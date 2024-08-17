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В Краматорске прогремел взрыв на машиностроительном заводе - СМИ

В Краматорске прогремел взрыв на машиностроительном заводе - СМИ - РИА Новости Крым, 17.08.2024

В Краматорске прогремел взрыв на машиностроительном заводе - СМИ

Мощный взрыв прогремел в субботу днем в подконтрольном Киеву городе Краматорске в Донбассе. По данным местных СМИ, удар пришелся по промзоне, где расположен... РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T13:39

2024-08-17T13:39

2024-08-17T13:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Мощный взрыв прогремел в субботу днем в подконтрольном Киеву городе Краматорске в Донбассе. По данным местных СМИ, удар пришелся по промзоне, где расположен Новокраматорский машиностроительный завод.Официальной информации об этом пока не поступало.При этом в четырех областях и столице Украины объявлена воздушная тревога. Сирены звучат в Киеве, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.Крупные инфраструктурные и логистические объекты на Украине были повреждены взрывами 11 августа. Воздушная тревога была объявлена в 14 областях.По данным Минэнерго страны, в субботу без электроснабжения остаются 488 населенных пунктов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Не тиха украинская ночь: взрывы гремели в ряде областейСерия ночных взрывов в Киеве и области – какие объекты поражены17 групповых ударов – ВС РФ уничтожают объекты ВПК на Украине

краматорск

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краматорск, украина, взрыв, в мире, новости