https://crimea.ria.ru/20240823/v-krymu-v-vykhodnye-budet-zharko-i-solnechno-1139822800.html

В Крыму в выходные будет жарко и солнечно

В Крыму в выходные будет жарко и солнечно - РИА Новости Крым, 23.08.2024

В Крыму в выходные будет жарко и солнечно

В предстоящие выходные погода в Крыму будет определяться фоном повышенного атмосферного давления, на полуострове будет жарко и солнечно. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T19:19

2024-08-23T19:19

2024-08-23T19:19

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

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крымская погода

центр погоды "фобос"

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В предстоящие выходные погода в Крыму будет определяться фоном повышенного атмосферного давления, на полуострове будет жарко и солнечно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Днем столбики термометров снова поднимутся до +30…+35 градусов, что, по его словам, на несколько градусов выше, чем положено в это время года по всем климатическим показателям.Ветер станет порывистым, по скорости 5-10 м/с, в порывах до 16 м/с. Вода в Черном море у берегов Крыма прогреется до +25…+27 градусов.По словам Тишковца, лето продолжится с серьезной пролонгацией на грядущий осенний сезон.В предпоследнюю неделю лета погода в Крыму будет теплой и солнечной, а заключительные дни августа могут оказаться дождливыми, сообщала ранее заместитель начальника крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.Читайте также на РИА Новости Крым:Бархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертовЖдать ли бабьего лета в КрымуМинистр курортов Крыма: каждый второй турист хочет вернуться сюда

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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