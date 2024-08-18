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Фура врезалась в пять машин и пешеходов: жуткое ДТП на Кубани
Фура врезалась в пять машин и пешеходов: жуткое ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 18.08.2024
Фура врезалась в пять машин и пешеходов: жуткое ДТП на Кубани
Три человека погибли, еще трое получили травмы различной степени тяжести в смертельном ДТП с участием мусоровоза и пяти машин на Кубани. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T10:10
2024-08-18T10:10
2024-08-18T10:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Три человека погибли, еще трое получили травмы различной степени тяжести в смертельном ДТП с участием мусоровоза и пяти машин на Кубани. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю.Уточняется, что смертельная авария произошла накануне ночью в Туапсинском районе на трассе "Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия".Три человека скончались на месте, еще трое доставлены в медучреждение.Все обстоятельства произошедшего выясняются.Ранее сообщалось, что в Бахчисарайском районе Крыма столкнулись две фуры. Водитель одной из них оказался зажат в искореженной кабине.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДТП с микроавтобусом под Судаком пострадали пять человекСмертельное ДТП на ялтинской трассе – иномарка сбила велосипедисткуВ Краснодаре пассажирский автобус врезался в бетономешалку
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новости, дтп, краснодарский край, кубань
Фура врезалась в пять машин и пешеходов: жуткое ДТП на Кубани
Три человека погибли и три пострадали в жутком ДТП на Кубани
10:10 18.08.2024 (обновлено: 10:24 18.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Три человека погибли, еще трое получили травмы различной степени тяжести в смертельном ДТП с участием мусоровоза и пяти машин на Кубани. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Уточняется, что смертельная авария произошла накануне ночью в Туапсинском районе на трассе "Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия".
"Водитель Land Rover при объезде остановившихся автомобилей выехал на встречную полосу. Там он толкнулся с мусоровозом КамАЗ, который также от удара выехал на встречную полосу и столкнулся со стоявшими 5 машинами и пешеходами, которые были в этот момент на дороге", – говорится в сообщении.
Три человека скончались на месте, еще трое доставлены в медучреждение.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось
, что в Бахчисарайском районе Крыма столкнулись две фуры. Водитель одной из них оказался зажат в искореженной кабине.
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