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В РФ ужесточат наказание за вовлечение детей в преступления через Сеть - РИА Новости Крым, 19.08.2024
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В РФ ужесточат наказание за вовлечение детей в преступления через Сеть
В РФ ужесточат наказание за вовлечение детей в преступления через Сеть - РИА Новости Крым, 19.08.2024
В РФ ужесточат наказание за вовлечение детей в преступления через Сеть
Законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей в совершение преступлений и антиобщественных действий планируется рассмотреть в сентябре,... РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T08:50
2024-08-19T08:50
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интернет
государственная дума рф
вячеслав володин
дети
кибербезопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей в совершение преступлений и антиобщественных действий планируется рассмотреть в сентябре, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.В частности, законопроектом предлагается ужесточить наказание до семи лет лишения свободы, если несовершеннолетних вовлекают в преступную или антиобщественную деятельность с использованием интернета и других информационно-телекоммуникационных сетей."Чаще всего речь идет о распространении наркотических и психотропных средств или же курьерских функциях по транспортировке денег или предметов, полученных мошенническим путем. В подобных случаях общение между преступником и ребенком зачастую осуществляется анонимно в интернете", - пояснил Володин.Он напомнил, что в мае уже был принят закон, устанавливающий повышенную уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.Теперь планируется ужесточить наказание за осуществление подобных действий через интернет.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин запретил продавать энергетики несовершеннолетнимТреш-стримы запретили в РоссииВ России заработает закон о новом режиме высылки иностранцев
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россия, новости, интернет, государственная дума рф, вячеслав володин, дети, кибербезопасность
В РФ ужесточат наказание за вовлечение детей в преступления через Сеть

Госдума в сентябре рассмотрит ужесточение наказания за вовлечение детей в преступления

08:50 19.08.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИнформационная безопасность
Информационная безопасность - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей в совершение преступлений и антиобщественных действий планируется рассмотреть в сентябре, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"В следующем месяце приступим к рассмотрению законопроекта, направленного на усиление ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений", – написал он в своем Telegram-канале.
В частности, законопроектом предлагается ужесточить наказание до семи лет лишения свободы, если несовершеннолетних вовлекают в преступную или антиобщественную деятельность с использованием интернета и других информационно-телекоммуникационных сетей.
"Чаще всего речь идет о распространении наркотических и психотропных средств или же курьерских функциях по транспортировке денег или предметов, полученных мошенническим путем. В подобных случаях общение между преступником и ребенком зачастую осуществляется анонимно в интернете", - пояснил Володин.
Он напомнил, что в мае уже был принят закон, устанавливающий повышенную уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.
Теперь планируется ужесточить наказание за осуществление подобных действий через интернет.
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РоссияНовостиИнтернетГосударственная Дума РФВячеслав ВолодиндетиКибербезопасность
 
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