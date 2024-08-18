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Крымский мост: обстановка вечером в воскресенье - РИА Новости Крым, 18.08.2024
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Крымский мост: обстановка вечером в воскресенье
Крымский мост: обстановка вечером в воскресенье - РИА Новости Крым, 18.08.2024
Крымский мост: обстановка вечером в воскресенье
Перед пунктами досмотра при въезде на Крымский мост проезда ожидают более 500 автомобилей со стороны Краснодарского края, сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T20:02
2024-08-18T20:02
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Перед пунктами досмотра при въезде на Крымский мост проезда ожидают более 500 автомобилей со стороны Краснодарского края, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Утром в очереди на мосту находилось более 200 автомобилей со стороны Краснодарского края. Время ожидания проезда составляло около часа. К обеду в очереди у досмотровых пунктов проезда ждали более 700 авто с обеих сторон.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Местные власти обращают внимание на то, что безопасность мостового перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Силуанов лично оценил придорожную инфраструктуру КрымаПо Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажировБархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: обстановка вечером в воскресенье

На Крымском мосту в очереди более 500 автомобилей со стороны Кубани

20:02 18.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Перед пунктами досмотра при въезде на Крымский мост проезда ожидают более 500 автомобилей со стороны Краснодарского края, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

"По состоянию на 20:00 в очереди со стороны Тамани находится 530 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – сказано в сообщении.

Утром в очереди на мосту находилось более 200 автомобилей со стороны Краснодарского края. Время ожидания проезда составляло около часа. К обеду в очереди у досмотровых пунктов проезда ждали более 700 авто с обеих сторон.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Местные власти обращают внимание на то, что безопасность мостового перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
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