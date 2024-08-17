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Ситуация у Крымского моста – данные по очередям к полудню субботы - РИА Новости Крым, 17.08.2024
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Ситуация у Крымского моста – данные по очередям к полудню субботы
Ситуация у Крымского моста – данные по очередям к полудню субботы - РИА Новости Крым, 17.08.2024
Ситуация у Крымского моста – данные по очередям к полудню субботы
К полудню субботы перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начала сокращаться пробка. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T12:12
2024-08-17T12:12
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. К полудню субботы перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начала сокращаться пробка. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста скапливались с обеих сторон в течение ночи. Утром проезда ожидали 800 машин. Спустя час пробка выросла до 1437 автомобилей.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Местные власти обращают внимание на то, что безопасность мостового перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Ситуация у Крымского моста – данные по очередям к полудню субботы

К полудню субботы пробка у Крымского моста с обеих сторон сократилась до 517 машин

12:12 17.08.2024
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. К полудню субботы перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начала сокращаться пробка. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 443 транспортных средства. Время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи ждут проезда 74 автомобиля", - сказано в сообщении.
Очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста скапливались с обеих сторон в течение ночи. Утром проезда ожидали 800 машин. Спустя час пробка выросла до 1437 автомобилей.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Местные власти обращают внимание на то, что безопасность мостового перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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