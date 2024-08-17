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Крымский мост сейчас – данные по пробкам на утро субботы - РИА Новости Крым, 17.08.2024
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Крымский мост сейчас – данные по пробкам на утро субботы
Крымский мост сейчас – данные по пробкам на утро субботы - РИА Новости Крым, 17.08.2024
Крымский мост сейчас – данные по пробкам на утро субботы
Утром в субботу у досмотровых пунктов перед Крымским мостом скопилась очередь с обеих сторон. Проезда ожидают 800 машин. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T08:13
2024-08-17T08:15
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Утром в субботу у досмотровых пунктов перед Крымским мостом скопилась очередь с обеих сторон. Проезда ожидают 800 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.В течение ночи у досмотровых пунктов также были крупные очереди с двух сторон. Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Местные власти обращают внимание на то, что безопасность мостового перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост сейчас – данные по пробкам на утро субботы

У Крымского моста утром в субботу проезда ждут 800 машин со стороны Керчи и Тамани

08:13 17.08.2024 (обновлено: 08:15 17.08.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОчередь на Крымском мосту
Очередь на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Утром в субботу у досмотровых пунктов перед Крымским мостом скопилась очередь с обеих сторон. Проезда ожидают 800 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"К 08:00 в очереди со стороны Тамани находится 600 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи стоят 200 машин. Время ожидания около часа", - сказано в сообщении.
В течение ночи у досмотровых пунктов также были крупные очереди с двух сторон.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Местные власти обращают внимание на то, что безопасность мостового перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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