https://crimea.ria.ru/20240817/krymskiy-most-seychas--dannye-po-probkam-na-utro-subboty-1139667516.html

Крымский мост сейчас – данные по пробкам на утро субботы

Крымский мост сейчас – данные по пробкам на утро субботы - РИА Новости Крым, 17.08.2024

Крымский мост сейчас – данные по пробкам на утро субботы

Утром в субботу у досмотровых пунктов перед Крымским мостом скопилась очередь с обеих сторон. Проезда ожидают 800 машин. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T08:13

2024-08-17T08:13

2024-08-17T08:15

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

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тамань

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Утром в субботу у досмотровых пунктов перед Крымским мостом скопилась очередь с обеих сторон. Проезда ожидают 800 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.В течение ночи у досмотровых пунктов также были крупные очереди с двух сторон. Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Местные власти обращают внимание на то, что безопасность мостового перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.

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керчь

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краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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