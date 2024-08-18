https://crimea.ria.ru/20240818/fura-vrezalas-v-pyat-mashin-i-peshekhodov-zhutkoe-dtp-na-kubani-1139684708.html

Фура врезалась в пять машин и пешеходов: жуткое ДТП на Кубани

Фура врезалась в пять машин и пешеходов: жуткое ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 18.08.2024

Фура врезалась в пять машин и пешеходов: жуткое ДТП на Кубани

Три человека погибли, еще трое получили травмы различной степени тяжести в смертельном ДТП с участием мусоровоза и пяти машин на Кубани. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.08.2024

2024-08-18T10:10

2024-08-18T10:10

2024-08-18T10:24

происшествия

новости

дтп

краснодарский край

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Три человека погибли, еще трое получили травмы различной степени тяжести в смертельном ДТП с участием мусоровоза и пяти машин на Кубани. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю.Уточняется, что смертельная авария произошла накануне ночью в Туапсинском районе на трассе "Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия".Три человека скончались на месте, еще трое доставлены в медучреждение.Все обстоятельства произошедшего выясняются.Ранее сообщалось, что в Бахчисарайском районе Крыма столкнулись две фуры. Водитель одной из них оказался зажат в искореженной кабине.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДТП с микроавтобусом под Судаком пострадали пять человекСмертельное ДТП на ялтинской трассе – иномарка сбила велосипедисткуВ Краснодаре пассажирский автобус врезался в бетономешалку

краснодарский край

кубань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новости, дтп, краснодарский край, кубань