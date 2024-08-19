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Уникальный экипаж: как Белка и Стрелка отправились в космос - РИА Новости Крым, 19.08.2024
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Уникальный экипаж: как Белка и Стрелка отправились в космос
Уникальный экипаж: как Белка и Стрелка отправились в космос - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Уникальный экипаж: как Белка и Стрелка отправились в космос
64 года назад, 19 августа 1960 года дворняжки Белка и Стрелка отправились в космос, эти собаки-космонавты стали первыми животными, которые живыми вернулись на... РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T21:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. 64 года назад, 19 августа 1960 года дворняжки Белка и Стрелка отправились в космос, эти собаки-космонавты стали первыми животными, которые живыми вернулись на Землю.Перед тем, как отправиться в космос, обычные дворняжки, подобранные на улицах Москвы, прошли жесткий отбор, многочисленные тесты и исследования. Также "подружкам" сшили спецкостюмы – один красный, другой зеленый, обеспечивающие максимальную безопасность и комфорт во время полета.Миссия у Белки и Стрелки была очень важной: этот полет стал прорывом в освоении космоса, и в понимании возможностей живого организма, в том числе, и человеческого.На советском корабле "Спутник-5" они провели 25 часов и совершили 17 витков вокруг планеты, выдержав суровые условия. Вместе с Белкой и Стрелкой в космос также полетели лабораторные мыши и насекомые, но они остались безымянными. Вернувшись домой, собаки-космонавты дали пресс-конференцию. После полета Белка и Стрелка жили при Государственном научно-исследовательском и испытательном институте авиационной и космической медицины и умерли в глубокой старости.
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космос, видео, россия, ссср, общество, новости, видео
Уникальный экипаж: как Белка и Стрелка отправились в космос

19 августа 1960 года дворняжки Белка и Стрелка отправились в космос

21:04 19.08.2024 (обновлено: 21:21 19.08.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. 64 года назад, 19 августа 1960 года дворняжки Белка и Стрелка отправились в космос, эти собаки-космонавты стали первыми животными, которые живыми вернулись на Землю.
Перед тем, как отправиться в космос, обычные дворняжки, подобранные на улицах Москвы, прошли жесткий отбор, многочисленные тесты и исследования. Также "подружкам" сшили спецкостюмы – один красный, другой зеленый, обеспечивающие максимальную безопасность и комфорт во время полета.
Миссия у Белки и Стрелки была очень важной: этот полет стал прорывом в освоении космоса, и в понимании возможностей живого организма, в том числе, и человеческого.
На советском корабле "Спутник-5" они провели 25 часов и совершили 17 витков вокруг планеты, выдержав суровые условия.
Вместе с Белкой и Стрелкой в космос также полетели лабораторные мыши и насекомые, но они остались безымянными.
Вернувшись домой, собаки-космонавты дали пресс-конференцию. После полета Белка и Стрелка жили при Государственном научно-исследовательском и испытательном институте авиационной и космической медицины и умерли в глубокой старости.
 
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