.08.2024

Массовое отключение света пройдет в Севастополе в среду: список адресов

В Севастополе в среду временно отключат электричество по ряду адресов. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T06:31

2024-08-21T06:31

2024-08-21T06:31

севастополь

севастопольэнерго

электричество

электроэнергия

новости

электросети

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду временно отключат электричество по ряду адресов. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".С 09:00 до 17:00 света не будет в некоторых домах села Тыловое: ул. Севастопольская, ул. Лесная, ул. Подгорная, ул. Стахановская, ул. Лесхозная, КСП "Красный Октябрь", ул. Севастопольская зона ЮБК, Смотровая площадка.Также отключение электроэнергии пройдет в связи с производством строительно-монтажных работ по объекту "Строительство транспортной связи автомобильной дороги "Столетовский проспект" и "ул. Т. Шевченко"".С 09:00 до 18:00 без электричества останутся отдельные дома на ул. Тараса Шевченко, просп. Столетовский и пр-д Колобова.Кроме того, для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:с 09:00 до 12:00 – пр. Генерала Острякова, 42, 52, 54, 60, 62, 66-70;с 09:00 до 16:00 – с. Фронтовое ул. Отаркойская, 4-22, 1-13, ул. Нагорная, 13;с 08:30 до 17:30 – ул. Красноперекопская 1/2, 1-11, ул. Грушевая 2-12, 1-11, ул. Тульская 5, ул. Российская, 2.В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора свет отключат в ряде домов по адерсам: спуск Водопьянова, ул. Герцена, ул. Достоевского, ул. Менделеева, ул. Халтурина, ул. Челюскинцев, пл. Захарова.Также не будет электричества у некоторых абонентов СНТ "Надежда", с. Верхнесадовое, СНТ "Водоканал-3", СНТ "Декоративное", СНТ "Кипарис", СНТ "Ветерок", СНТ "Морское", СНТ "Специалист", СНТ "Фрегат", СНТ "Рябинушка".Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Крыму модернизируют объекты энергетики

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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