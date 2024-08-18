https://crimea.ria.ru/20240818/krymskiy-most-obstanovka-vecherom-v-voskresene-1139691286.html

Крымский мост: обстановка вечером в воскресенье

Крымский мост: обстановка вечером в воскресенье - РИА Новости Крым, 18.08.2024

Крымский мост: обстановка вечером в воскресенье

Перед пунктами досмотра при въезде на Крымский мост проезда ожидают более 500 автомобилей со стороны Краснодарского края, сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 18.08.2024

2024-08-18T20:02

2024-08-18T20:02

2024-08-18T20:02

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Перед пунктами досмотра при въезде на Крымский мост проезда ожидают более 500 автомобилей со стороны Краснодарского края, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Утром в очереди на мосту находилось более 200 автомобилей со стороны Краснодарского края. Время ожидания проезда составляло около часа. К обеду в очереди у досмотровых пунктов проезда ждали более 700 авто с обеих сторон.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Местные власти обращают внимание на то, что безопасность мостового перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Силуанов лично оценил придорожную инфраструктуру КрымаПо Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажировБархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край