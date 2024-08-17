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Прокуратура контролирует размещение жителей Курской области в Крыму - РИА Новости Крым, 17.08.2024
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Прокуратура контролирует размещение жителей Курской области в Крыму
Прокуратура контролирует размещение жителей Курской области в Крыму - РИА Новости Крым, 17.08.2024
Прокуратура контролирует размещение жителей Курской области в Крыму
Прокуратура Крыма контролирует условия размещения и проживания в Евпатории эвакуированных из Курской области жителей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T15:02
2024-08-17T15:03
крым
прокуратура республики крым
общество
евпатория
беженцы
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма контролирует условия размещения и проживания в Евпатории эвакуированных из Курской области жителей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.На данный момент прибывшие из опасных зон российского приграничья куряне размещены в одном из санаториев города. Там находятся 34 человека, 22 из которых - дети.Соблюдение прав семей, эвакуированных из Курской области, находится под постоянным контролем, подчеркнули в прокуратуре Крыма.Ранее корреспондент РИА Новости Крым пообщался с жительницами Курска, которые приехали в Крым, спасая от бесконечных обстрелов своих детей.По словам представителя благотворительного фонда "СВОи" Евгения Соина, 14 августа в Евпаторию приехала первая группа, а в дальнейшем вынужденные переселенцы из Курской области будут прибывать в Крым каждые десять дней.Читайте также на РИА Новости Крым:"Там постоянные атаки и страшно": семьи из Курской области прибыли в КрымСитуация в Курской области сейчас – последние новости от МинобороныАрмия России отбила атаки ВСУ на три села в Курской области
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крым, прокуратура республики крым, общество, евпатория, беженцы, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости крыма
Прокуратура контролирует размещение жителей Курской области в Крыму

Прокуратура Крыма контролирует ситуацию в местах приема эвакуированных из Курской области

15:02 17.08.2024 (обновлено: 15:03 17.08.2024)
 
© РИА Новости КрымВынужденные переселенцы из Курской области в Евпатории
Вынужденные переселенцы из Курской области в Евпатории - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма контролирует условия размещения и проживания в Евпатории эвакуированных из Курской области жителей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
На данный момент прибывшие из опасных зон российского приграничья куряне размещены в одном из санаториев города. Там находятся 34 человека, 22 из которых - дети.
"Прокурор Евпатории Александр Сергеев в ходе выезда в пункт размещения проконтролировал обеспечение надлежащих условий для проживания детей, соблюдение их прав на отдых, питание и надлежащее медицинское сопровождение, побеседовал с гражданами", - говорится в сообщении.
Соблюдение прав семей, эвакуированных из Курской области, находится под постоянным контролем, подчеркнули в прокуратуре Крыма.
Ранее корреспондент РИА Новости Крым пообщался с жительницами Курска, которые приехали в Крым, спасая от бесконечных обстрелов своих детей.
По словам представителя благотворительного фонда "СВОи" Евгения Соина, 14 августа в Евпаторию приехала первая группа, а в дальнейшем вынужденные переселенцы из Курской области будут прибывать в Крым каждые десять дней.
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КрымПрокуратура Республики КрымОбществоЕвпаторияБеженцыКурская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУНовости Крыма
 
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