https://crimea.ria.ru/20240819/v-rf-uzhestochat-nakazanie-za-vovlechenie-detey-v-prestupleniya-cherez-set-1139701296.html
В РФ ужесточат наказание за вовлечение детей в преступления через Сеть
В РФ ужесточат наказание за вовлечение детей в преступления через Сеть - РИА Новости Крым, 19.08.2024
В РФ ужесточат наказание за вовлечение детей в преступления через Сеть
Законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей в совершение преступлений и антиобщественных действий планируется рассмотреть в сентябре,... РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T08:50
2024-08-19T08:50
2024-08-19T08:50
россия
новости
интернет
государственная дума рф
вячеслав володин
дети
кибербезопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1d/1119852887_0:285:2698:1803_1920x0_80_0_0_86a2f2bc686717d25d6c85b72bc84a99.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей в совершение преступлений и антиобщественных действий планируется рассмотреть в сентябре, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.В частности, законопроектом предлагается ужесточить наказание до семи лет лишения свободы, если несовершеннолетних вовлекают в преступную или антиобщественную деятельность с использованием интернета и других информационно-телекоммуникационных сетей."Чаще всего речь идет о распространении наркотических и психотропных средств или же курьерских функциях по транспортировке денег или предметов, полученных мошенническим путем. В подобных случаях общение между преступником и ребенком зачастую осуществляется анонимно в интернете", - пояснил Володин.Он напомнил, что в мае уже был принят закон, устанавливающий повышенную уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.Теперь планируется ужесточить наказание за осуществление подобных действий через интернет.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин запретил продавать энергетики несовершеннолетнимТреш-стримы запретили в РоссииВ России заработает закон о новом режиме высылки иностранцев
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1d/1119852887_0:24:2698:2048_1920x0_80_0_0_57f1ba1bd28db588fe7c19196ea2413d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости, интернет, государственная дума рф, вячеслав володин, дети, кибербезопасность
В РФ ужесточат наказание за вовлечение детей в преступления через Сеть
Госдума в сентябре рассмотрит ужесточение наказания за вовлечение детей в преступления
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей в совершение преступлений и антиобщественных действий планируется рассмотреть в сентябре, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"В следующем месяце приступим к рассмотрению законопроекта, направленного на усиление ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений", – написал он в своем Telegram-канале.
В частности, законопроектом предлагается ужесточить наказание до семи лет лишения свободы, если несовершеннолетних вовлекают в преступную или антиобщественную деятельность с использованием интернета и других информационно-телекоммуникационных сетей.
"Чаще всего речь идет о распространении наркотических и психотропных средств или же курьерских функциях по транспортировке денег или предметов, полученных мошенническим путем. В подобных случаях общение между преступником и ребенком зачастую осуществляется анонимно в интернете", - пояснил Володин.
Он напомнил, что в мае уже был принят закон, устанавливающий повышенную уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.
Теперь планируется ужесточить наказание за осуществление подобных действий через интернет.
Читайте также на РИА Новости Крым: