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Крымский мост: обстановка вечером в воскресенье
Крымский мост: обстановка вечером в воскресенье - РИА Новости Крым, 18.08.2024
Крымский мост: обстановка вечером в воскресенье
Перед пунктами досмотра при въезде на Крымский мост проезда ожидают более 500 автомобилей со стороны Краснодарского края, сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T20:02
2024-08-18T20:02
2024-08-18T20:02
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
транспорт
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керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Перед пунктами досмотра при въезде на Крымский мост проезда ожидают более 500 автомобилей со стороны Краснодарского края, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Утром в очереди на мосту находилось более 200 автомобилей со стороны Краснодарского края. Время ожидания проезда составляло около часа. К обеду в очереди у досмотровых пунктов проезда ждали более 700 авто с обеих сторон.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Местные власти обращают внимание на то, что безопасность мостового перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Силуанов лично оценил придорожную инфраструктуру КрымаПо Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажировБархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов
крымский мост
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: обстановка вечером в воскресенье
На Крымском мосту в очереди более 500 автомобилей со стороны Кубани