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Аксенов назвал особый символизм флага России для крымчан - РИА Новости Крым, 22.08.2024
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Аксенов назвал особый символизм флага России для крымчан
Аксенов назвал особый символизм флага России для крымчан - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Аксенов назвал особый символизм флага России для крымчан
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал российский триколор олицетворением борьбы за восстановление исторической справедливости для крымчан. РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T08:49
2024-08-22T08:49
день государственного флага россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал российский триколор олицетворением борьбы за восстановление исторической справедливости для крымчан.По словам Аксенова, российский триколор символизирует мощь и славу России, единство народов нашей страны, неразрывность и преемственность отечественной истории – от древней Руси до наших дней. При этом для жителей Крыма флаг страны несет еще один важный смысл, считает он.Глава республики также подчеркнул, что флаг России – это еще и символ свободы и развития, а также символ Победы."Под этим флагом наши воины сражаются за будущее нашего народа и всего Русского мира, за правду и жизнь… Этот праздник дорог всем, кто любит Россию. Кто осознает свою причастность к ее великим победам, кто гордится ее прошлым и настоящим, строит ее будущее", – добавил Аксенов, поздравив всех с Днем Государственного флага РФ.22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года. Читайте также на РИА Новости Крым:Горжусь своей страной: крымчане о Дне флага России – видео В Крыму устроили автопробег и развернули триколор на Чатыр-Даге
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день государственного флага россии, сергей аксенов, крым, новости крыма, праздники и памятные даты, россия, общество
Аксенов назвал особый символизм флага России для крымчан

В Крыму назвали флаг РФ символом борьбы за восстановление исторической справедливости

08:49 22.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФлаг Российской Федерации
Флаг Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал российский триколор олицетворением борьбы за восстановление исторической справедливости для крымчан.
По словам Аксенова, российский триколор символизирует мощь и славу России, единство народов нашей страны, неразрывность и преемственность отечественной истории – от древней Руси до наших дней. При этом для жителей Крыма флаг страны несет еще один важный смысл, считает он.
"Для крымчан российский триколор всегда был и остается олицетворением борьбы за восстановление исторической справедливости", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава республики также подчеркнул, что флаг России – это еще и символ свободы и развития, а также символ Победы.
"Под этим флагом наши воины сражаются за будущее нашего народа и всего Русского мира, за правду и жизнь… Этот праздник дорог всем, кто любит Россию. Кто осознает свою причастность к ее великим победам, кто гордится ее прошлым и настоящим, строит ее будущее", – добавил Аксенов, поздравив всех с Днем Государственного флага РФ.
22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года.
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День Государственного Флага РоссииСергей АксеновКрымНовости КрымаПраздники и памятные датыРоссияОбщество
 
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