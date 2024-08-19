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На подконтрольной Киеву части Запорожья повреждена инфраструктура - РИА Новости Крым, 19.08.2024
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На подконтрольной Киеву части Запорожья повреждена инфраструктура
На подконтрольной Киеву части Запорожья повреждена инфраструктура - РИА Новости Крым, 19.08.2024
На подконтрольной Киеву части Запорожья повреждена инфраструктура
Глава администрации подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области Иван Федоров заявил о повреждении ряда объектов инфраструктуры на территории... РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T07:55
2024-08-19T07:55
запорожье
новости
украина
инфраструктура
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Глава администрации подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области Иван Федоров заявил о повреждении ряда объектов инфраструктуры на территории региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.По его словам, за прошедшие сутки на территории региона прозвучало более 300 взрывов, в том числе в Гуляйполе, Новоандреевке (Ореховский район) и других населенных пунктах.По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры, при этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.Также, по информации украинских СМИ, взрывы прозвучали в Киеве.Накануне СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Сумской и Харьковской областях, а также в Днепропетровске и подконтрольном Киеву Херсоне.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под российским контролем находится более 70% Запорожской области. Под контролем киевского режима остается бывший областной центр региона – город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области является Мелитополь.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краматорске прогремел взрыв на машиностроительном заводе – СМИНе тиха украинская ночь: взрывы гремели в ряде областейСерия ночных взрывов в Киеве и области – какие объекты поражены
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запорожье, новости, украина, инфраструктура, взрыв
На подконтрольной Киеву части Запорожья повреждена инфраструктура

Объекты инфраструктуры повреждены на подконтрольной Киеву части Запорожской области

07:55 19.08.2024
 
© AP Photo Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo Leo Correa
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Глава администрации подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области Иван Федоров заявил о повреждении ряда объектов инфраструктуры на территории региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, за прошедшие сутки на территории региона прозвучало более 300 взрывов, в том числе в Гуляйполе, Новоандреевке (Ореховский район) и других населенных пунктах.
По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры, при этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
Также, по информации украинских СМИ, взрывы прозвучали в Киеве.
Накануне СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Сумской и Харьковской областях, а также в Днепропетровске и подконтрольном Киеву Херсоне.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под российским контролем находится более 70% Запорожской области. Под контролем киевского режима остается бывший областной центр региона – город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области является Мелитополь.
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ЗапорожьеНовостиУкраинаИнфраструктураВзрыв
 
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