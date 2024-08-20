https://crimea.ria.ru/20240820/gde-v-sevastopole-vo-vtornik-ne-budet-sveta-perechen-ulits-1139721731.html

Где в Севастополе во вторник не будет света: перечень улиц

Где в Севастополе во вторник не будет света: перечень улиц - РИА Новости Крым, 20.08.2024

Где в Севастополе во вторник не будет света: перечень улиц

В Севастополе по ряду адресов во вторник пройдет отключение электроэнергии, предупреждает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T07:51

2024-08-20T07:51

2024-08-20T07:51

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе по ряду адресов во вторник пройдет отключение электроэнергии, предупреждает "Севастопольэнерго"."Подача электроэнергии временно будет ограничена для выполнения неотложных работ", – говорится в сообщении.Где не будет света во вторникС 09:00 до 16:00 электричества не будет по адресам: Юхарина балка, 6, 10,228, 274, 326, 936, 13-15(нечет); СНТ "Маяк-1", 10, 15, 146, 228, 242, 326, 936, 97; Фиолентовское шоссе, 52-Б/8, 1518-кад,33/3, 53/3, 1763, 6, 3, 7, 11-15(нечет), 21. СНТ "Клеры", СНТ "Опора".С 09:00 до 17:00 на час-полтора без света останутся абоненты, проживающие по следующим адресам: бульвар Гераклейский, 6-А, 14-А, 2-А, 8-А, 14/1, 30-А, 16; ул. Босфорская, 26-А, 30-А, 4-34(чет), 25-А, 1, 27-47 (нечет); ул. Сосновая, 5, 8, 11-47 (нечет); ул. Киммерийская, 6-10 (чет), 3-А,1-5(нечет); проезд Сиреневый, 2,18; ул. Георгиевская, 7. Юхарина балка, 4-34 (чет), 42, 46,50/5, 53-А, 5-15(нечет), 27, 33-39(нечет), 45,228,274,326,936. СНТ "Южный экспресс", 9; СНТ "Техника", 2,9,35,1069; ул. Некрасова, 28,174,214,39,191; СНТ"Медик-88", 4-6 (чет), 110, 136-138(чет), 196, 210, 216, 22, 17,23, 45-47 (нечет), 65, 75, 79, 93, 103/10. СТ"Таврия",34,104,130,200-202(чет),230,244,268,41-43(нечет),113,119,149,157,165,195.Также временное отключение электричества коснется жителей нескольких сел. Так, света не будет в селе Орлиное: ул. Ласпинская, 11/1,12-А,42-А,10-52(чет),440,15/2,21-А,37-А,741(нечет); пер. Трактористов, уч.1, ул. Высоцкого, 2-24(чет),1-Б,1-29(нечет); ул. Гаспринского Исмаила, 1,6-А,2-14(чет); СНТ "Нива", 36-А,2,36,27,35,71,87.Временно света не будет также в КСП "Красный Октябрь".Где не будет света в середине неделиС 20 по 21 августа с 09:00 до 16:00 под отключение попадет и село Фронтовое: ул. Отаркойская, 4-22(чет),1-13(нечет); ул. Нагорная, 13.С 20 по 23 августа с 08:30 до 17:30 света не будет по улицам: ул. Красноперекопская, 1/2,1-11(нечет); ул. Грушевая, 2-12(чет),1-11(нечет); ул. Тульская, 5; ул. Российская, 2.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Крыму модернизируют объекты энергетики

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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