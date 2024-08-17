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При обстреле ДНР ранен ребенок и еще 8 мирных жителей
При обстреле ДНР ранен ребенок и еще 8 мирных жителей - РИА Новости Крым, 17.08.2024
При обстреле ДНР ранен ребенок и еще 8 мирных жителей
Девять мирных дителей Донецкой Народной Республики получили ранения в результате субботних атак ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T21:44
2024-08-17T21:44
2024-08-17T21:51
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
происшествия
обстрелы всу
денис пушилин
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Девять мирных дителей Донецкой Народной Республики получили ранения в результате субботних атак ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Кроме того, в Никитовском районе Горловки при ударе из ствольной артиллерии 68-летняя ранена женщина. Таким образом общее число жертв за день выросло до девяти человек, отметил Пушилин.При атаках повреждены шесть жилых домов в Петровском районе Донецка, в Никитовском районе Горловки и в Енакиево."К этому часу со стороны ВФУ совершено 20 вооруженных атак, выпущено более 50 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм (в том числе кассетного типа), ударные БПЛА", - добавил глава ДНР.В пятницу ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. В результате в торговом центре "Галактика" начался сильный пожар. Его площадь превысила 10 тысяч квадратных метров. Известно об 11 пострадавших. Тушение пожара в ТЦ осложнялось попытками украинских боевиков дронами наносить удары по командам МЧС. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по статье "теракт".Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток попал в реанимацию после обстрела Донецка боевиками ВСУАтака Украины на ДНР: один погибший и восемь раненыхМирный житель погиб от удара дрона ВСУ по авто в Харьковской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), события в донбассе, происшествия, обстрелы всу, денис пушилин, новости
При обстреле ДНР ранен ребенок и еще 8 мирных жителей
Девять человек ранены в ДНР при атаках украинских боевиков - Пушилин
21:44 17.08.2024 (обновлено: 21:51 17.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Девять мирных дителей Донецкой Народной Республики получили ранения в результате субботних атак ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"В Кировском районе Донецка при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ пострадал ребенок — мальчик 2011 года рождения, также ранен парень 2002 года рождения (состояние средней степени тяжести). При обстреле с применением ствольной артиллерии ранения средней степени тяжести получила женщина". - написал он в Telegram.
Кроме того, в Никитовском районе Горловки при ударе из ствольной артиллерии 68-летняя ранена женщина. Таким образом общее число жертв за день выросло до девяти человек, отметил Пушилин.
При атаках повреждены шесть жилых домов в Петровском районе Донецка, в Никитовском районе Горловки и в Енакиево.
"К этому часу со стороны ВФУ совершено 20 вооруженных атак, выпущено более 50 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм (в том числе кассетного типа), ударные БПЛА", - добавил глава ДНР.
В пятницу ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
. В результате в торговом центре "Галактика" начался сильный пожар. Его площадь превысила 10 тысяч квадратных метров. Известно об 11 пострадавших
. Тушение пожара в ТЦ осложнялось попытками украинских боевиков дронами наносить удары по командам МЧС. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по статье "теракт"
.
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