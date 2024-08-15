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Не тиха украинская ночь: взрывы гремели в ряде областей
Не тиха украинская ночь: взрывы гремели в ряде областей - РИА Новости Крым, 15.08.2024
Не тиха украинская ночь: взрывы гремели в ряде областей
За ночь на Украине воздушная тревога была объявлена в десяти областях, повреждены объекты инфраструктуры. РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T10:26
2024-08-15T10:26
2024-08-15T10:26
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СИМФЕРОПОЛЬ,15 авг - РИА Новости Крым. За ночь на Украине воздушная тревога была объявлена в десяти областях, повреждены объекты инфраструктуры. По данным Telegram-канала ВВС Украины, средства ПВО применялись в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.В подконтрольной Украине части Херсонской области, по данным главы украинской областной админстрации Александра Прокудина, ущерб нанесен объектам критической инфраструктуры и админзданиям.После объявленной воздушной тревоги и работы средств ПВО в Черкассах было повреждено здание одного из предприятий, проинформировал глава Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец.В Киевской области воздушные тревоги и взрывы продолжались до утра, написал в Telegram-канале глава Киевской ОВА Виталий Кравченко."Тревога продолжалась почти всю ночь и объявлялась трижды. В регионе работали силы ПВО", - написал он.Крупные инфраструктурные и логистические объекты на Украине были повреждены взрывами 11 августа. Воздушная тревога была объявлена в 14 областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭСОбъект инфраструктуры поврежден в Белгородской области после атаки дронаСерия ночных взрывов в Киеве и области – какие объекты поражены
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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украина, взрыв, критическая инфраструктура, инфраструктура, новости, харьковская область, херсонская область, киевская область
Не тиха украинская ночь: взрывы гремели в ряде областей
На Украине взрывами повреждены объекты критической инфраструктуры и админздания
СИМФЕРОПОЛЬ,15 авг - РИА Новости Крым. За ночь на Украине воздушная тревога была объявлена в десяти областях, повреждены объекты инфраструктуры.
По данным Telegram-канала ВВС Украины, средства ПВО применялись в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.
В подконтрольной Украине части Херсонской области, по данным главы украинской областной админстрации Александра Прокудина, ущерб нанесен объектам критической инфраструктуры и админзданиям.
После объявленной воздушной тревоги и работы средств ПВО в Черкассах было повреждено здание одного из предприятий, проинформировал глава Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец.
В Киевской области воздушные тревоги и взрывы продолжались до утра, написал в Telegram-канале глава Киевской ОВА Виталий Кравченко.
"Тревога продолжалась почти всю ночь и объявлялась трижды. В регионе работали силы ПВО", - написал он.
В Купянском районе Харьковской области в результате обстрела поврежден объект логистической инфраструктуры, сообщили в местной ОВА. В Одессе вечером, около 21:00, воздушным ударом была повреждена припортовая инфраструктура и зерновоз, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Крупные инфраструктурные и логистические объекты
на Украине были повреждены взрывами 11 августа. Воздушная тревога была объявлена в 14 областях.
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