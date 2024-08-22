https://crimea.ria.ru/20240822/gorzhus-svoey-stranoy-krymchane-o-dne-flaga-rossii---video-1139733785.html

Горжусь своей страной: крымчане о Дне флага России - видео

Горжусь своей страной: крымчане о Дне флага России - видео - РИА Новости Крым, 22.08.2024

Горжусь своей страной: крымчане о Дне флага России - видео

Более 30 лет назад российский триколор вновь получил статус национального флага. Так, 22 августа 1991 года власти РСФСР постановили считать национальным стягом... РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T06:55

2024-08-22T06:55

2024-08-22T06:55

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Более 30 лет назад российский триколор вновь получил статус национального флага. Так, 22 августа 1991 года власти РСФСР постановили считать национальным стягом исторический флаг России, который тогда был описан как "полотнище с белой, лазоревой и алой полосами". История самого российского триколора насчитывает уже более 310 лет. Создателем трехцветного стяга считается Петр I, который в 1705 году выпустил указ, обязавший все торговые суда плавать только с бело-сине-красным флагом. В День флага России традиционно во всех регионах проходят торжественные шествия, патриотические мероприятия и автопробеги. Праздник обычно начинается с поднятия российского флага под гимн Российской Федерации.Жители Крыма рассказали о том, что для них значит государственный флаг и какие чувства вызывают цвета российского триколора. Подробнее - в видео РИА Новости Крым.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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