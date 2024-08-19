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Умер знаменитый американский телеведущий Фил Донахью - РИА Новости Крым, 19.08.2024
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Умер знаменитый американский телеведущий Фил Донахью
Умер знаменитый американский телеведущий Фил Донахью - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Умер знаменитый американский телеведущий Фил Донахью
Умер известный американский телеведущий Фил Донахью, сообщает The Washington Post. РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T17:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Умер известный американский телеведущий Фил Донахью, сообщает The Washington Post.Донахью запомнился тем, что проводил телемосты СССР — США, а также тем, что в открытую заговорил о проблеме сексуального насилия со стороны священников в США.Почти три десятка лет он вел дневное ток-шоу, где поднимались различные темы – от серьезных до непристойных. Существует мнение, что именно такой формат телепередач, когда зрители могут высказывать свое мнение и задавать вопросы, после Донахью переняли и другие американские знаменитости, в частности, Опра Уинфри.Накануне сообщалось, что также в возрасте 88 лет умер французский актер Ален Делон.Читайте также на РИА Новости Крым:Умер актер из сериалов "Кухня" и "Моя прекрасная няня"Журналист Максим Кононенко умер в 53 годаУмер экс-продюсер "Кино" и "Аквариума"
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сша, утраты, в мире, новости, журналистика
Умер знаменитый американский телеведущий Фил Донахью

Американский телеведущий Фил Донахью скончался в возрасте 88 лет

17:28 19.08.2024 (обновлено: 17:29 19.08.2024)
 
© РИА Новости . Юрий Сомов / Перейти в фотобанкИзвестный американский телеведущий Фил Донахью
Известный американский телеведущий Фил Донахью - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Юрий Сомов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Умер известный американский телеведущий Фил Донахью, сообщает The Washington Post.
Донахью запомнился тем, что проводил телемосты СССР — США, а также тем, что в открытую заговорил о проблеме сексуального насилия со стороны священников в США.
Почти три десятка лет он вел дневное ток-шоу, где поднимались различные темы – от серьезных до непристойных. Существует мнение, что именно такой формат телепередач, когда зрители могут высказывать свое мнение и задавать вопросы, после Донахью переняли и другие американские знаменитости, в частности, Опра Уинфри.
Накануне сообщалось, что также в возрасте 88 лет умер французский актер Ален Делон.
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