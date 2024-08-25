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Переменная облачность и дожди: прогноз для Крыма на последнюю неделю лета
Переменная облачность и дожди: прогноз для Крыма на последнюю неделю лета - РИА Новости Крым, 25.08.2024
Переменная облачность и дожди: прогноз для Крыма на последнюю неделю лета
В последнюю неделю лета характер погоды в Крыму будет переменчивым, пройдут локальные грозы, ночная температура снизится. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-25T17:21
2024-08-25T17:21
2024-08-25T17:22
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
погода
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В последнюю неделю лета характер погоды в Крыму будет переменчивым, пройдут локальные грозы, ночная температура снизится. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."Небо может разразиться локальными грозовыми дождями, хотя понедельник будет погожим, без каких-либо осадков. Ночью +17…+22 градуса, в дневные часы +28…+33, это за счет постепенного натекания облачности, в виду влияния циклонической депрессии Черного моря, она будет ограничивать прогрев приземного воздуха", - прогнозирует Тишковец,По его словам, почти всю неделю в Крыму будет наблюдаться переменная облачность. В небе можно будет наблюдать отдельные кучево-дождевые облака, переходящие в грозовое состояние.Примерно такой же характер неустойчивой погоды, отметил эксперт, будет держаться до конца недели. Ночью температура будет не ниже +16…+21 градуса, днем будет держаться на уровне +30…+35 градусов.Неделя будет относительно ветреной – порывы ветра до 15 м/с."Такой ветер по ощущениям будет немного сбивать температуру на пару-тройку градусов, будет казаться, что не так жарко", - подытожил эксперт.Бабье лето придет в Россию в сентябре, а в Крыму теплыми будут все месяцы осени, причем температура воздуха в первый осенний месяц будет превышать норму, прогнозировал ранее Тишковец.Читайте также на РИА Новости Крым:Погода в Крыму в августе - что ждет крымчан и туристов в финале лета
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евгений тишковец, центр погоды "фобос", погода, погода в крыму, крымская погода
Переменная облачность и дожди: прогноз для Крыма на последнюю неделю лета
Неустойчивая погода и локальные дожди прогнозируют в Крыму в последнюю неделю лета
17:21 25.08.2024 (обновлено: 17:22 25.08.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым
. В последнюю неделю лета характер погоды в Крыму будет переменчивым, пройдут локальные грозы, ночная температура снизится. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Небо может разразиться локальными грозовыми дождями, хотя понедельник будет погожим, без каких-либо осадков. Ночью +17…+22 градуса, в дневные часы +28…+33, это за счет постепенного натекания облачности, в виду влияния циклонической депрессии Черного моря, она будет ограничивать прогрев приземного воздуха", - прогнозирует Тишковец,
По его словам, почти всю неделю в Крыму будет наблюдаться переменная облачность. В небе можно будет наблюдать отдельные кучево-дождевые облака, переходящие в грозовое состояние.
"Но это тоже очень локальная мозаичная картина – где-то весь день будет светить солнце, а где-то рядом пройдет облако и прольется скоротечным дождем, но без каких-либо экстремальных показателей. В сумерках тоже +17…+22, в дневные часы +29…+34 градуса" - подчеркнул Тишковец.
Примерно такой же характер неустойчивой погоды, отметил эксперт, будет держаться до конца недели. Ночью температура будет не ниже +16…+21 градуса, днем будет держаться на уровне +30…+35 градусов.
Неделя будет относительно ветреной – порывы ветра до 15 м/с.
"Такой ветер по ощущениям будет немного сбивать температуру на пару-тройку градусов, будет казаться, что не так жарко", - подытожил эксперт.
Бабье лето придет в Россию в сентябре, а в Крыму теплыми будут все месяцы осени, причем температура воздуха в первый осенний месяц будет превышать норму
, прогнозировал ранее Тишковец.
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