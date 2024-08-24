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Армия России жжет западную военную технику в зоне спецоперации
Армия России жжет западную военную технику в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 24.08.2024
Армия России жжет западную военную технику в зоне спецоперации
ВС РФ за сутки уничтожили немецкую боевую машину пехоты Marder, американский бронетранспортер М113 и британскую самоходную артустановку Bravehear в зоне... РИА Новости Крым, 24.08.2024
2024-08-24T16:09
2024-08-24T16:09
2024-08-24T16:09
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новости сво
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. ВС РФ за сутки уничтожили немецкую боевую машину пехоты Marder, американский бронетранспортер М113 и британскую самоходную артустановку Bravehear в зоне спецоперации, а также лишили противника нескольких артиллерийских орудий иностранного производства, в том числе поставленных Францией. Это следует из сводки Минобороны РФ.По данным ведомства, боевой машины пехоты Marder производства Германии противника лишили российские бойцы группировки войск "Север", воюющие на Волчанском и Липцовском направлениях.Подразделения группировки войск "Восток" в ДНР, улучшая тактическое положение, уничтожили бронетранспортер М113 производства США, а также две 155-мм гаубицы Caesar производства Франции.Подразделения группировки войск "Запад" в Харьковской области и ДНР сократили вооружение ВСУ на одну самоходную артиллерийскую установку Braveheart и две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании.Кроме того, подразделения "Южной" группировки российских войск и группировки войск "Центр" в Донецкой Народной Республике уничтожили три 155-мм гаубицы М777 и три 105-мм орудия М119 американского производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской областиТень независимости: с чем Украина встречает 33-летие своего существованияРассекречены документы о подготовке войны Запада против СССР в 1940 году
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия России жжет западную военную технику в зоне спецоперации
Российские военные продолжают уничтожать иностранную технику в зоне СВО – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. ВС РФ за сутки уничтожили немецкую боевую машину пехоты Marder, американский бронетранспортер М113 и британскую самоходную артустановку Bravehear в зоне спецоперации, а также лишили противника нескольких артиллерийских орудий иностранного производства, в том числе поставленных Францией. Это следует из сводки Минобороны РФ.
По данным ведомства, боевой машины пехоты Marder производства Германии противника лишили российские бойцы группировки войск "Север", воюющие на Волчанском и Липцовском направлениях.
Подразделения группировки войск "Восток" в ДНР, улучшая тактическое положение, уничтожили бронетранспортер М113 производства США, а также две 155-мм гаубицы Caesar производства Франции.
Подразделения группировки войск "Запад" в Харьковской области и ДНР сократили вооружение ВСУ на одну самоходную артиллерийскую установку Braveheart и две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании.
Кроме того, подразделения "Южной" группировки российских войск и группировки войск "Центр" в Донецкой Народной Республике уничтожили три 155-мм гаубицы М777 и три 105-мм орудия М119 американского производства.
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