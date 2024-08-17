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При обстреле ДНР ранен ребенок и еще 8 мирных жителей

При обстреле ДНР ранен ребенок и еще 8 мирных жителей - РИА Новости Крым, 17.08.2024

При обстреле ДНР ранен ребенок и еще 8 мирных жителей

Девять мирных дителей Донецкой Народной Республики получили ранения в результате субботних атак ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T21:44

2024-08-17T21:44

2024-08-17T21:51

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

происшествия

обстрелы всу

денис пушилин

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Девять мирных дителей Донецкой Народной Республики получили ранения в результате субботних атак ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Кроме того, в Никитовском районе Горловки при ударе из ствольной артиллерии 68-летняя ранена женщина. Таким образом общее число жертв за день выросло до девяти человек, отметил Пушилин.При атаках повреждены шесть жилых домов в Петровском районе Донецка, в Никитовском районе Горловки и в Енакиево."К этому часу со стороны ВФУ совершено 20 вооруженных атак, выпущено более 50 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм (в том числе кассетного типа), ударные БПЛА", - добавил глава ДНР.В пятницу ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. В результате в торговом центре "Галактика" начался сильный пожар. Его площадь превысила 10 тысяч квадратных метров. Известно об 11 пострадавших. Тушение пожара в ТЦ осложнялось попытками украинских боевиков дронами наносить удары по командам МЧС. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по статье "теракт".Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток попал в реанимацию после обстрела Донецка боевиками ВСУАтака Украины на ДНР: один погибший и восемь раненыхМирный житель погиб от удара дрона ВСУ по авто в Харьковской области

донецкая народная республика (днр)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), события в донбассе, происшествия, обстрелы всу, денис пушилин, новости