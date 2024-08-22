https://crimea.ria.ru/20240822/ochered-na-krymskiy-most-vyrosla-v-10-raz-za-chas-1139788748.html

Очередь на Крымский мост выросла в 10 раз за час

Очередь на Крымский мост выросла в 10 раз за час - РИА Новости Крым, 22.08.2024

Очередь на Крымский мост выросла в 10 раз за час

Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла в 10 раз за час. Это следует из данных, опубликованных в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T08:37

2024-08-22T08:37

2024-08-22T08:37

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

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новости крыма

крым

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла в 10 раз за час. Это следует из данных, опубликованных в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В очереди со стороны Тамани по состоянию на 8 утра находилось 50 машин. Почти столько же было часом ранее. Тогда как со стороны Крыма в это время ожидали досмотра в очереди 60 автомобилей.В шесть утра очередей не было с обеих сторон.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Трафик по сухопутному маршруту в Крым вырос до 7 тысяч авто в сутки Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен В Крыму открыли новую трассу до Евпатории

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань