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28 августа пройдет парад планет: в какое время смотреть - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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28 августа пройдет парад планет: в какое время смотреть
28 августа пройдет парад планет: в какое время смотреть - РИА Новости Крым, 26.08.2024
28 августа пройдет парад планет: в какое время смотреть
Шесть планет Солнечной системы и естественный спутник Земли Луна выстроятся на небе по одну сторону от Солнца. Об этом сообщает Telegram-канал Московского... РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-27T06:08
2024-08-26T20:57
космос
солнце
луна
московский планетарий
земля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Шесть планет Солнечной системы и естественный спутник Земли Луна выстроятся на небе по одну сторону от Солнца. Об этом сообщает Telegram-канал Московского планетария."Парадом" это явление можно назвать условно, поскольку планеты рассредоточатся в очень большом секторе ночного неба. К тому же термин "парад планет" используется лишь для популяризации астрономии."При ясной погоде все планеты, кроме Нептуна и Урана, можно будет наблюдать невооруженным глазом. Хотя Меркурий будет отыскать достаточно сложно – его видимость составляет менее часа, он располагается очень низко у горизонта и теряется в ярких солнечных лучах", – сообщают в Московском планетарии.Нептун и Уран можно будет наблюдать в телескоп или мощный бинокль, уточнили ученые. Наблюдения можно будет начать после 21:00, когда взойдут Сатурн и Нептун (виден в телескоп). После полуночи из-за горизонта появятся Уран (виден в телескоп), Юпитер, Марс и Луна.Следующее подобное явление произойдет через пять месяцев, 28 февраля 2025 года. По одну сторону от Солнца окажутся семь планет: Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, а также яркие Юпитер и Марс.До 20 августа жители Северного полушария Земли, в том числе крымчане, могли наблюдать звездопад Персеиды. Пик метеорного потока выпал на ночь с 12 на 13 августа, сообщили на сайте Московского планетария.Читайте также на РИА Новости Крым:Голубая Луна всему виной – отразится ли на здоровье Суперлуние 20 августаУникальный экипаж: как Белка и Стрелка отправились в космос Непрерывная канонада: на Солнце произошли мощные вспышки
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космос, солнце, луна, московский планетарий, земля
28 августа пройдет парад планет: в какое время смотреть

Шесть планет Солнечной системы 28 августа выстроятся в парад

06:08 27.08.2024
 
© Fotolia / StrakyКосмос
Космос
© Fotolia / Straky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Шесть планет Солнечной системы и естественный спутник Земли Луна выстроятся на небе по одну сторону от Солнца. Об этом сообщает Telegram-канал Московского планетария.

"28 августа на утреннем небе выстроятся шесть планет – Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн – и Луна. Все они будут находиться по одну сторону от Солнца в секторе около 160 градусов", – говорится в сообщении.

"Парадом" это явление можно назвать условно, поскольку планеты рассредоточатся в очень большом секторе ночного неба. К тому же термин "парад планет" используется лишь для популяризации астрономии.
"При ясной погоде все планеты, кроме Нептуна и Урана, можно будет наблюдать невооруженным глазом. Хотя Меркурий будет отыскать достаточно сложно – его видимость составляет менее часа, он располагается очень низко у горизонта и теряется в ярких солнечных лучах", – сообщают в Московском планетарии.
Нептун и Уран можно будет наблюдать в телескоп или мощный бинокль, уточнили ученые. Наблюдения можно будет начать после 21:00, когда взойдут Сатурн и Нептун (виден в телескоп). После полуночи из-за горизонта появятся Уран (виден в телескоп), Юпитер, Марс и Луна.

"Меркурий взойдет на рассвете после 4:15 мск из-за восточного горизонта и присоединится к сияющей над Орионом паре Марса и Юпитера, от которых недалеко располагается Уран. Меркурий будет виден невооруженным глазом совсем недолго: вскоре рядом с ним взойдет Солнце", – говорится в сообщении.

Следующее подобное явление произойдет через пять месяцев, 28 февраля 2025 года. По одну сторону от Солнца окажутся семь планет: Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, а также яркие Юпитер и Марс.
До 20 августа жители Северного полушария Земли, в том числе крымчане, могли наблюдать звездопад Персеиды. Пик метеорного потока выпал на ночь с 12 на 13 августа, сообщили на сайте Московского планетария.
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космосСолнцеЛунаМосковский планетарийЗемля
 
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