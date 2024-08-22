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Где в Севастополе не будет света в четверг и пятницу: список адресов - РИА Новости Крым, 22.08.2024
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Где в Севастополе не будет света в четверг и пятницу: список адресов
Где в Севастополе не будет света в четверг и пятницу: список адресов - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Где в Севастополе не будет света в четверг и пятницу: список адресов
Временное отключение электричества пройдет по ряду адресов Севастополя в четверг и пятницу. Об этом сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T08:36
2024-08-22T08:36
севастополь
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
севастопольэнерго
энергосистема крыма
электросети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Временное отключение электричества пройдет по ряду адресов Севастополя в четверг и пятницу. Об этом сообщает "Севастопольэнерго"."22 августа подача электроэнергии временно будет ограничена для выполнения неотложных работ", - предупреждают на предприятии.С 09:00 до 12:00 без света будет пр-т Октябрьской Революции, 51, 57, 59.С 08:30 до 17:30 электричество отключат на улицах: Красноперекопская, 1/2, 1-11 (нечет), Грушевая, 2-12 (чет), 1-11 (нечет), Тульская, 5, Российская, 2.В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора отключат электроэнергию в некоторых домах СТ"Таврия", ул. Кочубея, ул. Дундича, ул. Федько, ул. Ватутина, ул. Пархоменко, ул. Террасная, ул. Буденного, ул. Николая Музыки, ул. Степаненко, ул. Чапаева, пер. Школьный, ул. Котовского.С 22 по 23 августа с 09:00 до 16:00 без света останутся некоторые абоненты по адресам: пр-д Фрегатный, ул. Василия Шукшина, ул. Веерная, бульвар Декоративный, ул. Котляревского, ул. Коцюбинского, ул. Урожайная."22 августа подача электроэнергии будет ограничена для безопасного выполнения неотложных работ в сети 10 000 В", - дополняет "Севастопольэнерго".С 09:00 до 17:00 подачу электричества приостановят в некоторых домах села Передовое (пер. Южный, ул. Минчугова, КСП "Красный Октябрь") и села Широкое (ул. Клюшкина, ул. Булгакова, пер. Звонкий, пер. Яблоневый, ул. Микадзе, ул. Приозерная)."Для безопасного выполнения неотложных работ в сети 10 000 В пройдет отключение электроэнергии 22 и 23 августа", - уточняют на предприятии.С 09:00 до 18:00 Казачинское шоссе: ТСН ИЖС "Ахтиар", СТ "Рыбак-6", ТСН "Рыбак-7", ул. Глеба Успенского 2, Камышовое шоссе 59, 69.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Крыму модернизируют объекты энергетики
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Где в Севастополе не будет света в четверг и пятницу: список адресов

Два дня некоторые районы Севастополя будут временно без света

08:36 22.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Временное отключение электричества пройдет по ряду адресов Севастополя в четверг и пятницу. Об этом сообщает "Севастопольэнерго".
"22 августа подача электроэнергии временно будет ограничена для выполнения неотложных работ", - предупреждают на предприятии.
С 09:00 до 12:00 без света будет пр-т Октябрьской Революции, 51, 57, 59.
С 08:30 до 17:30 электричество отключат на улицах: Красноперекопская, 1/2, 1-11 (нечет), Грушевая, 2-12 (чет), 1-11 (нечет), Тульская, 5, Российская, 2.
В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора отключат электроэнергию в некоторых домах СТ"Таврия", ул. Кочубея, ул. Дундича, ул. Федько, ул. Ватутина, ул. Пархоменко, ул. Террасная, ул. Буденного, ул. Николая Музыки, ул. Степаненко, ул. Чапаева, пер. Школьный, ул. Котовского.
С 22 по 23 августа с 09:00 до 16:00 без света останутся некоторые абоненты по адресам: пр-д Фрегатный, ул. Василия Шукшина, ул. Веерная, бульвар Декоративный, ул. Котляревского, ул. Коцюбинского, ул. Урожайная.
"22 августа подача электроэнергии будет ограничена для безопасного выполнения неотложных работ в сети 10 000 В", - дополняет "Севастопольэнерго".
С 09:00 до 17:00 подачу электричества приостановят в некоторых домах села Передовое (пер. Южный, ул. Минчугова, КСП "Красный Октябрь") и села Широкое (ул. Клюшкина, ул. Булгакова, пер. Звонкий, пер. Яблоневый, ул. Микадзе, ул. Приозерная).
"Для безопасного выполнения неотложных работ в сети 10 000 В пройдет отключение электроэнергии 22 и 23 августа", - уточняют на предприятии.
С 09:00 до 18:00 Казачинское шоссе: ТСН ИЖС "Ахтиар", СТ "Рыбак-6", ТСН "Рыбак-7", ул. Глеба Успенского 2, Камышовое шоссе 59, 69.
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