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В Крыму в выходные будет жарко и солнечно - РИА Новости Крым, 23.08.2024
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В Крыму в выходные будет жарко и солнечно
В Крыму в выходные будет жарко и солнечно - РИА Новости Крым, 23.08.2024
В Крыму в выходные будет жарко и солнечно
В предстоящие выходные погода в Крыму будет определяться фоном повышенного атмосферного давления, на полуострове будет жарко и солнечно. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T19:19
2024-08-23T19:19
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
погода в крыму
крымская погода
центр погоды "фобос"
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В предстоящие выходные погода в Крыму будет определяться фоном повышенного атмосферного давления, на полуострове будет жарко и солнечно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Днем столбики термометров снова поднимутся до +30…+35 градусов, что, по его словам, на несколько градусов выше, чем положено в это время года по всем климатическим показателям.Ветер станет порывистым, по скорости 5-10 м/с, в порывах до 16 м/с. Вода в Черном море у берегов Крыма прогреется до +25…+27 градусов.По словам Тишковца, лето продолжится с серьезной пролонгацией на грядущий осенний сезон.В предпоследнюю неделю лета погода в Крыму будет теплой и солнечной, а заключительные дни августа могут оказаться дождливыми, сообщала ранее заместитель начальника крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.Читайте также на РИА Новости Крым:Бархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертовЖдать ли бабьего лета в КрымуМинистр курортов Крыма: каждый второй турист хочет вернуться сюда
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РИА Новости Крым
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евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", новости крыма
В Крыму в выходные будет жарко и солнечно

В Крыму на выходных будет жарко и без дождей - ФОБОС

19:19 23.08.2024
 
© РИА Новости КрымЧерное море
Черное море - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В предстоящие выходные погода в Крыму будет определяться фоном повышенного атмосферного давления, на полуострове будет жарко и солнечно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Антициклональная циркуляция атмосферы будет оберегать крымчан от ненастья, обойдется без значимых осадков. Переменная облачность, солнечно, сухо. Ночью воздух не будет остывать ниже +18…+23 градусов", - прогнозирует Тишковец.
Днем столбики термометров снова поднимутся до +30…+35 градусов, что, по его словам, на несколько градусов выше, чем положено в это время года по всем климатическим показателям.
Ветер станет порывистым, по скорости 5-10 м/с, в порывах до 16 м/с. Вода в Черном море у берегов Крыма прогреется до +25…+27 градусов.
По словам Тишковца, лето продолжится с серьезной пролонгацией на грядущий осенний сезон.
В предпоследнюю неделю лета погода в Крыму будет теплой и солнечной, а заключительные дни августа могут оказаться дождливыми, сообщала ранее заместитель начальника крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.
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Радио "Спутник в Крыму"Евгений ТишковецПогода в КрымуКрымская погодаЦентр погоды "ФОБОС"Новости Крыма
 
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