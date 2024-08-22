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Очередь на Крымский мост выросла в 10 раз за час
Очередь на Крымский мост выросла в 10 раз за час - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Очередь на Крымский мост выросла в 10 раз за час
Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла в 10 раз за час. Это следует из данных, опубликованных в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T08:37
2024-08-22T08:37
2024-08-22T08:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла в 10 раз за час. Это следует из данных, опубликованных в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В очереди со стороны Тамани по состоянию на 8 утра находилось 50 машин. Почти столько же было часом ранее. Тогда как со стороны Крыма в это время ожидали досмотра в очереди 60 автомобилей.В шесть утра очередей не было с обеих сторон.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Трафик по сухопутному маршруту в Крым вырос до 7 тысяч авто в сутки Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен В Крыму открыли новую трассу до Евпатории
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань
Очередь на Крымский мост выросла в 10 раз за час
Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла в 10 раз за час
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла в 10 раз за час. Это следует из данных, опубликованных в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Керчи находятся 550 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", – говорится в сообщении.
В очереди со стороны Тамани по состоянию на 8 утра находилось 50 машин. Почти столько же было часом ранее. Тогда как со стороны Крыма в это время ожидали досмотра в очереди 60 автомобилей.
В шесть утра очередей не было с обеих сторон.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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