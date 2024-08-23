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Главные новости Крыма: 23 августа - РИА Новости Крым, 23.08.2024
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Главные новости Крыма: 23 августа
Главные новости Крыма: 23 августа - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Главные новости Крыма: 23 августа
Керченская паромная переправа закрыта на период устранения последствий ракетной атаки. В некоторых районах Ялты было отключено электричество. Президент России... РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T22:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа закрыта на период устранения последствий ракетной атаки. В некоторых районах Ялты было отключено электричество. Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание 15-й береговой бригаде ЧФ. В Крыму продолжается высокий сезон: полуостров посетили более 3 миллионов туристов. Полунин покинул пост руководителя Академии хореографии в Севастополе. В Ялте на набережной установили памятник местному Хатико.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Керченская переправа временно не работаетВ связи с временной приостановкой работы Керченской паромной переправы после атаки ВСУ на порт "Кавказ" водителей грузовиков просят воспользоваться сухопутным коридором в Крым. Об этом сообщили в МВД по республике."В связи с временной приостановкой работы Керченской паромной переправы Госавтоинспекция Крыма призывает водителей грузовых автомобилей воспользоваться альтернативным маршрутом через территорию новых субъектов Российской Федерации по федеральной автодороге Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь - Симферополь", - говорится в сообщении.Ялта частично осталась без светаИз-за аварии в Ялте было частично отключено электричество. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.15-й береговая бригада ЧФ стала гвардейскойПрезидент России Владимир Путин своим указом присвоил почетное наименование "гвардейская" 15-й береговой ракетной бригаде Черноморского флота и поздравил командование и личный состав воинского формирования. Документы опубликованы на сайте Кремля.В указе президента говорится, что почетное наименование присваивается за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, "проявленные личным составом бригады в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".Крым посетили более трех миллионов туристовЗа семь месяцев 2024 года Крым посетили более трех миллионов туристов, этот показатель на 19% выше, чем в прошлом году. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Республики Сергей Ганзий.По данным министра, в июле полуостров посетили один миллион двести тысяч туристов, что также выше по отношению к аналогичному периоду прошлого года, на 30 процентов.Полунин покинул пост руководителя Академии хореографииСергея Полунина на посту руководителя Севастопольской государственной академии хореографии сменила прима-балерина Большого театра Мария Александрова. В данный момент она исполняет обязанности ректора образовательного учреждения, а Полунин – ее советник. Об этом сообщили в пресс-службе академии."С настоящего времени исполняющей обязанности ректора ФГБОУ ВО Академии хореографии Севастополя станет прима-балерина, народная артистка России Мария Александровна Александрова. Сергей Владимирович Полунин становится советником", – говорится в сообщении пресс-службы академии в соцсети.В Ялте появился памятник ХатикоПамятник легендарному псу Мухтару, которого называют "ялтинским Хатико", установили на набережной Ялты. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава городской администрации Янина Павленко.Скульптурная композиция включает фигуру пса, смотрящего в море, и его хозяина – молодого парня, который, согласно городской легенде, был спасателем на пляже и погиб во время работы.
https://crimea.ria.ru/20240823/chetvero-postradavshikh-pri-atake-na-port-kavkaz-gospitalizirovany-v-kerch-1139819103.html
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главное за день, новости, крым, новости крыма, общество
Главные новости Крыма: 23 августа

Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 23 августа

22:53 23.08.2024 (обновлено: 23:15 23.08.2024)
 
© РосморречфлотКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа
© Росморречфлот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа закрыта на период устранения последствий ракетной атаки. В некоторых районах Ялты было отключено электричество. Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание 15-й береговой бригаде ЧФ. В Крыму продолжается высокий сезон: полуостров посетили более 3 миллионов туристов. Полунин покинул пост руководителя Академии хореографии в Севастополе. В Ялте на набережной установили памятник местному Хатико.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Керченская переправа временно не работает

В связи с временной приостановкой работы Керченской паромной переправы после атаки ВСУ на порт "Кавказ" водителей грузовиков просят воспользоваться сухопутным коридором в Крым. Об этом сообщили в МВД по республике.
"В связи с временной приостановкой работы Керченской паромной переправы Госавтоинспекция Крыма призывает водителей грузовых автомобилей воспользоваться альтернативным маршрутом через территорию новых субъектов Российской Федерации по федеральной автодороге Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь - Симферополь", - говорится в сообщении.

Ялта частично осталась без света

Из-за аварии в Ялте было частично отключено электричество. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
"Из-за аварии произошло отключение энергоснабжения в Ялте на улицах: Ломоносова, Блюхера, Украинская, Грибоедова".
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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Четверо пострадавших при атаке на порт "Кавказ" госпитализированы в Керчь

15-й береговая бригада ЧФ стала гвардейской

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил почетное наименование "гвардейская" 15-й береговой ракетной бригаде Черноморского флота и поздравил командование и личный состав воинского формирования. Документы опубликованы на сайте Кремля.
В указе президента говорится, что почетное наименование присваивается за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, "проявленные личным составом бригады в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".
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Крым посетили более трех миллионов туристов

За семь месяцев 2024 года Крым посетили более трех миллионов туристов, этот показатель на 19% выше, чем в прошлом году. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Республики Сергей Ганзий.
"Высокий курортный сезон в самом разгаре. По итогам семи месяцев Крым посетили 3 миллиона 280 тысяч туристов, это плюс 19 процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года", - уточнил Ганзий.
По данным министра, в июле полуостров посетили один миллион двести тысяч туристов, что также выше по отношению к аналогичному периоду прошлого года, на 30 процентов.
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Полунин покинул пост руководителя Академии хореографии

Сергея Полунина на посту руководителя Севастопольской государственной академии хореографии сменила прима-балерина Большого театра Мария Александрова. В данный момент она исполняет обязанности ректора образовательного учреждения, а Полунин – ее советник. Об этом сообщили в пресс-службе академии.
"С настоящего времени исполняющей обязанности ректора ФГБОУ ВО Академии хореографии Севастополя станет прима-балерина, народная артистка России Мария Александровна Александрова. Сергей Владимирович Полунин становится советником", – говорится в сообщении пресс-службы академии в соцсети.
Проезд запрещен
19:45
В центре Симферополя ограничат движение на трое суток

В Ялте появился памятник Хатико

Памятник легендарному псу Мухтару, которого называют "ялтинским Хатико", установили на набережной Ялты. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава городской администрации Янина Павленко.
"Ялтинский Хатико, наш знаменитый пес Мухтар, снова на набережной... Скульптура Александра Рукавишникова установлена в районе "грибков" – это место путем голосования выбрали сами ялтинцы", - написала она.
Скульптурная композиция включает фигуру пса, смотрящего в море, и его хозяина – молодого парня, который, согласно городской легенде, был спасателем на пляже и погиб во время работы.
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