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Главные новости Крыма: 16 августа - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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Главные новости Крыма: 16 августа
Главные новости Крыма: 16 августа - РИА Новости Крым, 16.08.2024
Главные новости Крыма: 16 августа
ВСУ атаковали Крым и Севастополь ракетами ATACMS, беспилотниками и безэкипажными катерами. В Керчи объявили угрозу ЧС муниципального уровня из-за украинской... РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T22:03
2024-08-16T22:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Крым и Севастополь ракетами ATACMS, беспилотниками и безэкипажными катерами. В Керчи объявили угрозу ЧС муниципального уровня из-за украинской атаки. Школы Крыма оборудовали убежищами и системами оповещения с "тревожной" кнопкой. Семь населенных пунктов Южного берега Крыма остались без воды. В Крыму и Севастополе выявлены случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. Крым вышел в лидеры по числу капремонтов в многоэтажках.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Комбинированная атака ВСУ на Севастополь и Крымский мостВ ночь на пятницу вооруженные силы Украины атаковали Крым и Севастополь баллистическими ракетами, беспилотниками и безэкипажными катерами. Мишенью боевиков был в том числе Крымский мост.Так, по сведениям Минобороны России, средства противовоздушной обороны отразили групповой удар двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту. Все ракеты уничтожены.Кроме того, в течение прошедшей ночи силами ПВО перехвачены и уничтожены пять беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря.Российские вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили в Черном море пять безэкипажных катеров ВМС Украины, которые следовали в направлении Крыма.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку ВСУ на город. По предварительной информации, военные над акваторией уничтожили три БПЛА. Гражданские объекты не пострадали.Угроза ЧС муниципального уровня в КерчиПосле ночной атаки в Керчи признана угроза ЧС муниципального уровня, сообщила администрация города.На время проведения обследования и ремонтных работ ограничено движение на участке улицы Советской. Керченским филиалом ГУП РК "Вода Крыма" будет организован подвоз воды в центральной части города.Ситуация в городе в целом стабильная. Все органы власти работают в штатном режиме.Обеспечение безопасности в школах КрымаНакануне начала учебного года межведомственная рабочая группа проверила состояние убежищ в учебных заведениях Крыма. В школах, где нет подвалов, уже оборудованы безопасные места, рассказал заместитель министра образования, науки и молодежи республики Тимур Асанов пресс-центре РИА Новости Крым.По его словам, в тех образовательных учреждениях, где архитектурные особенности здания не позволяют обустроить капитальные подвалы и укрытия, дети и сотрудники будут в случае опасности переходить в подвалы близлежащих зданий.Он также заверил, что во всех образовательных учреждениях проработаны алгоритмы передвижения детей в случае опасности. Утверждены помещения, которые могут служить для укрытия детей, например, при угрозе баллистики.Асанов добавил, что в Крыму 58 школ оборудовали автоматическими системами пожарной сигнализации. Всего ими обеспечено уже 90% учебных заведений. Также на сегодняшний день во всех учебных заведениях проведены косметические ремонты.Семь населенных пунктов ЮБК остались без водыВ связи с аварийно-восстановительными работами возможна приостановка холодного водоснабжения в семи населенных пунктов на Южном берегу Крыма, предупредила пресс-служба предприятия "Водоканал ЮБК".В частности, под ограничение попали Ореанда, Курпаты, Гаспра, Стройгородок, Мисхор, Кореиз, частично Алупка.Отключение произошло в 17 часов 16 августа и продлится до 00:00 часов 17 августа.Случаи лихорадки Западного Нила в РК и СевастополеЕдиничные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила зарегистрированы в Крыму и Севастополе в этом году, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" начальник отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и городу Севастополю Светлана Листопад.Так, по ее словам, в этом году зарегистрированы три случая заболевания лихорадкой Западного Нила в разных регионах, но примерно в один промежуток времени: в Феодосии, Бахчисарайском районе и Севастополе. Специалист уточнила, что единичные случаи этого заболевания регистрируются в Крыму ежегодно.Листопад также отметила, что Крым находится в зоне риска по регистрации этих случаев ввиду очень обширной фауны.Крым – в лидерах по капремонту в многоэтажкахКрым вошел в число регионов-лидеров по числу капитально отремонтированных многоэтажек, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Лучшие результаты по данному показателю также продемонстрировали Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Челябинская область.Всего в стране с начала года отремонтировали 11,5 тысяч домов общей площадью более 46 миллионов "квадратов".
https://crimea.ria.ru/20240816/iskander-m-unichtozhil-ukrainskiy-su-24-vo-vremya-podvesa-krylatykh-raket-1139662339.html
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главное за день, новости крыма, крым, риа новости крым
Главные новости Крыма: 16 августа

Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 16 августа

22:03 16.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Керчь
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Крым и Севастополь ракетами ATACMS, беспилотниками и безэкипажными катерами. В Керчи объявили угрозу ЧС муниципального уровня из-за украинской атаки. Школы Крыма оборудовали убежищами и системами оповещения с "тревожной" кнопкой. Семь населенных пунктов Южного берега Крыма остались без воды. В Крыму и Севастополе выявлены случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. Крым вышел в лидеры по числу капремонтов в многоэтажках.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Комбинированная атака ВСУ на Севастополь и Крымский мост

