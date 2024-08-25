https://crimea.ria.ru/20240825/peremennaya-oblachnost-i-dozhdi-prognoz-dlya-kryma-na-poslednyuyu-nedelyu-leta-1139823987.html

Переменная облачность и дожди: прогноз для Крыма на последнюю неделю лета

Переменная облачность и дожди: прогноз для Крыма на последнюю неделю лета - РИА Новости Крым, 25.08.2024

Переменная облачность и дожди: прогноз для Крыма на последнюю неделю лета

В последнюю неделю лета характер погоды в Крыму будет переменчивым, пройдут локальные грозы, ночная температура снизится. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 25.08.2024

2024-08-25T17:21

2024-08-25T17:21

2024-08-25T17:22

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

погода

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В последнюю неделю лета характер погоды в Крыму будет переменчивым, пройдут локальные грозы, ночная температура снизится. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."Небо может разразиться локальными грозовыми дождями, хотя понедельник будет погожим, без каких-либо осадков. Ночью +17…+22 градуса, в дневные часы +28…+33, это за счет постепенного натекания облачности, в виду влияния циклонической депрессии Черного моря, она будет ограничивать прогрев приземного воздуха", - прогнозирует Тишковец,По его словам, почти всю неделю в Крыму будет наблюдаться переменная облачность. В небе можно будет наблюдать отдельные кучево-дождевые облака, переходящие в грозовое состояние.Примерно такой же характер неустойчивой погоды, отметил эксперт, будет держаться до конца недели. Ночью температура будет не ниже +16…+21 градуса, днем будет держаться на уровне +30…+35 градусов.Неделя будет относительно ветреной – порывы ветра до 15 м/с."Такой ветер по ощущениям будет немного сбивать температуру на пару-тройку градусов, будет казаться, что не так жарко", - подытожил эксперт.Бабье лето придет в Россию в сентябре, а в Крыму теплыми будут все месяцы осени, причем температура воздуха в первый осенний месяц будет превышать норму, прогнозировал ранее Тишковец.Читайте также на РИА Новости Крым:Погода в Крыму в августе - что ждет крымчан и туристов в финале лета

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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