https://crimea.ria.ru/20240817/prokuratura-kontroliruet-razmeschenie-zhiteley-kurskoy-oblasti-v-krymu-1139673149.html

Прокуратура контролирует размещение жителей Курской области в Крыму

Прокуратура контролирует размещение жителей Курской области в Крыму - РИА Новости Крым, 17.08.2024

Прокуратура контролирует размещение жителей Курской области в Крыму

Прокуратура Крыма контролирует условия размещения и проживания в Евпатории эвакуированных из Курской области жителей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T15:02

2024-08-17T15:02

2024-08-17T15:03

крым

прокуратура республики крым

общество

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма контролирует условия размещения и проживания в Евпатории эвакуированных из Курской области жителей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.На данный момент прибывшие из опасных зон российского приграничья куряне размещены в одном из санаториев города. Там находятся 34 человека, 22 из которых - дети.Соблюдение прав семей, эвакуированных из Курской области, находится под постоянным контролем, подчеркнули в прокуратуре Крыма.Ранее корреспондент РИА Новости Крым пообщался с жительницами Курска, которые приехали в Крым, спасая от бесконечных обстрелов своих детей.По словам представителя благотворительного фонда "СВОи" Евгения Соина, 14 августа в Евпаторию приехала первая группа, а в дальнейшем вынужденные переселенцы из Курской области будут прибывать в Крым каждые десять дней.Читайте также на РИА Новости Крым:"Там постоянные атаки и страшно": семьи из Курской области прибыли в КрымСитуация в Курской области сейчас – последние новости от МинобороныАрмия России отбила атаки ВСУ на три села в Курской области

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курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, прокуратура республики крым, общество, евпатория, беженцы, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости крыма