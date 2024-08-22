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Закон о запрете УПЦ лишит миллионы верующих мест молитвы – заявление - РИА Новости Крым, 22.08.2024
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Закон о запрете УПЦ лишит миллионы верующих мест молитвы – заявление
Закон о запрете УПЦ лишит миллионы верующих мест молитвы – заявление - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Закон о запрете УПЦ лишит миллионы верующих мест молитвы – заявление
В результате принятого Верховной радой Украины закона, позволяющего запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), тысячи общин и миллионы... РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T13:30
2024-08-22T13:30
украинская православная церковь (упц)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В результате принятого Верховной радой Украины закона, позволяющего запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), тысячи общин и миллионы верующих на Украине лишатся своего имущества и мест молитвы. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Священного Синода Русской православной церкви (РПЦ).Как отметили в Синоде, данный закон – "свидетельство бессилия" киевского режима, который "на протяжении своего политического существования последовательно, шаг за шагом стремился ослабить, расколоть и уничтожить УПЦ".Авторы заявления указывают, что по своему масштабу и централизованному характеру запрет УПЦ на Украине может превзойти все прежние исторические репрессии против Украинской православной церкви, включая гонения времен Брестской греко-католической унии, и сопоставима с такими историческими прецедентами, как гонения в Римской империи времен Нерона и Диоклетиана и так называемая дехристианизация Франции в годы Французской революции XVIII века.По словам авторов заявления, закон выделяет критерии, которые позволяют установить группу лиц, связанную признаком принадлежности к УПЦ, и "целенаправленно осуществлять в отношении них политические репрессии".Священный Синод РПЦ в этой связи обратился к международным правозащитным организациям с призывом "немедленно и объективно реагировать на вопиющие притеснения верующих на Украине".Верховная рада Украины 20 августа приняла закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", который фактически запрещает деятельность канонической Украинской православной церкви. Документ вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.Согласно закону, общинам Украинской православной церкви дадут девять месяцев, чтобы "устранить связи" с Русской православной церковью. На практике это будет означать, что приходам предложат переподчиниться раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Если община откажется это делать, суд сможет вынести решение о ее юридической ликвидации.Председатель синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что закон создает базу для тотальной ликвидации приходов УПЦ и приведет к актам насилия над миллионами верующихЧитайте также на РИА Новости Крым:Эксперт о запрете УПЦ: "Все равно что отменить ислам в Саудовской Аравии"На Украине запретили УПЦ: какими будут последствия для ЗеленскогоСобранные на снос храма УПЦ в Киеве деньги отдали на беспилотники-убийцы
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украинская православная церковь (упц), рпц (русская православная церковь), православие, новости, религия, украина, общество
Закон о запрете УПЦ лишит миллионы верующих мест молитвы – заявление

Тысячи общин и миллионы православных на Украине потеряют имущество и место молитвы – РПЦ

13:30 22.08.2024
 
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Крестный ход в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В результате принятого Верховной радой Украины закона, позволяющего запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), тысячи общин и миллионы верующих на Украине лишатся своего имущества и мест молитвы. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Священного Синода Русской православной церкви (РПЦ).
"Инициаторы и сторонники законопроекта на Украине… не скрывают, что законопроект направлен непосредственно против УПЦ; что цель этого закона – в ликвидации ее и всех ее общин либо в принудительном их переводе в иные религиозные организации. Сотни монастырей, тысячи общин, миллионы православных верующих на Украине окажутся вне правового поля, потеряют свое имущество и место молитвы", - говорится в документе.
Как отметили в Синоде, данный закон – "свидетельство бессилия" киевского режима, который "на протяжении своего политического существования последовательно, шаг за шагом стремился ослабить, расколоть и уничтожить УПЦ".
Авторы заявления указывают, что по своему масштабу и централизованному характеру запрет УПЦ на Украине может превзойти все прежние исторические репрессии против Украинской православной церкви, включая гонения времен Брестской греко-католической унии, и сопоставима с такими историческими прецедентами, как гонения в Римской империи времен Нерона и Диоклетиана и так называемая дехристианизация Франции в годы Французской революции XVIII века.
"Принятый законопроект несовместим с представлениями о верховенстве закона, является политической декларацией, имеющей своей целью легализовать уничтожение религиозной общины большинства", - добавили в Синоде.
По словам авторов заявления, закон выделяет критерии, которые позволяют установить группу лиц, связанную признаком принадлежности к УПЦ, и "целенаправленно осуществлять в отношении них политические репрессии".
Священный Синод РПЦ в этой связи обратился к международным правозащитным организациям с призывом "немедленно и объективно реагировать на вопиющие притеснения верующих на Украине".
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Верховная рада Украины 20 августа приняла закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", который фактически запрещает деятельность канонической Украинской православной церкви. Документ вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.
Согласно закону, общинам Украинской православной церкви дадут девять месяцев, чтобы "устранить связи" с Русской православной церковью. На практике это будет означать, что приходам предложат переподчиниться раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Если община откажется это делать, суд сможет вынести решение о ее юридической ликвидации.
Председатель синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что закон создает базу для тотальной ликвидации приходов УПЦ и приведет к актам насилия над миллионами верующих
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