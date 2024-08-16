https://crimea.ria.ru/20240816/glavnye-novosti-kryma-16-avgusta-1139662979.html

Главные новости Крыма: 16 августа

Главные новости Крыма: 16 августа - РИА Новости Крым, 16.08.2024

Главные новости Крыма: 16 августа

ВСУ атаковали Крым и Севастополь ракетами ATACMS, беспилотниками и безэкипажными катерами. В Керчи объявили угрозу ЧС муниципального уровня из-за украинской... РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T22:03

2024-08-16T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Крым и Севастополь ракетами ATACMS, беспилотниками и безэкипажными катерами. В Керчи объявили угрозу ЧС муниципального уровня из-за украинской атаки. Школы Крыма оборудовали убежищами и системами оповещения с "тревожной" кнопкой. Семь населенных пунктов Южного берега Крыма остались без воды. В Крыму и Севастополе выявлены случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. Крым вышел в лидеры по числу капремонтов в многоэтажках.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Комбинированная атака ВСУ на Севастополь и Крымский мостВ ночь на пятницу вооруженные силы Украины атаковали Крым и Севастополь баллистическими ракетами, беспилотниками и безэкипажными катерами. Мишенью боевиков был в том числе Крымский мост.Так, по сведениям Минобороны России, средства противовоздушной обороны отразили групповой удар двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту. Все ракеты уничтожены.Кроме того, в течение прошедшей ночи силами ПВО перехвачены и уничтожены пять беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря.Российские вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили в Черном море пять безэкипажных катеров ВМС Украины, которые следовали в направлении Крыма.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку ВСУ на город. По предварительной информации, военные над акваторией уничтожили три БПЛА. Гражданские объекты не пострадали.Угроза ЧС муниципального уровня в КерчиПосле ночной атаки в Керчи признана угроза ЧС муниципального уровня, сообщила администрация города.На время проведения обследования и ремонтных работ ограничено движение на участке улицы Советской. Керченским филиалом ГУП РК "Вода Крыма" будет организован подвоз воды в центральной части города.Ситуация в городе в целом стабильная. Все органы власти работают в штатном режиме.Обеспечение безопасности в школах КрымаНакануне начала учебного года межведомственная рабочая группа проверила состояние убежищ в учебных заведениях Крыма. В школах, где нет подвалов, уже оборудованы безопасные места, рассказал заместитель министра образования, науки и молодежи республики Тимур Асанов пресс-центре РИА Новости Крым.По его словам, в тех образовательных учреждениях, где архитектурные особенности здания не позволяют обустроить капитальные подвалы и укрытия, дети и сотрудники будут в случае опасности переходить в подвалы близлежащих зданий.Он также заверил, что во всех образовательных учреждениях проработаны алгоритмы передвижения детей в случае опасности. Утверждены помещения, которые могут служить для укрытия детей, например, при угрозе баллистики.Асанов добавил, что в Крыму 58 школ оборудовали автоматическими системами пожарной сигнализации. Всего ими обеспечено уже 90% учебных заведений. Также на сегодняшний день во всех учебных заведениях проведены косметические ремонты.Семь населенных пунктов ЮБК остались без водыВ связи с аварийно-восстановительными работами возможна приостановка холодного водоснабжения в семи населенных пунктов на Южном берегу Крыма, предупредила пресс-служба предприятия "Водоканал ЮБК".В частности, под ограничение попали Ореанда, Курпаты, Гаспра, Стройгородок, Мисхор, Кореиз, частично Алупка.Отключение произошло в 17 часов 16 августа и продлится до 00:00 часов 17 августа.Случаи лихорадки Западного Нила в РК и СевастополеЕдиничные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила зарегистрированы в Крыму и Севастополе в этом году, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" начальник отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и городу Севастополю Светлана Листопад.Так, по ее словам, в этом году зарегистрированы три случая заболевания лихорадкой Западного Нила в разных регионах, но примерно в один промежуток времени: в Феодосии, Бахчисарайском районе и Севастополе. Специалист уточнила, что единичные случаи этого заболевания регистрируются в Крыму ежегодно.Листопад также отметила, что Крым находится в зоне риска по регистрации этих случаев ввиду очень обширной фауны.Крым – в лидерах по капремонту в многоэтажкахКрым вошел в число регионов-лидеров по числу капитально отремонтированных многоэтажек, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Лучшие результаты по данному показателю также продемонстрировали Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Челябинская область.Всего в стране с начала года отремонтировали 11,5 тысяч домов общей площадью более 46 миллионов "квадратов".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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