https://crimea.ria.ru/20240815/ne-tikha-ukrainskaya-noch-vzryvy-gremeli-v-ryade-oblastey-1139620753.html

Не тиха украинская ночь: взрывы гремели в ряде областей

Не тиха украинская ночь: взрывы гремели в ряде областей - РИА Новости Крым, 15.08.2024

Не тиха украинская ночь: взрывы гремели в ряде областей

За ночь на Украине воздушная тревога была объявлена в десяти областях, повреждены объекты инфраструктуры. РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-15T10:26

2024-08-15T10:26

2024-08-15T10:26

украина

взрыв

критическая инфраструктура

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СИМФЕРОПОЛЬ,15 авг - РИА Новости Крым. За ночь на Украине воздушная тревога была объявлена в десяти областях, повреждены объекты инфраструктуры. По данным Telegram-канала ВВС Украины, средства ПВО применялись в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.В подконтрольной Украине части Херсонской области, по данным главы украинской областной админстрации Александра Прокудина, ущерб нанесен объектам критической инфраструктуры и админзданиям.После объявленной воздушной тревоги и работы средств ПВО в Черкассах было повреждено здание одного из предприятий, проинформировал глава Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец.В Киевской области воздушные тревоги и взрывы продолжались до утра, написал в Telegram-канале глава Киевской ОВА Виталий Кравченко."Тревога продолжалась почти всю ночь и объявлялась трижды. В регионе работали силы ПВО", - написал он.Крупные инфраструктурные и логистические объекты на Украине были повреждены взрывами 11 августа. Воздушная тревога была объявлена в 14 областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭСОбъект инфраструктуры поврежден в Белгородской области после атаки дронаСерия ночных взрывов в Киеве и области – какие объекты поражены

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украина, взрыв, критическая инфраструктура, инфраструктура, новости, харьковская область, херсонская область, киевская область