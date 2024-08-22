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Сложное лето: как и где теряются люди в Крыму в курортный сезон 2024

Сложное лето: как и где теряются люди в Крыму в курортный сезон 2024 - РИА Новости Крым, 22.08.2024

Сложное лето: как и где теряются люди в Крыму в курортный сезон 2024

Для отряда "ЛизаАлерт" лето этого года в Крыму выдалось жарким "и по погоде, и по работе": только за два месяца поисковикам поступило более 230 заявок о пропаже РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T16:45

2024-08-22T16:45

2024-08-22T16:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Для отряда "ЛизаАлерт" лето этого года в Крыму выдалось жарким "и по погоде, и по работе": только за два месяца поисковикам поступило более 230 заявок о пропаже людей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал региональный представитель отряда Иван Зуянов.По словам Зуянова, этим летом в отряде били все рекорды.По его словам, только за период с июля по август на горячую линию крымского отряда поступило 236 заявок."Из потерявшихся людей найдены живыми 159 человек и, к сожалению, найдены погибшими семь. На сегодняшний день еще продолжается поиск 18 человек, 45 заявок пока не подтверждены", – добавил Зуянов.В частности, были найдены живыми 50 несовершеннолетних, ложных заявок по детям оказалось шесть. "То есть ненайденных несовершеннолетних в Крыму нет", – подчеркнул Зуянов.Если подростки могут уйти намеренно, то маленькие дети теряются по незнанию и недосмотру родителей, отметил он. При этом на инциденты как с несовершеннолетними, так и с людьми старшего возраста влиял и ряд других факторов, сказал поисковик. И предположил, что в случае пропажи пожилых людей, страдающих от потери памяти, возможно, влияла аномальная жара.Часто люди теряются из-за того, что не рассчитывают свои силы во время турпоходов и дальних прогулок за городом, особенно если речь идет о горах и лесной местности. Причинами того, что путешественники не могут выбраться оттуда, куда пришли, в Крыму с его сложными рельефами нередко является обезвоживание и падение с высоты, сказал Зуянов.Среднее время поиска пропавших, по его словам, – это сутки-двое. Но бывает и несколько часов, и несколько дней.Самая долгая и тяжелая операция – как по времени, так и по расстоянию – была, когда поисковики отправились искать дедушку в горнолесной местности, сказал Зуянов.Ее подробностями поделилась старшая направления "Обучение" отряда "ЛизаАлерт" Юлия Бабина. По ее словам, отрабатывать тогда пришлось несколько направлений, по каждому – десятки километров.По словам сотрудников отряда "ЛизаАлерт", на статистике количества заявок о пропавших людях в Крыму сказывается и популярность отряда, которая растет."Люди нам доверяют, обращаются за помощью", – отметил Зуянов.При этом поисковиков никогда не бывает много – помощь нужна всегда. Работают и по Крыму, и по Севастополю: помощь, которая может спасти жизни, по регионам не делят, говорят в "ЛизаАлерт".Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько детей теряются в Крыму и как их ищутПочему летом в Крыму теряется больше людей и как их ищут Задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей в Евпатории девушки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лизаалерт, новости крыма, крым, отдых в крыму, туризм в крыму