https://crimea.ria.ru/20240817/situatsiya-u-krymskogo-mosta--dannye-po-ocheredyam-k-poludnyu-subboty-1139670246.html

Ситуация у Крымского моста – данные по очередям к полудню субботы

Ситуация у Крымского моста – данные по очередям к полудню субботы - РИА Новости Крым, 17.08.2024

Ситуация у Крымского моста – данные по очередям к полудню субботы

К полудню субботы перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начала сокращаться пробка. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T12:12

2024-08-17T12:12

2024-08-17T12:12

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. К полудню субботы перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начала сокращаться пробка. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста скапливались с обеих сторон в течение ночи. Утром проезда ожидали 800 машин. Спустя час пробка выросла до 1437 автомобилей.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Местные власти обращают внимание на то, что безопасность мостового перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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