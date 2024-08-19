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В РФ ужесточат наказание за вовлечение детей в преступления через Сеть

В РФ ужесточат наказание за вовлечение детей в преступления через Сеть - РИА Новости Крым, 19.08.2024

В РФ ужесточат наказание за вовлечение детей в преступления через Сеть

Законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей в совершение преступлений и антиобщественных действий планируется рассмотреть в сентябре,... РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T08:50

2024-08-19T08:50

2024-08-19T08:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей в совершение преступлений и антиобщественных действий планируется рассмотреть в сентябре, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.В частности, законопроектом предлагается ужесточить наказание до семи лет лишения свободы, если несовершеннолетних вовлекают в преступную или антиобщественную деятельность с использованием интернета и других информационно-телекоммуникационных сетей."Чаще всего речь идет о распространении наркотических и психотропных средств или же курьерских функциях по транспортировке денег или предметов, полученных мошенническим путем. В подобных случаях общение между преступником и ребенком зачастую осуществляется анонимно в интернете", - пояснил Володин.Он напомнил, что в мае уже был принят закон, устанавливающий повышенную уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.Теперь планируется ужесточить наказание за осуществление подобных действий через интернет.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин запретил продавать энергетики несовершеннолетнимТреш-стримы запретили в РоссииВ России заработает закон о новом режиме высылки иностранцев

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2024

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россия, новости, интернет, государственная дума рф, вячеслав володин, дети, кибербезопасность