В ночь на пятницу вооруженные силы Украины атаковали Крым и Севастополь баллистическими ракетами, беспилотниками и безэкипажными катерами. Мишенью боевиков был в том числе Крымский мост.
Так, по сведениям Минобороны России, средства противовоздушной обороны отразили групповой удар двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту. Все ракеты уничтожены.
Кроме того, в течение прошедшей ночи силами ПВО перехвачены и уничтожены пять беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря.
Российские вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили в Черном море пять безэкипажных катеров ВМС Украины, которые следовали в направлении Крыма.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку ВСУ на город. По предварительной информации, военные над акваторией уничтожили три БПЛА. Гражданские объекты не пострадали.
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
19:43
"Искандер-М" уничтожил украинский Су-24 во время подвеса крылатых ракет

Угроза ЧС муниципального уровня в Керчи

После ночной атаки в Керчи признана угроза ЧС муниципального уровня, сообщила администрация города.
На время проведения обследования и ремонтных работ ограничено движение на участке улицы Советской. Керченским филиалом ГУП РК "Вода Крыма" будет организован подвоз воды в центральной части города.
Ситуация в городе в целом стабильная. Все органы власти работают в штатном режиме.
Уголовный кодекс Российской Федерации
16:16
В Крыму задержали лидера ячейки Свидетелей Иеговы*

Обеспечение безопасности в школах Крыма

Накануне начала учебного года межведомственная рабочая группа проверила состояние убежищ в учебных заведениях Крыма. В школах, где нет подвалов, уже оборудованы безопасные места, рассказал заместитель министра образования, науки и молодежи республики Тимур Асанов пресс-центре РИА Новости Крым.
По его словам, в тех образовательных учреждениях, где архитектурные особенности здания не позволяют обустроить капитальные подвалы и укрытия, дети и сотрудники будут в случае опасности переходить в подвалы близлежащих зданий.
Он также заверил, что во всех образовательных учреждениях проработаны алгоритмы передвижения детей в случае опасности. Утверждены помещения, которые могут служить для укрытия детей, например, при угрозе баллистики.
Асанов добавил, что в Крыму 58 школ оборудовали автоматическими системами пожарной сигнализации. Всего ими обеспечено уже 90% учебных заведений. Также на сегодняшний день во всех учебных заведениях проведены косметические ремонты.
Дача Стамболи в Феодосии - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
06:03Эксклюзивы РИА Новости Крым
Реставрация Дачи Стамболи в Феодосии затягивается

Семь населенных пунктов ЮБК остались без воды

В связи с аварийно-восстановительными работами возможна приостановка холодного водоснабжения в семи населенных пунктов на Южном берегу Крыма, предупредила пресс-служба предприятия "Водоканал ЮБК".
В частности, под ограничение попали Ореанда, Курпаты, Гаспра, Стройгородок, Мисхор, Кореиз, частично Алупка.
Отключение произошло в 17 часов 16 августа и продлится до 00:00 часов 17 августа.
Алушта - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
16:26
Еще три населенных пункта Алушты остались без света из-за аварии на сетях

Случаи лихорадки Западного Нила в РК и Севастополе

Единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила зарегистрированы в Крыму и Севастополе в этом году, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" начальник отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и городу Севастополю Светлана Листопад.
Так, по ее словам, в этом году зарегистрированы три случая заболевания лихорадкой Западного Нила в разных регионах, но примерно в один промежуток времени: в Феодосии, Бахчисарайском районе и Севастополе. Специалист уточнила, что единичные случаи этого заболевания регистрируются в Крыму ежегодно.
Листопад также отметила, что Крым находится в зоне риска по регистрации этих случаев ввиду очень обширной фауны.
Прививка от гриппа - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
09:49
В сентябре в Крыму стартует кампания иммунизации против гриппа

Крым – в лидерах по капремонту в многоэтажках

Крым вошел в число регионов-лидеров по числу капитально отремонтированных многоэтажек, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Лучшие результаты по данному показателю также продемонстрировали Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Челябинская область.
Всего в стране с начала года отремонтировали 11,5 тысяч домов общей площадью более 46 миллионов "квадратов".
Казантип - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
20:05Радио "Спутник в Крыму"
Погода в Крыму в выходные – вернется ли июльская жара
 
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Заголовок открываемого материала
22:42Ядерная провокация: ВСУ готовят удары по Курской и Запорожской АЭС
22:39Две установки ЗРК Patriot уничтожены в Днепропетровской области
22:30Главное за день: 16 августа
22:03Главные новости Крыма: 16 августа
21:39Из Сумской области принудительно хотят вывезти еще 25 тысяч жителей
21:10Крымский мост: обстановка в пятницу вечером
20:53В Белгородской области увеличили выплаты пострадавшим от ударов ВСУ
20:41Канадское оружие в российском приграничье – почему Оттава дала добро
20:23В Белгородской области закроют въезд в шесть населенных пунктов
20:05Погода в Крыму в выходные – вернется ли июльская жара
19:43"Искандер-М" уничтожил украинский Су-24 во время подвеса крылатых ракет
19:35В Белогорском районе Крыма построят мусорный полигон за миллиард
19:10В Крыму провели тайную дегустацию дынь и томатов местной селекции
18:52Саперы "Севера" дистанционно заминировали проходы к курскому приграничью
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